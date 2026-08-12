NASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилди

·0·Техно
NASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилди

АҚШ Миллий космонавтика ва авиация бошқармаси (NASA) Ҳиндистон космик тадқиқотлар ташкилотини (ISRO) Ойсимон базани бунёд этиш дастурига қўшилишга расман чақирди. Мазкур лойиҳа Ер йўлдошининг жанубий қутби яқинида доимий ишлайдиган илмий-тадқиқот ва яшаш постини барпо этишни назарда тутади ва келгусидаги чуқур коинот экспедицияларига тайёргарлик кўришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, бу таклиф АҚШ ва Ҳиндистоннинг фуқаролик космоси бўйича Қўшма ишчи гуруҳининг (КСЖВГ) ISRO штаб-квартирасида бўлиб ўтган навбатдаги мажлисида муҳокама қилинди. Томонлар ушбу истиқболли ташаббус доирасида автоматлаштирилган ҳамда бошқариладиган космик парвозлар миссияларини амалга оширишни режалаштирмоқда.

Ҳамкорликнинг янги босқичи ва Artemis келишувлари

Қўшма баёнотга асосан, янги инфратузилма базаси нафақат илмий кашфиётлар кўламини кенгайтиради, балки астронавтларнинг узоқ муддатли фаолият юритиши учун зарур шарт-шароитларни яратади. Шунингдек, делегациялар Artemis Аккордс халқаро битимлари доирасида очиқ илмий маълумотлар алмашинувини давом эттириш бўйича ҳам келишувга эришдилар.

Икки давлат ўртасидаги космик соҳадаги шериклик ўтган йили муваффақиятли амалга оширилган НИСАР сунъий йўлдош лойиҳасидан кейин янада фаоллашди. Ҳозирги музокаралар 2025-йил феврал ойида йўлга қўйилган ТРУСТ ташаббуси доирасида олиб борилмоқда. Ушбу стратегик платформа сунъий интеллект, яримўтказгичлар, энергетика ва космонавтика каби муҳим йўналишларда икки томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.

Учрашув якунида томонлар БМТнинг Коинот фазосини тинч мақсадларда тадқиқ этиш қўмитаси (КОПУОС) тавсияларига содиқлигини тасдиқладилар. Бу эса келгусидаги барча космик фаолиятнинг халқаро ҳуқуқий нормаларга тўла мос ҳолда, хавфсиз ва узоқ муддатли барқарорлик тамойиллари асосида олиб борилишини таъминлайди.

NASAҲиндистонОйсимон базаКоинотISRO
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиЧуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиБугун, 06:28Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиOpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиБугун, 04:59Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиMicrosoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиБугун, 04:28Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди