6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!
«Милан» ўртоқлик учрашувида «Манчестер Юнайтед»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этди. Англия жамоаси сафида Гарри Магуайр 2-дақиқада, Патрик Доргу эса 51-дақиқада гол урди. «Милан»нинг голларига Саму Чуквуезе, Алфажо Сиссе, Гонсалу Ramуш ва Рубен Лофтус-Чик муаллифлик қилди.
Янги мавсумга тайёргарлик кўраётган икки Европа гранди — Италиянинг «Милан» ҳамда Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоалари ўртасидаги ўртоқлик беллашуви ҳақиқий голлар шоусига айланди.
Шиддатли ва кескин курашларга бой кечган баҳсда «россонери»лар 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
2-дақиқадаёқ очилган ҳисоб ва тенглашган кураш
Ўйин кутилмаганда «қизил иблислар»нинг тезкор голи билан бошланди:
Тезкор гол: 2-дақиқадаёқ «Манчестер Юнайтед» ҳимоячиси Ҳарри Магуайр рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди;
Мувозанатнинг тикланиши: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, 37-дақиқада «Милан» ҳужумчиси Саму Чуквуэзе мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга 1:1 ҳисобида олиб чиқди.
Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш: 3 дақиқада 2 та гол
Иккинчи 45 дақиқалик янада шиддатли ҳужумлар остида кечди:
Доргудан жавоб: 51-дақиқада Патрик Доргу манчестерликларни яна бир бор ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2);
«Милан»нинг жавоб зарбаси: Орадан 7 дақиқа ўтиб, 58-дақиқада яримҳимоячи Алфажо Сиссе таблодаги ҳисобни яна тенглаштирди;
Ғалаба тўплари: 68-дақиқада ҳужумчи Гонсалу Рамуш италияликларни илк бор ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса, орадан атиги 3 дақиқа ўтиб — 71-дақиқада Рубен Лофтус-Чик жамоасининг 4-голига муаллифлик қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди.
Ўртоқлик учрашуви тафсилоти:
«Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4:2
Голлар: Чуквуэзе (37), Сиссе (58), Рамуш (68), Лофтус-Чик (71) — Магуайр (2), Доргу (51).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…