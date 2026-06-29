Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилди
Жанубий Корея миллий жамоасининг ЖЧ-2026ни гуруҳ босқичидаёқ тарк этиши мамлакатда катта норозиликка сабаб бўлди. Муваффақиятсиз натижадан сўнг нафақат мураббий истеъфога чиқди, балки мамлакат президенти Ли Жэ Мён ҳам вазиятга аралашди.
Президент миллий жамоанинг мундиалдаги омадсиз иштироки сабабларини расман текширишни талаб қилди ва собиқ бош мураббий Ҳон Мён Бони қаттиқ танқид қилди.
«Натижадан бутунлай лол қолдим»
Ли Жэ Мён миллий жамоанинг жаҳон чемпионатидаги натижасини кутилмаган ва оғир зарба сифатида баҳолади.
«Мен бу натижадан шунчаки ҳайратда эмасман, балки бутунлай лол қолдим», — деди президент.
Унинг таъкидлашича, катта масъулият талаб қиладиган лавозимларга ким тайинланиши якуний натижага тўғридан-тўғри таъсир қилади.
Президент мураббий тайинловини танқид қилди
Ли Жэ Мён ўз баёнотида кадрлар бўйича қабул қилинган қарорларга алоҳида урғу берди.
«Яна бир бор исботландики, кадрлар бўйича қабул қилинган қарорлар ҳамма нарсани ҳал қилади. Бундай муҳим лавозимга лаёқатсиз инсон тайинланса, натижа кундек равшан бўлади», — деди у.
Бу сўзлар истеъфога чиққан бош мураббий Ҳон Мён Бога нисбатан очиқ танқид сифатида қабул қилинди.
Жанубий Кореяга нима етишмади?
Жанубий Корея гуруҳ босқичини 3 очко билан якунлаб, ўз гуруҳида учинчи ўринни эгаллади.
Бироқ бу натижа плей-оффга чиқиш учун етарли бўлмади. Жамоа учинчи ўринни олган энг яхши термалар қаторига кира олмади ва мусобақа билан эрта хайрлашди.
Кўрсаткич
Натижа
Тўпланган очко
3
Гуруҳдаги ўрин
3-ўрин
Плей-офф
Йўлланма олмади
Якуний натижа
Турнирни тарк этди
Муваффақиятсизлик сабаблари текширилади
Президент вазиятни фақат танқид билан чеклаб қўймади.
У «Маданият, спорт ва туризм вазирлиги»га қуйидаги вазифаларни юклади:
мундиалдаги омадсизлик сабабларини тўлиқ ўрганиш;
тайёргарлик ва бошқарув жараёнларини таҳлил қилиш;
кадрлар бўйича қарорларни қайта кўриб чиқиш;
келажакда бундай ҳолат такрорланмаслиги учун чоралар ишлаб чиқиш.
Шу тариқа, Жанубий Корея терма жамоасининг ЖЧ-2026даги натижаси энди спорт масаласидан чиқиб, давлат даражасидаги муҳокамага айланди.
Корейс футболида катта ўзгаришлар бўладими?
Ҳон Мён Бонинг истеъфоси ва президентнинг расмий текширув ҳақидаги топшириғи корейс футболида жиддий ислоҳотлар бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Энди асосий савол — муаммо фақат бош мураббийда бўлганми ёки миллий жамоани бошқариш тизимида ҳам жиддий камчиликлар борми?
Сизнингча, миллий жамоанинг омадсизлиги учун асосий жавобгар ким: мураббийми, федерациями ёки футболчиларми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…