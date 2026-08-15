Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормади
Интер ҳужумчиси Маркус Тюрам жисмоний ҳолатини тиклаш жараёнини давом эттирмоқда ва мавсумолди синов ўйинларини ўтказиб юборишга мажбур бўлмоқда. Франциялик футболчи жамоанинг сўнгги ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади ва ҳатто захирада ҳам қолдирилмади. Бу ҳолат мухлислар ва мутахассисларда футболчининг соғлиғи борасида ҳақли саволларни туғдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри ва ФкИнтер 1908 хабар беришига кўра, тажрибали ҳужумчи учун ёзги таътил ва мусобақалар даври жуда машаққатли ўтди. Терма жамоа сафида ҳаракат қилган футболчи жисмоний юкламалар ва эски жароҳатлар асорати сабабли ҳозирча оптимал спорт формасидан ортда қолмоқда. Мураббийлар штаби уни таваккал қилмасдан алоҳида дастур асосида шуғуллантиришни маъқул топди.
Жисмоний қийинчиликлар ва жароҳат тарихи1997 йилда туғилган француз форварди ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида болдир мушакларидаги муаммолар туфайли қийналган эди. Гарчи мавсум якунида у А Серия ва Италия кубогини қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган бўлса-да, бу жароҳат кейинчалик ҳам ўзини билдирди. Жаҳон чемпионатида Дидиер Десчампс бошчилигидаги Франция терма жамоаси сафида ҳам у ўта эҳтиёткорлик билан бошқарилди ва гуруҳ босқичида атиги 1 дақиқа ҳаракат қилди.
Август ойи ўрталарида клуб ихтиёрига қайтган Тюрам Аппиано Гентиле қароргоҳида тикланиш жараёнини бошлади. Бироқ, қаторасига иккита йирик мусобақа ва давомий тикланиш жараёни унинг умумий тайёргарлигига ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Ҳозирда футболчи ўзининг собиқ портловчи тезлиги ва чаққонлигини тўлақонли тиклаши талаб этилади.
Мураббийлар штабининг қарори ва келгуси режаларИнтер раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг соғлиғига зид равишда таваккал қилмасликка қарор қилди. Шу боисдан Тюрам Бари шаҳрида Real Betisга қарши ўтадиган ўртоқлик учрашувига сафар қилмади. Сафар давомида машғулотлар ўтказиш имконияти чеклангани ва ўйин амалиёциз қолиши мумкинлиги инобатга олиниб, унинг Миланда қолиши маъқул топилди.
Клуб матбуот хизматининг маълум қилишича, футболчининг аҳволи жиддий эмас ва у шунчаки базадаги шарт-шароитлардан фойдаланиб тўлиқ юклама билан ишлаши керак. Саёҳат ва парвозлар билан вақт йўқотгандан кўра, Аппиано Гентиленинг ўзида машғулот ўтказиш афзал кўрилди. Бу эса Тюрамга тезроқ асосий таркиб даражасига чиқиш имконини беради.
Боруссия Менхенгладбаднинг собиқ ҳужумчиси янги мавсум бошланишидан олдин ўзининг энг яхши кондициясини тиклаш учун бор кучини бермоқда. Интер учун ҳужум чизиғидаги бундай муҳим футболчининг соғлом ва жисмонан бақувват ҳолда сафга қайтиши чемпионат олдидан ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Клуб мутахассислари унинг тикланиш жараёнини қатъий назорат остида ушлаб турибди.
…