АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчи
Англия Премьер-лигасида навбатдаги йирик ва шов-шувли трансфер бўйича музокаралар бошланиш арафасида. «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска «Челси»нинг марказий яримҳимоячиси ва Аргентина терма жамоаси аъзоси Энцо Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда.
Фабрицио Романо: «Сити» вакиллари музокараларни бошлаган
Таниқли ва ишончли инсайдер Фабрицио Романонинг (Fabrizio Romano) хабар беришича, «Манчестер Сити» мутасаддилари 25 ёшли аргентиналик плеймейкернинг агентлари билан алоқага чиққан.
«Шаҳарликлар» раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг шахсий шартномаси бўйича дастлабки келишувга эришиш ва шу орқали «Челси» билан расмий музокараларда трансфер нархини пасайтиришга умид қилмоқда. Энцо Мареска аргентиналик хавбекнинг майдон марказидаги маҳоратини юқори баҳоламоқда.
«Челси» позицияси: 120 миллион фунт ёки жамоада қолиш
Бироқ «Стэмфорд Бридж» раҳбарияти ўз етакчиларидан бирини осонликча ва арзонга қўйиб юбормоқчи эмас. «Челси» аргентиналик ҳавбекнинг трансфер нархини 120 миллион фунт-стерлинг қилиб белгилади.
Лондон клуби мутасаддилари ушбу маблағдан кам нархга музокара ўтказмаслигини ва футболчини таркибда сақлаб қолиш вариантини ҳам асосий устувор йўналиш сифатида кўриб чиқишаётганини билдирган.
Сермаҳсул мавсум ва тарихий трансфер
Энцо Фернандес ўтган мавсумда «аристократлар» сафида барқарор ўйин намойиш этди. У АПЛ доирасидаги 36 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 10 та гол ёздириб қўйишга эришди.
Эслатиб ўтамиз, «Челси» аргентиналик футболчини 2023 йилнинг бошида Португалиянинг «Бенфика» клубидан рекорд даражадаги 121 миллион евро (106.8 миллион фунт) эвазига сотиб олган эди. Унинг лондонликлар билан амалдаги узоқ муддатли шартномаси «Челси»га музокараларда сезиларли устунлик беради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…