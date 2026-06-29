Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилди

·0·Спорт
Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилди

Жанубий Корея миллий жамоасининг ЖЧ-2026ни гуруҳ босқичидаёқ тарк этиши мамлакатда катта норозиликка сабаб бўлди. Муваффақиятсиз натижадан сўнг нафақат мураббий истеъфога чиқди, балки мамлакат президенти Ли Жэ Мён ҳам вазиятга аралашди.

Президент миллий жамоанинг мундиалдаги омадсиз иштироки сабабларини расман текширишни талаб қилди ва собиқ бош мураббий Ҳон Мён Бони қаттиқ танқид қилди.

«Натижадан бутунлай лол қолдим»

Ли Жэ Мён миллий жамоанинг жаҳон чемпионатидаги натижасини кутилмаган ва оғир зарба сифатида баҳолади.

«Мен бу натижадан шунчаки ҳайратда эмасман, балки бутунлай лол қолдим», — деди президент.

Унинг таъкидлашича, катта масъулият талаб қиладиган лавозимларга ким тайинланиши якуний натижага тўғридан-тўғри таъсир қилади.

Президент мураббий тайинловини танқид қилди

Ли Жэ Мён ўз баёнотида кадрлар бўйича қабул қилинган қарорларга алоҳида урғу берди.

«Яна бир бор исботландики, кадрлар бўйича қабул қилинган қарорлар ҳамма нарсани ҳал қилади. Бундай муҳим лавозимга лаёқатсиз инсон тайинланса, натижа кундек равшан бўлади», — деди у.

Бу сўзлар истеъфога чиққан бош мураббий Ҳон Мён Бога нисбатан очиқ танқид сифатида қабул қилинди.

Жанубий Кореяга нима етишмади?

Жанубий Корея гуруҳ босқичини 3 очко билан якунлаб, ўз гуруҳида учинчи ўринни эгаллади.

Бироқ бу натижа плей-оффга чиқиш учун етарли бўлмади. Жамоа учинчи ўринни олган энг яхши термалар қаторига кира олмади ва мусобақа билан эрта хайрлашди.

Кўрсаткич

Натижа

Тўпланган очко

3

Гуруҳдаги ўрин

3-ўрин

Плей-офф

Йўлланма олмади

Якуний натижа

Турнирни тарк этди

Муваффақиятсизлик сабаблари текширилади

Президент вазиятни фақат танқид билан чеклаб қўймади.

У «Маданият, спорт ва туризм вазирлиги»га қуйидаги вазифаларни юклади:

  • мундиалдаги омадсизлик сабабларини тўлиқ ўрганиш;

  • тайёргарлик ва бошқарув жараёнларини таҳлил қилиш;

  • кадрлар бўйича қарорларни қайта кўриб чиқиш;

  • келажакда бундай ҳолат такрорланмаслиги учун чоралар ишлаб чиқиш.

Шу тариқа, Жанубий Корея терма жамоасининг ЖЧ-2026даги натижаси энди спорт масаласидан чиқиб, давлат даражасидаги муҳокамага айланди.

Корейс футболида катта ўзгаришлар бўладими?

Ҳон Мён Бонинг истеъфоси ва президентнинг расмий текширув ҳақидаги топшириғи корейс футболида жиддий ислоҳотлар бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Энди асосий савол — муаммо фақат бош мураббийда бўлганми ёки миллий жамоани бошқариш тизимида ҳам жиддий камчиликлар борми?

Сизнингча, миллий жамоанинг омадсизлиги учун асосий жавобгар ким: мураббийми, федерациями ёки футболчиларми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:20Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 12:12Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Бугун, 07:02Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиЗико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиБугун, 06:50Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиРомарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиБугун, 06:42МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаМЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаБугун, 06:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди