PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришди

·23·Спорт
PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришди
Қисқача

PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан 55 миллион евро миқдорида оғзаки келишувга эришди. Париж клуби дастлаб 40 миллион евро таклиф қилган, кейин эса 50 миллион евро кафолатланган тўлов ва 5 миллион евро бонуслардан иборат таклиф билан чиққан. 26 ёшли ҳужумчининг трансферида Луис Энрике унинг кўп ўйин амалиётига эга бўлишини вада қилгани муҳим рол ўйнаган.

Парижнинг PSJ клуби Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар 55 миллион евро миқдоридаги трансфер суммаси бўйича оғзаки келишувга эришишган. Ушбу битим Франция чемпиони ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, PSJ дастлаб футболчи учун 40 миллион евро таклиф қилган, бироқ каталонияликлар бу таклифни рад этишган. Шундан сўнг Париж клуби ўз таклифини 50 миллион евро кафолатланган тўлов ва яна 5 миллион евро бонуслар кўринишида оширган. Бу сумма Барселона 2021-йилда футболчи учун тўлаган пул миқдорига тўла мос келади.

26 ёшли форварднинг Парижга кўчиб ўтишида бош мураббий Луис Энрикенинг шахсан ўзаро иштироки ҳал қилувчи рол ўйнади. Мутахассис футболчига қўнғироқ қилиб, ўзининг тактик режалари ва ротация асосида кўп ўйин амалиёти беришини вада қилган. Уларнинг ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва ишонч трансфернинг муваффақиятли якунланишига замин яратди.

Луис Энрике билан ҳамкорлик ва янги чақирув

Луис Энрике Испания терма жамоасини бошқарган даврда ҳам Торресга доимо таянган ва танқидларга учраган пайтларида ҳам унга ишчиш билдирган эди. Шунингдек, футболчининг мураббий билан яқин шахсий тарихи ҳам унинг Каталонияда қолишдан кўра Францияга йўл олишини танлашига сабаб бўлган омиллардан бири сифатида қайд этилди.

Ферран Торрес ўтган 2025/26-йилги мавсумда Барселона сафида Ла Лига ўйинларида 16 та гол киритишга муваффақ бўлди. Шунингдек, у сўнгги жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг зафар қучишида асосий қаҳрамонлардан бирига айланиб, финал учрашувида ҳам гол урган эди.

Шунга қарамай, 26 ёшли футболчи клуб раҳбарлигининг шартномани узайтириш ҳақидаги таклифларини рад этди. Торрес раҳбарият томонидан етарлича қадрланмаётганини ҳис қилган ва фаолиятини бошқа жамоада давом эттиришга қарор қилган. Унинг жамоадан кетиши мураббийлар штабидан янги ечимлар топишни талаб этади.

Француз клубида Торрес ёзда Милан сафига ўтиб кетган Гонсало Ramушнинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Ушбу тажрибали ҳужумчининг келиши PSJ ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириб, жамоанинг олдинги чизиғига қўшимча рақобат олиб келиши шубҳасиз.

PSJФерран ТорресБарселонаЛуис ЭнрикеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиАПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиБугун, 09:12Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»Бугун, 08:50Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиКаннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиБугун, 06:13«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олди«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олдиБугун, 05:58Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди