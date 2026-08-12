Гиннес рекорди: Хитойлик тескари ҳолда 33 та чамбаракни айлантирди (видео)

·35·Дунё
Гиннес рекорди: Хитойлик тескари ҳолда 33 та чамбаракни айлантирди (видео)
Қисқача

Хитойлик Ян Янжиа боши пастга осилган ҳолда бир вақтнинг ўзида 33 та ҳалқани айлантириб, Гиннеснинг жаҳон рекордини янгилади. Гуйлин шаҳрида ўтказилган синовда унинг икки дўсти ҳалқаларни бошидан ўтказиб, сон қисмигача туширишга ёрдам берди, Янжиа эса барча ҳалқаларни талаб қилинган вақт давомида мувозанатда ушлаб турди.

Инсон иродаси ва ўз устида тинимсиз ишлаши кутилмаган ва ҳайратланарли натижаларга олиб келиши мумкин. Хитойлик Ян Янжиа боши пастга осилган ҳолда бир вақтнинг ўзида 33 та ҳалқани (хула-хуп) айлантириб, Гиннеснинг жаҳон рекордини янгилашга муваффақ бўлди.

Гуйлиндаги ҳайратланарли рекорд

Гуанси провинциясининг Гуйлин шаҳрида ўтказилган рекорд ўрнатиш жараёнида Ян Янжиа махсус ўйин ва спорт ускунасига боши пастга қараган ҳолда осилиб олган. Унинг икки нафар дўсти эса чамбарак (ҳалқа)ларни унинг бошидан ўтказиб, сон қисмигача туширишга кўмаклашган.

Янжиа Гиннес рекордлар китоби қоидаларига мувофиқ, талаб қилинган вақт давомида барча 33 та айланувчи ҳалқани мувозанатда ушлаб тура олди. Шу тариқа, у тўнтарилган ҳолатда айланувчи чамбараклар сони бўйича янги жаҳон рекордчисига айланди ва аввалги кўрсаткични бирданига 10 та ҳалқага янгилади.

Семизликдан жаҳон рекордигача: 8 йиллик матонат йўли

Ажабланарлиси шундаки, Янжиа ушбу мураккаб спорт турлари билан шунчаки вазн ташлаш мақсадида шуғуллана бошлаган.

«2018 йилда шифокорлар менга семизлик туфайли жигарнинг ёғли дистрофияси ташхисини қўйишди ва зудлик билан озишни маслаҳат беришди. Ўшанда машғулотлар учун 2 килограммлик чамбарак сотиб олдим ва атиги бир ой ичида вазнимни 80 кг дан 63 кг гача камайтиришга эришдим. Албатта, вазнни муваффақиятли камайтиришнинг асосий омили овқатланишни босқичма-босқич ва қатъий назорат қилиш бўлди», — деди у Гиннес вакилларига берган интервьюсида.

Навбатдаги марра: Турникда тортилиш ва чамбарак

Жаҳон рекордини қўлга киритганига қарамай, спортчи эришилган натижа билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Унинг таъкидлашича, олдинда янада мураккаб ва жиддий мақсадлар турибди.

«Менинг навбатдаги мақсадим — турникда тортилиш пайтида чамбаракларни айлантириш бўйича рекорд ўрнатиш. Бу машқ боши пастга осилиб бажариладиган рекорддан кўра бир неча баробар кўпроқ куч ва тананинг жуда юқори даражадаги барқарорлигини талаб қилади», — дея қўшимча қилди рекордчи.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?Бугун, 09:24Июльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиИюльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиБугун, 01:18Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаҚозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаКеча, 23:38Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиКеча, 23:19АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиАҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиКеча, 23:0035 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солдиКеча, 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди