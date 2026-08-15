6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!

·8·Спорт
6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!
Қисқача

«Милан» ўртоқлик учрашувида «Манчестер Юнайтед»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этди. Англия жамоаси сафида Гарри Магуайр 2-дақиқада, Патрик Доргу эса 51-дақиқада гол урди. «Милан»нинг голларига Саму Чуквуезе, Алфажо Сиссе, Гонсалу Ramуш ва Рубен Лофтус-Чик муаллифлик қилди.

Янги мавсумга тайёргарлик кўраётган икки Европа гранди — Италиянинг «Милан» ҳамда Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоалари ўртасидаги ўртоқлик беллашуви ҳақиқий голлар шоусига айланди.

Шиддатли ва кескин курашларга бой кечган баҳсда «россонери»лар 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

2-дақиқадаёқ очилган ҳисоб ва тенглашган кураш

Ўйин кутилмаганда «қизил иблислар»нинг тезкор голи билан бошланди:

  • Тезкор гол: 2-дақиқадаёқ «Манчестер Юнайтед» ҳимоячиси Ҳарри Магуайр рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди;

  • Мувозанатнинг тикланиши: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, 37-дақиқада «Милан» ҳужумчиси Саму Чуквуэзе мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга 1:1 ҳисобида олиб чиқди.

Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш: 3 дақиқада 2 та гол

Иккинчи 45 дақиқалик янада шиддатли ҳужумлар остида кечди:

  • Доргудан жавоб: 51-дақиқада Патрик Доргу манчестерликларни яна бир бор ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2);

  • «Милан»нинг жавоб зарбаси: Орадан 7 дақиқа ўтиб, 58-дақиқада яримҳимоячи Алфажо Сиссе таблодаги ҳисобни яна тенглаштирди;

  • Ғалаба тўплари: 68-дақиқада ҳужумчи Гонсалу Рамуш италияликларни илк бор ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса, орадан атиги 3 дақиқа ўтиб — 71-дақиқада Рубен Лофтус-Чик жамоасининг 4-голига муаллифлик қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди.

Ўртоқлик учрашуви тафсилоти:

  • «Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4:2

  • Голлар: Чуквуэзе (37), Сиссе (58), Рамуш (68), Лофтус-Чик (71) — Магуайр (2), Доргу (51).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

МиланМанчестер ЮнайтедГарри МагуайрСэмюэл ЧуквуэзеГонсалу Рамуш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтдиКеча, 23:36Интер ва Real Betis ўртасидаги ўртоқлик учрашуви нурсиз дуранг билан якунландиИнтер ва Real Betis ўртасидаги ўртоқлик учрашуви нурсиз дуранг билан якунландиКеча, 23:19Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиИнтер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиКеча, 22:39Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиКеча, 22:19Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиМилан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиКеча, 22:14Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиМанчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиКеча, 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?