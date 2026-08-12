PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришди
PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан 55 миллион евро миқдорида оғзаки келишувга эришди. Париж клуби дастлаб 40 миллион евро таклиф қилган, кейин эса 50 миллион евро кафолатланган тўлов ва 5 миллион евро бонуслардан иборат таклиф билан чиққан. 26 ёшли ҳужумчининг трансферида Луис Энрике унинг кўп ўйин амалиётига эга бўлишини вада қилгани муҳим рол ўйнаган.
Парижнинг PSJ клуби Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар 55 миллион евро миқдоридаги трансфер суммаси бўйича оғзаки келишувга эришишган. Ушбу битим Франция чемпиони ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, PSJ дастлаб футболчи учун 40 миллион евро таклиф қилган, бироқ каталонияликлар бу таклифни рад этишган. Шундан сўнг Париж клуби ўз таклифини 50 миллион евро кафолатланган тўлов ва яна 5 миллион евро бонуслар кўринишида оширган. Бу сумма Барселона 2021-йилда футболчи учун тўлаган пул миқдорига тўла мос келади.
26 ёшли форварднинг Парижга кўчиб ўтишида бош мураббий Луис Энрикенинг шахсан ўзаро иштироки ҳал қилувчи рол ўйнади. Мутахассис футболчига қўнғироқ қилиб, ўзининг тактик режалари ва ротация асосида кўп ўйин амалиёти беришини вада қилган. Уларнинг ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва ишонч трансфернинг муваффақиятли якунланишига замин яратди.
Луис Энрике билан ҳамкорлик ва янги чақирувЛуис Энрике Испания терма жамоасини бошқарган даврда ҳам Торресга доимо таянган ва танқидларга учраган пайтларида ҳам унга ишчиш билдирган эди. Шунингдек, футболчининг мураббий билан яқин шахсий тарихи ҳам унинг Каталонияда қолишдан кўра Францияга йўл олишини танлашига сабаб бўлган омиллардан бири сифатида қайд этилди.
Ферран Торрес ўтган 2025/26-йилги мавсумда Барселона сафида Ла Лига ўйинларида 16 та гол киритишга муваффақ бўлди. Шунингдек, у сўнгги жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг зафар қучишида асосий қаҳрамонлардан бирига айланиб, финал учрашувида ҳам гол урган эди.
Шунга қарамай, 26 ёшли футболчи клуб раҳбарлигининг шартномани узайтириш ҳақидаги таклифларини рад этди. Торрес раҳбарият томонидан етарлича қадрланмаётганини ҳис қилган ва фаолиятини бошқа жамоада давом эттиришга қарор қилган. Унинг жамоадан кетиши мураббийлар штабидан янги ечимлар топишни талаб этади.
Француз клубида Торрес ёзда Милан сафига ўтиб кетган Гонсало Ramушнинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Ушбу тажрибали ҳужумчининг келиши PSJ ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириб, жамоанинг олдинги чизиғига қўшимча рақобат олиб келиши шубҳасиз.
…