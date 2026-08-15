Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келди
Англиянинг Манчестер Сити клуби ярим ҳимоячи Родри тўсатдан юзага келтириши мумкин бўлган бўшлиқни тўлдириш учун номзодларни қидиришда кутилмаган қийинчиликларга дуч келди. Хабарларга кўра, испаниялик тажрибали футболчи фаолиятини Барселона сафида давом эттириши эҳтимоли юқори бўлиб турибди ва каталонияликлар уни ўз сафига қўшиб олиш учун аллақачон учта таклиф юборишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашрининг маълум қилишича, "шаҳарликлар" Родриб кетган тақдирда унинг ўрнига Челси ярим ҳимоячиси Энзони асосий вариантлардан бири сифатида кўриб чиқаётган эди. Бироқ Лондон клуби томонидан илгари белгиланган шартлар ва муддатлар ўзгариб кетди, бу эса трансфер жараёнини янада мураккаблаштирди.
Челси қўйган шартлар ва муддатларнинг ўзгаришиЛондонликлар аввалроқ Энзони қўйиб юбориш учун 120 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни қабул қилишга тайёр эканликларини билдириб, муддат белгилаган эдилар. Бироқ ушбу муддат белгиланган вақтда якунига етди ва Манчестер Сити бу суммани жадвалга қўя олмади.
Натижада, Челси футболчини сотиш бўйича илгари келишилган шартларини чақириб олди. Эндиликда Лондон клуби ярим ҳимоячининг 2026-2027-йилги мавсумда ҳам Стамфорд Бридге стадионида қолишини кутмоқда.
Трансфер бозоридаги номаълум вазиятШунга қарамай, Те Телеграпҳ нашри ва таниқли трансфер эксперти Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Манчестер Сити ушбу трансфер вариантидан тўлиқ воз кечгани йўқ. Вазият бутунлай номаълум ҳудудга кириб борган бўлиш музокаралар келгуси кунларда янгидан бошланишини истисно этмайди.
Агар инглиз клуби яна бир бор ҳаракат қилиб кўришга қарор қилса, бу сафар улар трансфер шартларини нолдан, яни ҳеч қандай имтиёзли келишувларсиз бошқатдан муҳокама қилишига тўғри келади.
…