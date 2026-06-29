Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот берди
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти Жахон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Япония билан учрашув олдидан Неймар борасидаги режалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассиснинг сўзларига кўра, юлдузли ҳужумчи айни пайтда яхши спорт формасида бўлса-да, плей-оффнинг илк ўйинини яна захира ўриндиғида бошлаши кутилмоқда. Бу қарор футболчининг узоқ давом этган жароҳатлардан сўнг тикланиш жараёни билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Неймар учун 2026-йилги Жахон чемпионати сари йўл анча машаққатли кечди. 2023-йилнинг октябрь ойида олган оғир тизза жароҳати ва кейинчалик болдир мушакларидаги муаммолар сабабли у узоқ вақт майдондан ташқарида қолди. Гуруҳ босқичининг Марокаш ва Гаитига қарши дастлабки баҳсларини ўтказиб юборган ҳужумчи, фақатгина Шотландия билан ўйинда захирадан майдонга тушиб, терма жамоадаги уч йиллик танаффусга нуқта қўйди.
Эҳтиёткорлик стратегиясиКарло Анселотти матбуот анжуманида Неймарнинг ҳолати сезиларли даражада яхшиланганини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, италиялик мутахассис футболчининг тайёргарлигидан мамнун, бироқ уни дарҳол 90 дақиқалик жанговар ҳолатга тушириш ниятида эмас. "Неймар ўтган ҳафтада катта ўсишга эришди. У 15 дақиқадан кўпроқ ўйнашга тайёр, аммо ҳаммаси ўйин сценарийси ва майдондаги вазиятга боғлиқ", — дея тушунтирди мураббий.
Ушбу қарама-қаршилик атрофида япониялик футболчи Кенто Шиогаининг фикрлари ҳам шов-шувларга сабаб бўлди. "Вольфцбург" ҳужумчиси Бразилия терма жамоасининг аввалги қудрати пасайиб бораётганига шама қилди. Бироқ Анселотти бундай "руҳий ҳужумлар"га (минд гамес) эътибор бермаслигини ва бор эътиборини фақат майдондаги тактик тайёргарликка қаратганини маълум қилди.
Япония терма жамоаси Бразилия учун осон рақиб эмаслигини сўнгги натижалар ҳам исботлаб турибди. "Самурайлар" айни пайтда 10 ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Бу серия давомида улар Бразилияни Токиода 3:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Лондондаги "Уембли" стадионида Англиядан устун келишган. Анселотти ўтган йилги мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарганини яширмади.
Гуруҳ босқичида Япония Нидерландия билан дуранг ўйнаб, Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди ва ўз гуруҳида иккинчи ўринни эгаллади. Бразилия эса гуруҳ ғолиби сифатида плей-оффга йўл олди. Эндиликда Неймар каби тажрибали етакчиларнинг майдонга тушиши "Пентакампеонлар" учун нафақат тактик, балки руҳий жиҳатдан ҳам катта устунлик бериши мумкин.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу баҳс катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Бразилия ва Япония қарама-қаршилиги доимо юқори техника ва шиддатли курашларга бой бўлади. Неймар плей-офф босқичида ўзининг энг яхши ўйинларини кўрсата оладими ёки йўқ — буни душанба кунги баҳс кўрсатади.
…