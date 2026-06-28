Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтди

·0·Спорт
Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтди

Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Журген Клопп ва мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар узоқ вақт давомида ОАВ диққат марказида бўлиб келган. Айниқса, мутахассиснинг Мерсисайд клубидаги сўнгги мавсумида юзага келган айрим келишмовчиликлар турли миш-мишларга сабаб бўлган эди. Бироқ Клопп яқинда берган интервюсида барча шубҳаларга нуқта қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашрига маълумот беришича, ҳозирда Ред Булл тизимида глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритаётган Журген Клопп Муҳаммад Салах билан муносабатлари аъло даражада эканини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, мураббий ва футболчи ўртасидаги ўтмишда қолган зиддиятлар эндиликда самимий дўстликка айланган.

Ўтмишдаги зиддиятлар ва янги босқич

Клопп ва Салах ўртасидаги энг шов-шувли воқеа 2024-йилнинг апрель ойида, Лондон Сити стадионида Вест Хемга қарши ўйин вақтида юз берган эди. Ўшанда захирадан майдонга тушишга тайёрланаётган мисрлик юлдуз ва мураббий ўртасида қизғин даҳанаки жанг юзага келган. Бу ҳолат кўпчиликда уларнинг муносабатлари бутунлай дарз кетган деган таассуротни уйғотган эди.

“Биз ҳозир дўстмиз. Мен ҳар доим футболчиларим билан дўст бўлишни хоҳлаганман, гарчи иш жараёнида бу ҳар доим ҳам имконсиз бўлса-да. Мураббий сифатида баъзан улар ёқтирмайдиган қарорларни қабул қилишга мажбур бўласиз. Аммо энг муҳими — буларнинг барчаси ўтмишда қолди. Ҳаётдаги энг кучли нарса бу яхши хотиралар, улар ҳар қандай зиддиятдан устун туради”, — дея тушунтирди германиялик мутахассис.

Салахнинг буюклиги ва профессионализми

Журген Клопп Муҳаммад Салахни Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби афсоналар билан бир қаторга қўйди. Унинг таъкидлашича, Салахнинг йиллар давомида кўрсатган барқарорлиги ва профессионализми уни дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айлантирган. Гарчи ҳар бир ўйинда мукаммал бўлиш имконсиз бўлса-да, Салах доим жамоани янги даражага олиб чиқишга интилган.

“У нафақат араб дунёси учун, балки бутун футбол олами учун ўрнак бўла оладиган шахс. Мисрда у шунчалик машҳурки, мен у ерга таътилга бора олмайман, чунки Муҳаммад мени у ерда жуда машҳур қилиб юборган. Биз унинг Ливерпул учун қилган меҳнатларини, урган голлари ва ғалабалардаги ҳиссасини ҳеч қачон унутмаймиз. Биз шунчаки буюкликка гувоҳ бўлдик”, — дея қўшимча қилди Клопп.

Маълумот учун, Муҳаммад Салах Клопп қўл остида Ливерпул сафида Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси ва бошқа кўплаб нуфузли совринларни қўлга киритган. Ҳозирда 32 ёшли ҳужумчи Мерсисайд клубида ўзининг сермаҳсул ўйинларини давом эттирмоқда, Клопп эса мураббийликдан танаффус олиб, бошқарув соҳасида янги лойиҳаларни амалга оширмоқда.

Журген КлоппМуҳаммад СалахЛиверпулФутболАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиЮрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиБугун, 21:17Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаМесси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаБугун, 21:12Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиЧелси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 20:16Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинМиср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 20:12ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиБугун, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди