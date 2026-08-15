Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашади

·0·Спорт
Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашади

Италиянинг Интер клуби янги 2026/2027-йилги мавсум олдидан ўзининг сўнгги синов учрашувини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, жамоа бугун Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида Испаниянинг Real Betis жамоасига қарши майдонга тушади. Мазкур беллашув бош мураббий Кристиан Киву учун расмий мусобақалар бошланишидан олдин таркибдаги сўнгги камчиликларни аниқлаб олиш ҳамда футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказишда муҳим аҳамият касб етади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер учун янги мавсумнинг расмий старти атиги бир ҳафта қолди. Жамоа А Серия доирасидаги илк тур учрашувини 23-август, шанба куни ўз майдонида Монза клубига қарши ўтказади. Сан Сиродаги ушбу баҳс миланликлар учун чемпионатдаги илк жиддий қадам бўлиши кутилмоқда. Шу боисдан ҳам Real Betisга қарши кечадиган бугунги ўртоқлик учрашуви мураббийлар штаби учун асосий таркиб ва тактик схемаларни якуний шакллантириш йўлидаги сўнгги имкониятдир.

Таркибдаги ўзгаришлар ва асосий эътибор

Хабарларга кўра, бош мураббий Кристиан Киву майдонга Монза билан ўйинга мўлжалланган асосий таркибни тушириши кутилмоқда. Бироқ жамоанинг янги трансфери Спенсе кеча расман эълон қилинганига қарамটায় ушбу учрашувда майдонга туша олмайди. Шунингдек, ҳужумчи Турам ҳали ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатига келиб улгурмагани боис, мураббийлар штаби уни эҳтиёт қилишга қарор қилган.

Асосий эътибор эса шу пайтгача майдонда кўриниш бермаган иккиёриқ футболчилар — Стоунз ҳамда Лаутаронинг жисмоний кондициясига қаратилган. Ҳар икки футболчи ҳам ўйинни захира ўриндиғидан бошлайди. Бу уларнинг аста-секин асосий таркибга қайтиш жараёнининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда.

Расмий таркиблар ва жамоалар рўйхати

Учрашув учун ҳар икки мураббий ҳам ўзларининг энг мақбул таркибларини танлашди. Майдон егалари Интер 3-5-2 тактик схемаси бўйича ҳаракат қилиши маълум қилинди:

  • Интер асосий таркиби: Ж. Мартинез; Биссекк, Бовио, Бастони; Диоуф, Барелла, Калҳаноглу, Зиелински, Карлос Аугусто; Еспосито, Боннй.
  • Интер захираси: Ди Геннаро, Проведел, Станковик, Стоунз, Сусик, Лаутаро, Луис Генриқуе, Мхитариан, Аканжи, Павард, Димарко, Иддриссоу.
Ўйинни бошқарадиган испанияликлар Real Betis эса 4-2-3-1 схемасидан фойдаланиши кутилмоқда:

  • Real Betis асосий таркиби: Валлес; Беллерин, Бартра, Натан, Фран Гарсиа; Факундо Бернал, Марк Рока; Антонй, Форналс, Риқуелме; Ҳернандез.
  • Real Betis захираси: Ману Гонзалез, Д. Ллоренте, Икер, Фидалго, В. Гомес, Деосса, Иско, Жуниор Фирпо, Пабло Гарсиа, Боуаре, Ортиз.
Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида маҳаллий вақт билан соат 19:30 да бошланадиган ушбу учрашув икки жамоа учун ҳам янги мавсум олдидан сўнгги тактик хулосаларни чиқариш имконини беради. Майдондаги ҳар бир ҳаракат ва футболчиларнинг ҳолати келаси ҳафтадаги расмий ўйинлар олдидан мухлислар ҳамда мутахассислар диққат марказида бўлади.

ИнтерReal BetisА СерияФутболЎртоқлик ўйини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиМанчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиБугун, 21:39Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиЧелси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиБугун, 21:16Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиКристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиБугун, 20:53«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 20:18«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?Бугун, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?