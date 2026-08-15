Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашади
Италиянинг Интер клуби янги 2026/2027-йилги мавсум олдидан ўзининг сўнгги синов учрашувини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, жамоа бугун Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида Испаниянинг Real Betis жамоасига қарши майдонга тушади. Мазкур беллашув бош мураббий Кристиан Киву учун расмий мусобақалар бошланишидан олдин таркибдаги сўнгги камчиликларни аниқлаб олиш ҳамда футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказишда муҳим аҳамият касб етади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер учун янги мавсумнинг расмий старти атиги бир ҳафта қолди. Жамоа А Серия доирасидаги илк тур учрашувини 23-август, шанба куни ўз майдонида Монза клубига қарши ўтказади. Сан Сиродаги ушбу баҳс миланликлар учун чемпионатдаги илк жиддий қадам бўлиши кутилмоқда. Шу боисдан ҳам Real Betisга қарши кечадиган бугунги ўртоқлик учрашуви мураббийлар штаби учун асосий таркиб ва тактик схемаларни якуний шакллантириш йўлидаги сўнгги имкониятдир.
Таркибдаги ўзгаришлар ва асосий эътиборХабарларга кўра, бош мураббий Кристиан Киву майдонга Монза билан ўйинга мўлжалланган асосий таркибни тушириши кутилмоқда. Бироқ жамоанинг янги трансфери Спенсе кеча расман эълон қилинганига қарамটায় ушбу учрашувда майдонга туша олмайди. Шунингдек, ҳужумчи Турам ҳали ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатига келиб улгурмагани боис, мураббийлар штаби уни эҳтиёт қилишга қарор қилган.
Асосий эътибор эса шу пайтгача майдонда кўриниш бермаган иккиёриқ футболчилар — Стоунз ҳамда Лаутаронинг жисмоний кондициясига қаратилган. Ҳар икки футболчи ҳам ўйинни захира ўриндиғидан бошлайди. Бу уларнинг аста-секин асосий таркибга қайтиш жараёнининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда.
Расмий таркиблар ва жамоалар рўйхатиУчрашув учун ҳар икки мураббий ҳам ўзларининг энг мақбул таркибларини танлашди. Майдон егалари Интер 3-5-2 тактик схемаси бўйича ҳаракат қилиши маълум қилинди:
- Интер асосий таркиби: Ж. Мартинез; Биссекк, Бовио, Бастони; Диоуф, Барелла, Калҳаноглу, Зиелински, Карлос Аугусто; Еспосито, Боннй.
- Интер захираси: Ди Геннаро, Проведел, Станковик, Стоунз, Сусик, Лаутаро, Луис Генриқуе, Мхитариан, Аканжи, Павард, Димарко, Иддриссоу.
- Real Betis асосий таркиби: Валлес; Беллерин, Бартра, Натан, Фран Гарсиа; Факундо Бернал, Марк Рока; Антонй, Форналс, Риқуелме; Ҳернандез.
- Real Betis захираси: Ману Гонзалез, Д. Ллоренте, Икер, Фидалго, В. Гомес, Деосса, Иско, Жуниор Фирпо, Пабло Гарсиа, Боуаре, Ортиз.
…