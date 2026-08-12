Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташланди
Яндекс Пей иловаси Apple компаниясининг App Store дўконидан олиб ташланди, бироқ иловани аввалдан ўрнатган фойдаланувчиларнинг маблағлари хавфсиз ва барча функсиялар ишламоқда. Техник чекловлар сабаб иловани янгилаш ёки ўчириб қайта ўрнатиш ҳозирча имконсиз, шу боис мавжуд иловани ўчирмаслик тавсия этилади. Иловасиз қолган фойдаланувчилар хизматнинг веб-версиясидан фойдаланиши мумкин.
Машҳур Яндекс Пей финтех-сервисининг расмий иловаси Apple компаниясининг App Store рақамли дўконидан олиб ташланди. Мазкур ҳолат ва унинг тафсилотлари бўйича компания вакиллари тезкор баёнот билан чиқиб, фойдаланувчиларни ваҳима қилмасликка чақиришди. Ушбу чекловлар қурилмаларига иловани аллақачон ўрнатиб улгурган фойдаланувчилар учун қандай оқибатлар келтириб чиқариши ҳамда ҳозирги вазиятда қандай йўл тутиш кераклиги маълум қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, илова дўкондан ғойиб бўлганига қарамай, фойдаланувчиларнинг маблағлари тўлиқ хавфсизликда ва хавф остида эмас. Бугунги кунда смартфонига иловани ўрнатиб улгурган эгалар учун барча функциялар аввалгидек одатий режимда ишламоқда. Бироқ юзага келган техник чекловлар туфайли илованинг янги версияларини юклаб олиш ёки уни ўчириб ташлаб қайтдан ўрнатиш ҳозирча имконсиз бўлиб қолди.
Фойдаланувчилар учун тавсиялар ва муқобил ечимларМутахассислар iOS операцион тизимида ишлайдиган iPhone эгаларига ўз қурилмаларида баъзи эҳтиёт чораларини кўришни тавсия қилишмоқда. Хусусан, илова автоматик равишда ўчиб кетишининг ёки ишдан чиқишининг олдини олиш учун созламаларда махсус амални бажариш лозим:
- «Созламалар» бўлимига ўтинг
- «Иловалар» қисмини танланг
- «App Store» бўлимига киринг
- «Автоматик юклашлар» қисмидан «Дастурий таъминот янгиланишлари»ни ўчириб қўйинг
Агар янги фойдаланувчилар ёки иловасиз қолганлар учун муқобил ечим керак бўлса, компания веб-версиядан фойдаланишни таклиф этмоқда. Браузер орқали хизматдан қулай фойдаланиш учун сайтни асосий экранга чиқариб олиш мумкин. Бунинг учун Сафари браузерида хизмат очилиб, «Улашиш» тугмаси босилади ва «Экран “Дўйим”га» банди танланади.
Android платформасидаги ҳолатШуни алоҳида таъкидлаш жоизки, чекловлар фақат Apple экотизимига тааллуқли бўлиб, Android фойдаланувчилари учун ҳеч қандай ўзгариш йўқ. Google Play дўконида Яндекс Пей иловаси аввалгидек очиқ ҳолатда сақланиб қолган ва эркин юклаб олинмоқда.
Бундан ташқари, Android қурилмаси эгалари иловани бошқа муқобил платформалар, жумладан, РуСторе дўкони орқали ҳам муаммосиз юклаб олишлари ва янгилаб боришлари мумкин. Финтех-сервиснинг барча имкониятларидан ҳар қандай браузер орқали унинг расмий веб-сайти воситасида ҳам тўлиқ фойдаланиш имконияти мавжуд.
…