Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этди

·0·Спорт
Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этди

Полшанинг Вроцлав шаҳрида Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги ёзги ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтди. Унда Милан жамоаси Манчестер Юнайтед устидан 4:2 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур баҳс миланликлар бош мураббийи учун А сериянинг 23 август куни Туринога қарши ўтадиган илк тури олдидан жамоа ўйинини шакллантиришда муҳим синов вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи таркиб жароҳатлар ва трансфер бозори сабабли бироз чекланган бўлса-да, майдондаги ҳаракатларда ижобий белгилар ҳам, эътибор қаратилиши лозим бўлган жиҳатлар ҳам кўринди. Хусусан, янги трансферлар ва айрим футболчиларнинг ҳаракати мухлислар ҳамда мутахассисларда катта таассурот қолдирди.

Етакчилар ва асосий қаҳрамонлар

Милан сафида илк бор асосий таркибда майдонга тушган Гонсалу Ramуш ўзининг дебют голини уришга муваффақ бўлди. У ҳужумчи сифатида боши билан аниқ зарба йўллашдан ташқари, Чуквуезе ва Лофтус-Чеекга иккита ажойиб голли узатма ҳам берди. Ramуш майдонда ўзининг ақлли ҳаракатлари билан 10-рақамли футболчи каби жамоасига фойда келтирди.

Шунингдек, учрашувдаги энг яхши ўйинчи дея эътироф этилган Чуквуезе 90 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилди. У ўйинни кенгайтириб, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда асосий қуролга айланди. Айниқса, унинг ҳал қилувчи узатмалари жамоанинг ғалабачисига айланди ва янги 3-4-2-1 схемасида у ўзини кўрсата бошлади.

Ёшлар ва кутилмаган ижобий кашфиётлар

Майдонда фаоллиги билан ажралиб турган бошқа футболчилар ҳақида ҳам ижобий фикрлар билдирилди:

  • Жашари — марказда тўп учун курашиб, рақибдан тўпни олиб қўйишда ва прессинг уюштиришда фаол бўлди.
  • Сиссе — биринчи бўлимда ҳужумкор ниятларини кўрсатиб, Чуквуезенинг узатмасидан сўнг чиройли гол муаллифига айланди.
  • Торриани — ёзги мавсумни ажойиб ўтказаётган дарвозабон бу сафар ҳам Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеснинг пеналтисини қайтариб, яна бир нечта муҳим сейвларни амалга оширди.
Ушбу ғалаба миланликларга А сериянинг янги мавсуми олдидан ўзига бўлган ишончни қайтариш ва тактик режаларни якуний сарҳисоб қилиш имконини берди.

МиланМанчестер ЮнайтедГонсалу RamушА серияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиБугун, 22:19Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиМанчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиБугун, 21:39Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 21:30Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиЧелси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиБугун, 21:16Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиКристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиБугун, 20:53«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?