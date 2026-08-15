Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормади

·0·Спорт
Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормади

Интер ҳужумчиси Маркус Тюрам жисмоний ҳолатини тиклаш жараёнини давом эттирмоқда ва мавсумолди синов ўйинларини ўтказиб юборишга мажбур бўлмоқда. Франциялик футболчи жамоанинг сўнгги ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади ва ҳатто захирада ҳам қолдирилмади. Бу ҳолат мухлислар ва мутахассисларда футболчининг соғлиғи борасида ҳақли саволларни туғдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри ва ФкИнтер 1908 хабар беришига кўра, тажрибали ҳужумчи учун ёзги таътил ва мусобақалар даври жуда машаққатли ўтди. Терма жамоа сафида ҳаракат қилган футболчи жисмоний юкламалар ва эски жароҳатлар асорати сабабли ҳозирча оптимал спорт формасидан ортда қолмоқда. Мураббийлар штаби уни таваккал қилмасдан алоҳида дастур асосида шуғуллантиришни маъқул топди.

Жисмоний қийинчиликлар ва жароҳат тарихи

1997 йилда туғилган француз форварди ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида болдир мушакларидаги муаммолар туфайли қийналган эди. Гарчи мавсум якунида у А Серия ва Италия кубогини қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган бўлса-да, бу жароҳат кейинчалик ҳам ўзини билдирди. Жаҳон чемпионатида Дидиер Десчампс бошчилигидаги Франция терма жамоаси сафида ҳам у ўта эҳтиёткорлик билан бошқарилди ва гуруҳ босқичида атиги 1 дақиқа ҳаракат қилди.

Август ойи ўрталарида клуб ихтиёрига қайтган Тюрам Аппиано Гентиле қароргоҳида тикланиш жараёнини бошлади. Бироқ, қаторасига иккита йирик мусобақа ва давомий тикланиш жараёни унинг умумий тайёргарлигига ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Ҳозирда футболчи ўзининг собиқ портловчи тезлиги ва чаққонлигини тўлақонли тиклаши талаб этилади.

Мураббийлар штабининг қарори ва келгуси режалар

Интер раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг соғлиғига зид равишда таваккал қилмасликка қарор қилди. Шу боисдан Тюрам Бари шаҳрида Real Betisга қарши ўтадиган ўртоқлик учрашувига сафар қилмади. Сафар давомида машғулотлар ўтказиш имконияти чеклангани ва ўйин амалиёциз қолиши мумкинлиги инобатга олиниб, унинг Миланда қолиши маъқул топилди.

Клуб матбуот хизматининг маълум қилишича, футболчининг аҳволи жиддий эмас ва у шунчаки базадаги шарт-шароитлардан фойдаланиб тўлиқ юклама билан ишлаши керак. Саёҳат ва парвозлар билан вақт йўқотгандан кўра, Аппиано Гентиленинг ўзида машғулот ўтказиш афзал кўрилди. Бу эса Тюрамга тезроқ асосий таркиб даражасига чиқиш имконини беради.

Боруссия Менхенгладбаднинг собиқ ҳужумчиси янги мавсум бошланишидан олдин ўзининг энг яхши кондициясини тиклаш учун бор кучини бермоқда. Интер учун ҳужум чизиғидаги бундай муҳим футболчининг соғлом ва жисмонан бақувват ҳолда сафга қайтиши чемпионат олдидан ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Клуб мутахассислари унинг тикланиш жараёнини қатъий назорат остида ушлаб турибди.

ИнтерМаркус ТюрамА СерияФутболReal Betis
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиМилан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиБугун, 22:14Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиМанчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиБугун, 21:39Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 21:30Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиЧелси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиБугун, 21:16Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиКристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиБугун, 20:53«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?