«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди

·3·Спорт
«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди
Қисқача

«PSJ» ва «Барселона» 26 ёшли испаниялик ҳужумчи Ферран Торреснинг трансферини расман тасдиқлади. Ферран Торрес Париж клубини танлашида бош мураббий Луис Энрике ҳал қилувчи омил бўлганини айтди. У Луис Энрикени футболдаги отасидек билишини ва унинг қўл остида яна ўйнашдан бахтиёр эканини таъкидлади. Ҳужумчи «PSJ» билан барча мусобақалардаги бош совринларни қўлга киритишни, кўплаб голлар уриб, голли узатмаларни амалга оширишни мақсад қилган.

Европа ёзги трансферлар ойнасининг навбатдаги шов-шувли битими расман эълон қилинди. Франция чемпиони «ПСЖ» ҳамда Каталониянинг «Барселона» клублари 26 ёшли испаниялик ҳужумчи Ферран Торреснинг трансферини расман тасдиқлади.

Парижга етиб келиб, муваффақиятли тарзда тиббий кўрикдан ўтган ҳужумчи шартнома имзолади ва янги жамоадошлари сафида илк машғулотида иштирок этди. Испаниянинг нуфузли «Marca» нашри футболчининг Париж клуби расмий медиасига берган илк кенг қамровли интервьюсини эълон қилди.

«Луис Энрике мен учун футболдаги отамдек инсон»

26 ёшли ҳужумчи учун Париж клубини танлашда бош мураббий Луис Энрике омили ҳал қилувчи аҳамият касб этган:

«Мен буни доим фахр билан айтганман: футбол оламида Луис Энрике мен учун худди отамдек бўлган. Испания миллий терма жамоасида унинг қўл остида тўп сурган пайтларимда у менга ҳамиша чексиз ишонч билдирган.

Эндиликда яна унинг қўл остида, улкан клубда ўйнаш имкониятига эга бўлганимдан бахтиёрман. Энрике футболчини ич-ичидан тушуниш, унга юксак ишонч бериш ва бор салоҳиятини очишда дунёнинг энг кучли мутахассисларидан биридир».

«Лойиҳа жуда катта, мақсадим — барча совринларни ютиш»

Ферран Торрес янги клубидаги асосий вазифалари ва режалари ҳақида тўхталар экан, жамоа раҳбариятига ўз миннатдорчилигини билдирди:

  • Раҳбариятга миннатдорчилик: «Ушбу буюк лойиҳага қўшилаётганимдан ҳаяжондаман. Менга билдирилган ишонч учун клуб президенти Носир Ал-Хелайфи, маслаҳатчи Луиш Кампуш ва мураббий Луис Энрикега миннатдорлик билдираман»;

  • Асосий мақсадлар: «Парижлик мухлисларни хурсанд қилиш, кўплаб голлар уриб, голли узатмаларни амалга ошириш ва энг муҳими — барча мусобақалардаги бош совринларни жамоа билан биргаликда қўлга киритишни истайман».

Янги мавсумда «ПСЖ» ҳужум чизиғида Луис Энрике ва Ферран Торрес тандеми янги босқичдаги ғалабалар сари йўл олиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ферран ТорресЛуис ЭнрикеПСЖБарселонаНассер Аль-Хелаифи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!Кеча, 23:30Интер ва Real Betis ўртасидаги ўртоқлик учрашуви нурсиз дуранг билан якунландиИнтер ва Real Betis ўртасидаги ўртоқлик учрашуви нурсиз дуранг билан якунландиКеча, 23:19Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиИнтер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиКеча, 22:39Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиКеча, 22:19Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиМилан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиКеча, 22:14Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиМанчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиКеча, 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?