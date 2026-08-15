Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмади

·27·Спорт
Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмади
Қисқача

Интер ва Real Betis Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида ўтказилган назорат учрашувида голсиз дуранг қайд этди. Бу баҳс Интер учун янги мавсум олдидан сўнгги тайёргарлик ўйини бўлди. Кристиан Киву таркибда тажрибалар ўтказиб, Спенсе, Турам, Стоунз ва Лаутаро каби футболчилардан фойдаланмади. Интер илк расмий учрашувини келгуси шанба куни ўз майдонида Монкага қарши ўтказади.

Goal.com хабар беришича, янги мавсум олдидан сўнгги назорат учрашувини ўтказган Интер жамоаси Real Betis билан ўйинда дуранг қайд етди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс жамоаларнинг расмий мусобақалар олдидан ўз имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиши учун муҳимаҳамият касб етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия чемпионатининг янги мавсуми бошланишига саноқли кунлар қолгани сабабли, миланликлар учун ушбу учрашув тайёргарликнинг сўнгги босқичи бўлди. Хусусан, Интер ўзининг илк расмий ўйинини келгуси шанба куни ўз майдонида Монкага қарши ўтказиши белгиланган ва бу баҳсга роппа-роса етти кун қолди.

Кивунинг таркиб борасидаги изланишлари

Мавсум дебюти олдидан бош мураббий Кристиан Киву ҳали ҳам асосий таркиб борасида тажрибалар ўтказишда давом етмоқда. Мутахассис жамоанингоптимал комбинациясини топишга ҳаракат қилаётгани йиғин давомидаги сўнгги беллашувда ҳам яққол сезилди.

Учрашув олдидан асосий эътибор янги футболчилар ва жароҳатдан кейин тикланаётган ўйинчиларнинг ҳолатига қаратилганди. Хусусан, яқинда сафга қўшилган Спенсе ҳамда ҳали оптимал спорт формасига кириб улгурмаган Турам мазкур учрашувда майдонга туша олмади.

Шунингдек, Стоунз ва Лаутаро каби етакчилар ҳам захирада қолдирилди ва дастлабки дақиқалардан майдонга туширилмади. Мураббийлар штаби уларнинг жисмоний ҳолатини еҳтиёткорлик билан баҳолаб, асосий ўйинларга асрашни маъқул кўрди.

Майдондаги таркиблар ва ўйин манзараси

Ушбу баҳсда Кристиан Киву шогирдларини 3-5-2 тактик схемаси асосида майдонга бошлаб тушди. Дарвозани Ж. Мартинез қўриқлаган бўлса, ҳимоя чизиғида Биссекк, Бовио ва Бастони ҳаракат қилди.

Майдон марказида Диоуф, Барелла, Калҳаноглу, Зиелински ва Карлос Аугусто ўйнаган бўлса, ҳужум чизиғида Еспосито ҳамда Боннй жуфтлиги имконият қидирди. Захирадан эса Ди Геннаро, Проведел, Станковик, Стоунз, Сусик, Лаутаро, Луис Генриқуе, Мхитарян, Аканжи, Павард, Димарко ва Иддриссоу каби футболчилар жой олди.

Мануэль Пеллегрини бошчилигидаги Real Betis эса 4-2-3-1 схемасини танлади. Валлес дарвозани қўриқлаган бўлса, Беллерин, Бартра, Натан ва Фран Гарсиа ҳимояни таъминлади. Майдон марказида Факундо Бернал ва Марк Рока, ҳужум ортида эса Антонй, Форналс ва Риқуелме ҳаракат қилди. Олдинги чизиғда эса Ҳернандез асосий ҳужумчи сифатида майдонга тушди.

ИнтерReal BetisКристиан КивуА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиБугун, 22:19Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиМилан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиБугун, 22:14Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиМанчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиБугун, 21:39Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 21:30Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиЧелси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиБугун, 21:16Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиКристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?