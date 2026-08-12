NASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилди
АҚШ Миллий космонавтика ва авиация бошқармаси (NASA) Ҳиндистон космик тадқиқотлар ташкилотини (ISRO) Ойсимон базани бунёд этиш дастурига қўшилишга расман чақирди. Мазкур лойиҳа Ер йўлдошининг жанубий қутби яқинида доимий ишлайдиган илмий-тадқиқот ва яшаш постини барпо этишни назарда тутади ва келгусидаги чуқур коинот экспедицияларига тайёргарлик кўришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, бу таклиф АҚШ ва Ҳиндистоннинг фуқаролик космоси бўйича Қўшма ишчи гуруҳининг (КСЖВГ) ISRO штаб-квартирасида бўлиб ўтган навбатдаги мажлисида муҳокама қилинди. Томонлар ушбу истиқболли ташаббус доирасида автоматлаштирилган ҳамда бошқариладиган космик парвозлар миссияларини амалга оширишни режалаштирмоқда.
Ҳамкорликнинг янги босқичи ва Artemis келишувлариҚўшма баёнотга асосан, янги инфратузилма базаси нафақат илмий кашфиётлар кўламини кенгайтиради, балки астронавтларнинг узоқ муддатли фаолият юритиши учун зарур шарт-шароитларни яратади. Шунингдек, делегациялар Artemis Аккордс халқаро битимлари доирасида очиқ илмий маълумотлар алмашинувини давом эттириш бўйича ҳам келишувга эришдилар.
Икки давлат ўртасидаги космик соҳадаги шериклик ўтган йили муваффақиятли амалга оширилган НИСАР сунъий йўлдош лойиҳасидан кейин янада фаоллашди. Ҳозирги музокаралар 2025-йил феврал ойида йўлга қўйилган ТРУСТ ташаббуси доирасида олиб борилмоқда. Ушбу стратегик платформа сунъий интеллект, яримўтказгичлар, энергетика ва космонавтика каби муҳим йўналишларда икки томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.
Учрашув якунида томонлар БМТнинг Коинот фазосини тинч мақсадларда тадқиқ этиш қўмитаси (КОПУОС) тавсияларига содиқлигини тасдиқладилар. Бу эса келгусидаги барча космик фаолиятнинг халқаро ҳуқуқий нормаларга тўла мос ҳолда, хавфсиз ва узоқ муддатли барқарорлик тамойиллари асосида олиб борилишини таъминлайди.
…