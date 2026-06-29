Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот берди

·0·Спорт
Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот берди

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти Жахон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Япония билан учрашув олдидан Неймар борасидаги режалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассиснинг сўзларига кўра, юлдузли ҳужумчи айни пайтда яхши спорт формасида бўлса-да, плей-оффнинг илк ўйинини яна захира ўриндиғида бошлаши кутилмоқда. Бу қарор футболчининг узоқ давом этган жароҳатлардан сўнг тикланиш жараёни билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неймар учун 2026-йилги Жахон чемпионати сари йўл анча машаққатли кечди. 2023-йилнинг октябрь ойида олган оғир тизза жароҳати ва кейинчалик болдир мушакларидаги муаммолар сабабли у узоқ вақт майдондан ташқарида қолди. Гуруҳ босқичининг Марокаш ва Гаитига қарши дастлабки баҳсларини ўтказиб юборган ҳужумчи, фақатгина Шотландия билан ўйинда захирадан майдонга тушиб, терма жамоадаги уч йиллик танаффусга нуқта қўйди.

Эҳтиёткорлик стратегияси

Карло Анселотти матбуот анжуманида Неймарнинг ҳолати сезиларли даражада яхшиланганини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, италиялик мутахассис футболчининг тайёргарлигидан мамнун, бироқ уни дарҳол 90 дақиқалик жанговар ҳолатга тушириш ниятида эмас. "Неймар ўтган ҳафтада катта ўсишга эришди. У 15 дақиқадан кўпроқ ўйнашга тайёр, аммо ҳаммаси ўйин сценарийси ва майдондаги вазиятга боғлиқ", — дея тушунтирди мураббий.

Ушбу қарама-қаршилик атрофида япониялик футболчи Кенто Шиогаининг фикрлари ҳам шов-шувларга сабаб бўлди. "Вольфцбург" ҳужумчиси Бразилия терма жамоасининг аввалги қудрати пасайиб бораётганига шама қилди. Бироқ Анселотти бундай "руҳий ҳужумлар"га (минд гамес) эътибор бермаслигини ва бор эътиборини фақат майдондаги тактик тайёргарликка қаратганини маълум қилди.

Япония терма жамоаси Бразилия учун осон рақиб эмаслигини сўнгги натижалар ҳам исботлаб турибди. "Самурайлар" айни пайтда 10 ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Бу серия давомида улар Бразилияни Токиода 3:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Лондондаги "Уембли" стадионида Англиядан устун келишган. Анселотти ўтган йилги мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарганини яширмади.

Гуруҳ босқичида Япония Нидерландия билан дуранг ўйнаб, Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди ва ўз гуруҳида иккинчи ўринни эгаллади. Бразилия эса гуруҳ ғолиби сифатида плей-оффга йўл олди. Эндиликда Неймар каби тажрибали етакчиларнинг майдонга тушиши "Пентакампеонлар" учун нафақат тактик, балки руҳий жиҳатдан ҳам катта устунлик бериши мумкин.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу баҳс катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Бразилия ва Япония қарама-қаршилиги доимо юқори техника ва шиддатли курашларга бой бўлади. Неймар плей-офф босқичида ўзининг энг яхши ўйинларини кўрсата оладими ёки йўқ — буни душанба кунги баҳс кўрсатади.

БразилияНеймарКарло АнселоттиЯпонияЖахон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:20Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Бугун, 07:02Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиЗико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиБугун, 06:50Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиРомарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиБугун, 06:42МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаМЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаБугун, 06:3490+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқдиБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди