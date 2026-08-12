Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?

·0·Дунё
Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?

Мериленд штати фуқароси 100 000 доллар ютиб олди. John Angelillo/UPI сурати.

Интуиция ва ички ҳис-туйғу баъзида инсон ҳаётини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. АҚШнинг Мериленд штатида истиқомат қилувчи фуқаро айнан ички сезгисига таяниб сотиб олган лотерея чиптаси эвазига кўз очиб-юмгунча йирик бойлик эгасига айланди.

Иккита чипта ва кутилмаган соврин

Принс-Жорж округида яшовчи эркак Мериленд штати лотереяси вакиллари билан суҳбатда воқеа тафсилотларини сўзлаб берди. У Кэпитол-Ҳайтс (Capitol Heights) ҳудудидаги оммабоп Wawa дўконига кириб, ўзининг доимий ва севимли ўйини бўлмиш «Bingo» чиптасини, шунингдек, шунчаки хаёлига келгани учун «Scratch & Match» чиптасини ҳам харид қилади.

«Биласизми, баъзи чипталар сизни алоҳида магнитдек ўзига тортади. Ўша куни «Scratch & Match» чиптаси кутилмаганда менда катта қизиқиш уйғотди ва уни олишга қарор қилдим», — дейди ғолиб.

Икки баробар шок: Уйдаги ҳақиқий сюрприз

Уйга қайтгач, эркак чиптадаги ҳимоя қатламини тозалай бошлайди. Шу пайт экранда «пул тўплами» кўринишидаги иккита тезкор ютуқ белгиси пайдо бўлади. Бироз эътибор билан қарагач, у ҳар бир белги ортида 50 000 долларлик мукофот яширинганини ва умумий ютуқ 100 000 долларни ташкил этганини тушуниб етади.

«Биринчи 50 минг долларлик совринни кўрганимда шок ҳолатига тушдим. Лекин унинг ёнида яна бир шундай 50 минг доллар борлигини англаганимда, ҳайратимнинг чеки бўлмади», — дея эслайди у.

Ютуқ оилавий бюджет ва хайрли ишларга сарфланади

Кейинчалик маҳаллий лотерея шохобчасида ўтказилган расмий текширув баҳсли ҳолатларга ўрин қолдирмади — эркак ва унинг турмуш ўртоғи ҳақиқатан ҳам 100 000 долларлик йирик соврин соҳибига айланишган эди.

Оиланинг таъкидлашича, кутилмаганда қўлга киритилган ушбу йирик маблағ йиғилиб қолган коммунал ва бошқа ҳисоб-китобларни (чек харажатларини) тўлашга ҳамда яқин қариндошларга молиявий ёрдам кўрсатишга йўналтирилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Июльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиИюльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиБугун, 01:18Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаҚозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаКеча, 23:38Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиКеча, 23:19АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиАҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиКеча, 23:0035 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солдиКеча, 22:44Жанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиЖанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиКеча, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди