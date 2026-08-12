Гиннес рекорди: Хитойлик тескари ҳолда 33 та чамбаракни айлантирди (видео)
Хитойлик Ян Янжиа боши пастга осилган ҳолда бир вақтнинг ўзида 33 та ҳалқани айлантириб, Гиннеснинг жаҳон рекордини янгилади. Гуйлин шаҳрида ўтказилган синовда унинг икки дўсти ҳалқаларни бошидан ўтказиб, сон қисмигача туширишга ёрдам берди, Янжиа эса барча ҳалқаларни талаб қилинган вақт давомида мувозанатда ушлаб турди.
Инсон иродаси ва ўз устида тинимсиз ишлаши кутилмаган ва ҳайратланарли натижаларга олиб келиши мумкин. Хитойлик Ян Янжиа боши пастга осилган ҳолда бир вақтнинг ўзида 33 та ҳалқани (хула-хуп) айлантириб, Гиннеснинг жаҳон рекордини янгилашга муваффақ бўлди.
Гуйлиндаги ҳайратланарли рекорд
Гуанси провинциясининг Гуйлин шаҳрида ўтказилган рекорд ўрнатиш жараёнида Ян Янжиа махсус ўйин ва спорт ускунасига боши пастга қараган ҳолда осилиб олган. Унинг икки нафар дўсти эса чамбарак (ҳалқа)ларни унинг бошидан ўтказиб, сон қисмигача туширишга кўмаклашган.
Янжиа Гиннес рекордлар китоби қоидаларига мувофиқ, талаб қилинган вақт давомида барча 33 та айланувчи ҳалқани мувозанатда ушлаб тура олди. Шу тариқа, у тўнтарилган ҳолатда айланувчи чамбараклар сони бўйича янги жаҳон рекордчисига айланди ва аввалги кўрсаткични бирданига 10 та ҳалқага янгилади.
Семизликдан жаҳон рекордигача: 8 йиллик матонат йўли
Ажабланарлиси шундаки, Янжиа ушбу мураккаб спорт турлари билан шунчаки вазн ташлаш мақсадида шуғуллана бошлаган.
«2018 йилда шифокорлар менга семизлик туфайли жигарнинг ёғли дистрофияси ташхисини қўйишди ва зудлик билан озишни маслаҳат беришди. Ўшанда машғулотлар учун 2 килограммлик чамбарак сотиб олдим ва атиги бир ой ичида вазнимни 80 кг дан 63 кг гача камайтиришга эришдим. Албатта, вазнни муваффақиятли камайтиришнинг асосий омили овқатланишни босқичма-босқич ва қатъий назорат қилиш бўлди», — деди у Гиннес вакилларига берган интервьюсида.
Навбатдаги марра: Турникда тортилиш ва чамбарак
Жаҳон рекордини қўлга киритганига қарамай, спортчи эришилган натижа билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Унинг таъкидлашича, олдинда янада мураккаб ва жиддий мақсадлар турибди.
«Менинг навбатдаги мақсадим — турникда тортилиш пайтида чамбаракларни айлантириш бўйича рекорд ўрнатиш. Бу машқ боши пастга осилиб бажариладиган рекорддан кўра бир неча баробар кўпроқ куч ва тананинг жуда юқори даражадаги барқарорлигини талаб қилади», — дея қўшимча қилди рекордчи.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…