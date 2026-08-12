АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчи

·0·Спорт
АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчи

Англия Премьер-лигасида навбатдаги йирик ва шов-шувли трансфер бўйича музокаралар бошланиш арафасида. «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска «Челси»нинг марказий яримҳимоячиси ва Аргентина терма жамоаси аъзоси Энцо Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда.

Фабрицио Романо: «Сити» вакиллари музокараларни бошлаган

Таниқли ва ишончли инсайдер Фабрицио Романонинг (Fabrizio Romano) хабар беришича, «Манчестер Сити» мутасаддилари 25 ёшли аргентиналик плеймейкернинг агентлари билан алоқага чиққан.

«Шаҳарликлар» раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг шахсий шартномаси бўйича дастлабки келишувга эришиш ва шу орқали «Челси» билан расмий музокараларда трансфер нархини пасайтиришга умид қилмоқда. Энцо Мареска аргентиналик хавбекнинг майдон марказидаги маҳоратини юқори баҳоламоқда.

«Челси» позицияси: 120 миллион фунт ёки жамоада қолиш

Бироқ «Стэмфорд Бридж» раҳбарияти ўз етакчиларидан бирини осонликча ва арзонга қўйиб юбормоқчи эмас. «Челси» аргентиналик ҳавбекнинг трансфер нархини 120 миллион фунт-стерлинг қилиб белгилади.

Лондон клуби мутасаддилари ушбу маблағдан кам нархга музокара ўтказмаслигини ва футболчини таркибда сақлаб қолиш вариантини ҳам асосий устувор йўналиш сифатида кўриб чиқишаётганини билдирган.

Сермаҳсул мавсум ва тарихий трансфер

Энцо Фернандес ўтган мавсумда «аристократлар» сафида барқарор ўйин намойиш этди. У АПЛ доирасидаги 36 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 10 та гол ёздириб қўйишга эришди.

Эслатиб ўтамиз, «Челси» аргентиналик футболчини 2023 йилнинг бошида Португалиянинг «Бенфика» клубидан рекорд даражадаги 121 миллион евро (106.8 миллион фунт) эвазига сотиб олган эди. Унинг лондонликлар билан амалдаги узоқ муддатли шартномаси «Челси»га музокараларда сезиларли устунлик беради.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»Бугун, 08:50Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиКаннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиБугун, 06:13«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олди«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олдиБугун, 05:58Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакЛиверпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди