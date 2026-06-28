Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтди
Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Журген Клопп ва мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар узоқ вақт давомида ОАВ диққат марказида бўлиб келган. Айниқса, мутахассиснинг Мерсисайд клубидаги сўнгги мавсумида юзага келган айрим келишмовчиликлар турли миш-мишларга сабаб бўлган эди. Бироқ Клопп яқинда берган интервюсида барча шубҳаларга нуқта қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашрига маълумот беришича, ҳозирда Ред Булл тизимида глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритаётган Журген Клопп Муҳаммад Салах билан муносабатлари аъло даражада эканини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, мураббий ва футболчи ўртасидаги ўтмишда қолган зиддиятлар эндиликда самимий дўстликка айланган.
Ўтмишдаги зиддиятлар ва янги босқичКлопп ва Салах ўртасидаги энг шов-шувли воқеа 2024-йилнинг апрель ойида, Лондон Сити стадионида Вест Хемга қарши ўйин вақтида юз берган эди. Ўшанда захирадан майдонга тушишга тайёрланаётган мисрлик юлдуз ва мураббий ўртасида қизғин даҳанаки жанг юзага келган. Бу ҳолат кўпчиликда уларнинг муносабатлари бутунлай дарз кетган деган таассуротни уйғотган эди.
“Биз ҳозир дўстмиз. Мен ҳар доим футболчиларим билан дўст бўлишни хоҳлаганман, гарчи иш жараёнида бу ҳар доим ҳам имконсиз бўлса-да. Мураббий сифатида баъзан улар ёқтирмайдиган қарорларни қабул қилишга мажбур бўласиз. Аммо энг муҳими — буларнинг барчаси ўтмишда қолди. Ҳаётдаги энг кучли нарса бу яхши хотиралар, улар ҳар қандай зиддиятдан устун туради”, — дея тушунтирди германиялик мутахассис.
Салахнинг буюклиги ва профессионализмиЖурген Клопп Муҳаммад Салахни Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби афсоналар билан бир қаторга қўйди. Унинг таъкидлашича, Салахнинг йиллар давомида кўрсатган барқарорлиги ва профессионализми уни дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айлантирган. Гарчи ҳар бир ўйинда мукаммал бўлиш имконсиз бўлса-да, Салах доим жамоани янги даражага олиб чиқишга интилган.
“У нафақат араб дунёси учун, балки бутун футбол олами учун ўрнак бўла оладиган шахс. Мисрда у шунчалик машҳурки, мен у ерга таътилга бора олмайман, чунки Муҳаммад мени у ерда жуда машҳур қилиб юборган. Биз унинг Ливерпул учун қилган меҳнатларини, урган голлари ва ғалабалардаги ҳиссасини ҳеч қачон унутмаймиз. Биз шунчаки буюкликка гувоҳ бўлдик”, — дея қўшимча қилди Клопп.
Маълумот учун, Муҳаммад Салах Клопп қўл остида Ливерпул сафида Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси ва бошқа кўплаб нуфузли совринларни қўлга киритган. Ҳозирда 32 ёшли ҳужумчи Мерсисайд клубида ўзининг сермаҳсул ўйинларини давом эттирмоқда, Клопп эса мураббийликдан танаффус олиб, бошқарув соҳасида янги лойиҳаларни амалга оширмоқда.
…