Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташланди

·29·Техно
Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташланди
Қисқача

Яндекс Пей иловаси Apple компаниясининг App Store дўконидан олиб ташланди, бироқ иловани аввалдан ўрнатган фойдаланувчиларнинг маблағлари хавфсиз ва барча функсиялар ишламоқда. Техник чекловлар сабаб иловани янгилаш ёки ўчириб қайта ўрнатиш ҳозирча имконсиз, шу боис мавжуд иловани ўчирмаслик тавсия этилади. Иловасиз қолган фойдаланувчилар хизматнинг веб-версиясидан фойдаланиши мумкин.

Машҳур Яндекс Пей финтех-сервисининг расмий иловаси Apple компаниясининг App Store рақамли дўконидан олиб ташланди. Мазкур ҳолат ва унинг тафсилотлари бўйича компания вакиллари тезкор баёнот билан чиқиб, фойдаланувчиларни ваҳима қилмасликка чақиришди. Ушбу чекловлар қурилмаларига иловани аллақачон ўрнатиб улгурган фойдаланувчилар учун қандай оқибатлар келтириб чиқариши ҳамда ҳозирги вазиятда қандай йўл тутиш кераклиги маълум қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, илова дўкондан ғойиб бўлганига қарамай, фойдаланувчиларнинг маблағлари тўлиқ хавфсизликда ва хавф остида эмас. Бугунги кунда смартфонига иловани ўрнатиб улгурган эгалар учун барча функциялар аввалгидек одатий режимда ишламоқда. Бироқ юзага келган техник чекловлар туфайли илованинг янги версияларини юклаб олиш ёки уни ўчириб ташлаб қайтдан ўрнатиш ҳозирча имконсиз бўлиб қолди.

Фойдаланувчилар учун тавсиялар ва муқобил ечимлар

Мутахассислар iOS операцион тизимида ишлайдиган iPhone эгаларига ўз қурилмаларида баъзи эҳтиёт чораларини кўришни тавсия қилишмоқда. Хусусан, илова автоматик равишда ўчиб кетишининг ёки ишдан чиқишининг олдини олиш учун созламаларда махсус амални бажариш лозим:

  • «Созламалар» бўлимига ўтинг
  • «Иловалар» қисмини танланг
  • «App Store» бўлимига киринг
  • «Автоматик юклашлар» қисмидан «Дастурий таъминот янгиланишлари»ни ўчириб қўйинг
Шунингдек, мавжуд иловани қурилмадан асло ўчириб юбормаслик қатъий тавсия этилади. Агар илова тасодифан ўчириб юборилса, уни App Store орқали қайта тиклаб бўлмайди.

Агар янги фойдаланувчилар ёки иловасиз қолганлар учун муқобил ечим керак бўлса, компания веб-версиядан фойдаланишни таклиф этмоқда. Браузер орқали хизматдан қулай фойдаланиш учун сайтни асосий экранга чиқариб олиш мумкин. Бунинг учун Сафари браузерида хизмат очилиб, «Улашиш» тугмаси босилади ва «Экран “Дўйим”га» банди танланади.

Android платформасидаги ҳолат

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, чекловлар фақат Apple экотизимига тааллуқли бўлиб, Android фойдаланувчилари учун ҳеч қандай ўзгариш йўқ. Google Play дўконида Яндекс Пей иловаси аввалгидек очиқ ҳолатда сақланиб қолган ва эркин юклаб олинмоқда.

Бундан ташқари, Android қурилмаси эгалари иловани бошқа муқобил платформалар, жумладан, РуСторе дўкони орқали ҳам муаммосиз юклаб олишлари ва янгилаб боришлари мумкин. Финтех-сервиснинг барча имкониятларидан ҳар қандай браузер орқали унинг расмий веб-сайти воситасида ҳам тўлиқ фойдаланиш имконияти мавжуд.

Яндекс ПейApp StoreИловаТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиБугун, 09:51NASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиNASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиБугун, 08:22Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиЧуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиБугун, 06:28Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди