«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди
«PSJ» ва «Барселона» 26 ёшли испаниялик ҳужумчи Ферран Торреснинг трансферини расман тасдиқлади. Ферран Торрес Париж клубини танлашида бош мураббий Луис Энрике ҳал қилувчи омил бўлганини айтди. У Луис Энрикени футболдаги отасидек билишини ва унинг қўл остида яна ўйнашдан бахтиёр эканини таъкидлади. Ҳужумчи «PSJ» билан барча мусобақалардаги бош совринларни қўлга киритишни, кўплаб голлар уриб, голли узатмаларни амалга оширишни мақсад қилган.
Европа ёзги трансферлар ойнасининг навбатдаги шов-шувли битими расман эълон қилинди. Франция чемпиони «ПСЖ» ҳамда Каталониянинг «Барселона» клублари 26 ёшли испаниялик ҳужумчи Ферран Торреснинг трансферини расман тасдиқлади.
Парижга етиб келиб, муваффақиятли тарзда тиббий кўрикдан ўтган ҳужумчи шартнома имзолади ва янги жамоадошлари сафида илк машғулотида иштирок этди. Испаниянинг нуфузли «Marca» нашри футболчининг Париж клуби расмий медиасига берган илк кенг қамровли интервьюсини эълон қилди.
«Луис Энрике мен учун футболдаги отамдек инсон»
26 ёшли ҳужумчи учун Париж клубини танлашда бош мураббий Луис Энрике омили ҳал қилувчи аҳамият касб этган:
«Мен буни доим фахр билан айтганман: футбол оламида Луис Энрике мен учун худди отамдек бўлган. Испания миллий терма жамоасида унинг қўл остида тўп сурган пайтларимда у менга ҳамиша чексиз ишонч билдирган.
Эндиликда яна унинг қўл остида, улкан клубда ўйнаш имкониятига эга бўлганимдан бахтиёрман. Энрике футболчини ич-ичидан тушуниш, унга юксак ишонч бериш ва бор салоҳиятини очишда дунёнинг энг кучли мутахассисларидан биридир».
«Лойиҳа жуда катта, мақсадим — барча совринларни ютиш»
Ферран Торрес янги клубидаги асосий вазифалари ва режалари ҳақида тўхталар экан, жамоа раҳбариятига ўз миннатдорчилигини билдирди:
Раҳбариятга миннатдорчилик: «Ушбу буюк лойиҳага қўшилаётганимдан ҳаяжондаман. Менга билдирилган ишонч учун клуб президенти Носир Ал-Хелайфи, маслаҳатчи Луиш Кампуш ва мураббий Луис Энрикега миннатдорлик билдираман»;
Асосий мақсадлар: «Парижлик мухлисларни хурсанд қилиш, кўплаб голлар уриб, голли узатмаларни амалга ошириш ва энг муҳими — барча мусобақалардаги бош совринларни жамоа билан биргаликда қўлга киритишни истайман».
Янги мавсумда «ПСЖ» ҳужум чизиғида Луис Энрике ва Ферран Торрес тандеми янги босқичдаги ғалабалар сари йўл олиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…