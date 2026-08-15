Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этди
Полшанинг Вроцлав шаҳрида Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги ёзги ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтди. Унда Милан жамоаси Манчестер Юнайтед устидан 4:2 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур баҳс миланликлар бош мураббийи учун А сериянинг 23 август куни Туринога қарши ўтадиган илк тури олдидан жамоа ўйинини шакллантиришда муҳим синов вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи таркиб жароҳатлар ва трансфер бозори сабабли бироз чекланган бўлса-да, майдондаги ҳаракатларда ижобий белгилар ҳам, эътибор қаратилиши лозим бўлган жиҳатлар ҳам кўринди. Хусусан, янги трансферлар ва айрим футболчиларнинг ҳаракати мухлислар ҳамда мутахассисларда катта таассурот қолдирди.
Етакчилар ва асосий қаҳрамонларМилан сафида илк бор асосий таркибда майдонга тушган Гонсалу Ramуш ўзининг дебют голини уришга муваффақ бўлди. У ҳужумчи сифатида боши билан аниқ зарба йўллашдан ташқари, Чуквуезе ва Лофтус-Чеекга иккита ажойиб голли узатма ҳам берди. Ramуш майдонда ўзининг ақлли ҳаракатлари билан 10-рақамли футболчи каби жамоасига фойда келтирди.
Шунингдек, учрашувдаги энг яхши ўйинчи дея эътироф этилган Чуквуезе 90 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилди. У ўйинни кенгайтириб, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда асосий қуролга айланди. Айниқса, унинг ҳал қилувчи узатмалари жамоанинг ғалабачисига айланди ва янги 3-4-2-1 схемасида у ўзини кўрсата бошлади.
Ёшлар ва кутилмаган ижобий кашфиётларМайдонда фаоллиги билан ажралиб турган бошқа футболчилар ҳақида ҳам ижобий фикрлар билдирилди:
- Жашари — марказда тўп учун курашиб, рақибдан тўпни олиб қўйишда ва прессинг уюштиришда фаол бўлди.
- Сиссе — биринчи бўлимда ҳужумкор ниятларини кўрсатиб, Чуквуезенинг узатмасидан сўнг чиройли гол муаллифига айланди.
- Торриани — ёзги мавсумни ажойиб ўтказаётган дарвозабон бу сафар ҳам Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеснинг пеналтисини қайтариб, яна бир нечта муҳим сейвларни амалга оширди.
…