Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келди

·0·Спорт
Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келди

Англиянинг Манчестер Сити клуби ярим ҳимоячи Родри тўсатдан юзага келтириши мумкин бўлган бўшлиқни тўлдириш учун номзодларни қидиришда кутилмаган қийинчиликларга дуч келди. Хабарларга кўра, испаниялик тажрибали футболчи фаолиятини Барселона сафида давом эттириши эҳтимоли юқори бўлиб турибди ва каталонияликлар уни ўз сафига қўшиб олиш учун аллақачон учта таклиф юборишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашрининг маълум қилишича, "шаҳарликлар" Родриб кетган тақдирда унинг ўрнига Челси ярим ҳимоячиси Энзони асосий вариантлардан бири сифатида кўриб чиқаётган эди. Бироқ Лондон клуби томонидан илгари белгиланган шартлар ва муддатлар ўзгариб кетди, бу эса трансфер жараёнини янада мураккаблаштирди.

Челси қўйган шартлар ва муддатларнинг ўзгариши

Лондонликлар аввалроқ Энзони қўйиб юбориш учун 120 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни қабул қилишга тайёр эканликларини билдириб, муддат белгилаган эдилар. Бироқ ушбу муддат белгиланган вақтда якунига етди ва Манчестер Сити бу суммани жадвалга қўя олмади.

Натижада, Челси футболчини сотиш бўйича илгари келишилган шартларини чақириб олди. Эндиликда Лондон клуби ярим ҳимоячининг 2026-2027-йилги мавсумда ҳам Стамфорд Бридге стадионида қолишини кутмоқда.

Трансфер бозоридаги номаълум вазият

Шунга қарамай, Те Телеграпҳ нашри ва таниқли трансфер эксперти Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Манчестер Сити ушбу трансфер вариантидан тўлиқ воз кечгани йўқ. Вазият бутунлай номаълум ҳудудга кириб борган бўлиш музокаралар келгуси кунларда янгидан бошланишини истисно этмайди.

Агар инглиз клуби яна бир бор ҳаракат қилиб кўришга қарор қилса, бу сафар улар трансфер шартларини нолдан, яни ҳеч қандай имтиёзли келишувларсиз бошқатдан муҳокама қилишига тўғри келади.

Манчестер СитиРодриЭнзоБарселонаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 21:30Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиЧелси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиБугун, 21:16Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиКристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиБугун, 20:53«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 20:18«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?Бугун, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?