Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмади
Интер ва Real Betis Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида ўтказилган назорат учрашувида голсиз дуранг қайд этди. Бу баҳс Интер учун янги мавсум олдидан сўнгги тайёргарлик ўйини бўлди. Кристиан Киву таркибда тажрибалар ўтказиб, Спенсе, Турам, Стоунз ва Лаутаро каби футболчилардан фойдаланмади. Интер илк расмий учрашувини келгуси шанба куни ўз майдонида Монкага қарши ўтказади.
Goal.com хабар беришича, янги мавсум олдидан сўнгги назорат учрашувини ўтказган Интер жамоаси Real Betis билан ўйинда дуранг қайд етди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс жамоаларнинг расмий мусобақалар олдидан ўз имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиши учун муҳимаҳамият касб етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия чемпионатининг янги мавсуми бошланишига саноқли кунлар қолгани сабабли, миланликлар учун ушбу учрашув тайёргарликнинг сўнгги босқичи бўлди. Хусусан, Интер ўзининг илк расмий ўйинини келгуси шанба куни ўз майдонида Монкага қарши ўтказиши белгиланган ва бу баҳсга роппа-роса етти кун қолди.
Кивунинг таркиб борасидаги изланишлариМавсум дебюти олдидан бош мураббий Кристиан Киву ҳали ҳам асосий таркиб борасида тажрибалар ўтказишда давом етмоқда. Мутахассис жамоанингоптимал комбинациясини топишга ҳаракат қилаётгани йиғин давомидаги сўнгги беллашувда ҳам яққол сезилди.
Учрашув олдидан асосий эътибор янги футболчилар ва жароҳатдан кейин тикланаётган ўйинчиларнинг ҳолатига қаратилганди. Хусусан, яқинда сафга қўшилган Спенсе ҳамда ҳали оптимал спорт формасига кириб улгурмаган Турам мазкур учрашувда майдонга туша олмади.
Шунингдек, Стоунз ва Лаутаро каби етакчилар ҳам захирада қолдирилди ва дастлабки дақиқалардан майдонга туширилмади. Мураббийлар штаби уларнинг жисмоний ҳолатини еҳтиёткорлик билан баҳолаб, асосий ўйинларга асрашни маъқул кўрди.
Майдондаги таркиблар ва ўйин манзарасиУшбу баҳсда Кристиан Киву шогирдларини 3-5-2 тактик схемаси асосида майдонга бошлаб тушди. Дарвозани Ж. Мартинез қўриқлаган бўлса, ҳимоя чизиғида Биссекк, Бовио ва Бастони ҳаракат қилди.
Майдон марказида Диоуф, Барелла, Калҳаноглу, Зиелински ва Карлос Аугусто ўйнаган бўлса, ҳужум чизиғида Еспосито ҳамда Боннй жуфтлиги имконият қидирди. Захирадан эса Ди Геннаро, Проведел, Станковик, Стоунз, Сусик, Лаутаро, Луис Генриқуе, Мхитарян, Аканжи, Павард, Димарко ва Иддриссоу каби футболчилар жой олди.
Мануэль Пеллегрини бошчилигидаги Real Betis эса 4-2-3-1 схемасини танлади. Валлес дарвозани қўриқлаган бўлса, Беллерин, Бартра, Натан ва Фран Гарсиа ҳимояни таъминлади. Майдон марказида Факундо Бернал ва Марк Рока, ҳужум ортида эса Антонй, Форналс ва Риқуелме ҳаракат қилди. Олдинги чизиғда эса Ҳернандез асосий ҳужумчи сифатида майдонга тушди.
…