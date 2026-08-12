Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?
Мериленд штати фуқароси 100 000 доллар ютиб олди. John Angelillo/UPI сурати.
Интуиция ва ички ҳис-туйғу баъзида инсон ҳаётини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. АҚШнинг Мериленд штатида истиқомат қилувчи фуқаро айнан ички сезгисига таяниб сотиб олган лотерея чиптаси эвазига кўз очиб-юмгунча йирик бойлик эгасига айланди.
Иккита чипта ва кутилмаган соврин
Принс-Жорж округида яшовчи эркак Мериленд штати лотереяси вакиллари билан суҳбатда воқеа тафсилотларини сўзлаб берди. У Кэпитол-Ҳайтс (Capitol Heights) ҳудудидаги оммабоп Wawa дўконига кириб, ўзининг доимий ва севимли ўйини бўлмиш «Bingo» чиптасини, шунингдек, шунчаки хаёлига келгани учун «Scratch & Match» чиптасини ҳам харид қилади.
«Биласизми, баъзи чипталар сизни алоҳида магнитдек ўзига тортади. Ўша куни «Scratch & Match» чиптаси кутилмаганда менда катта қизиқиш уйғотди ва уни олишга қарор қилдим», — дейди ғолиб.
Икки баробар шок: Уйдаги ҳақиқий сюрприз
Уйга қайтгач, эркак чиптадаги ҳимоя қатламини тозалай бошлайди. Шу пайт экранда «пул тўплами» кўринишидаги иккита тезкор ютуқ белгиси пайдо бўлади. Бироз эътибор билан қарагач, у ҳар бир белги ортида 50 000 долларлик мукофот яширинганини ва умумий ютуқ 100 000 долларни ташкил этганини тушуниб етади.
«Биринчи 50 минг долларлик совринни кўрганимда шок ҳолатига тушдим. Лекин унинг ёнида яна бир шундай 50 минг доллар борлигини англаганимда, ҳайратимнинг чеки бўлмади», — дея эслайди у.
Ютуқ оилавий бюджет ва хайрли ишларга сарфланади
Кейинчалик маҳаллий лотерея шохобчасида ўтказилган расмий текширув баҳсли ҳолатларга ўрин қолдирмади — эркак ва унинг турмуш ўртоғи ҳақиқатан ҳам 100 000 долларлик йирик соврин соҳибига айланишган эди.
Оиланинг таъкидлашича, кутилмаганда қўлга киритилган ушбу йирик маблағ йиғилиб қолган коммунал ва бошқа ҳисоб-китобларни (чек харажатларини) тўлашга ҳамда яқин қариндошларга молиявий ёрдам кўрсатишга йўналтирилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…