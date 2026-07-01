Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляция

·77·Спорт
Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляция

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Франция ва Швеция терма жамоалари ўзаро баҳслашади. Учрашув 1 июль куни Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланади.

Zamin.uz сайтида мазкур ўйиннинг матнли трансляцияси олиб борилади. Учрашув давомида голлар, хавфли вазиятлар, зарбалар, огоҳлантиришлар, футболчи алмаштиришлар ва бошқа муҳим воқеалар тезкор равишда ёритиб борилади.

Франция терма жамоаси баҳсни 4-2-3-1 тактик схемасида бошлайди. Дарвозани Майк Менян қўриқлайди. Ҳимоя чизиғидан Жюл Кунде, Даё Упамекано, Вилям Салиба ва Люка Дин жой олган.

Таянч ярим ҳимояда Орелен Чуамени ва Адриен Рабо ҳаракат қилади. Усмон Дембеле, Майкл Олисе ва Бредли Барколя ҳужумларни ташкил этишга ёрдам беради. Олдинги чизиқда жамоа сардори Килиан Мбаппе ўйнайди.

Франциянинг бошланғич таркиби:

• Майк Менян
• Жюл Кунде
• Даё Упамекано
• Вилям Салиба
• Люка Дин
• Орелен Чуамени
• Адриен Рабо
• Усмон Дембеле
• Майкл Олисе
• Бредли Барколя
• Килиан Мбаппе

Швеция терма жамоаси эса майдонга 3-4-2-1 кўринишида тушади. Дарвозадан Якоб Виделл-Зеттерстрём жой олган. Ҳимоя марказида Виктор Линделёф ва Густав Лагербилке ҳаракат қилади.

Ярим ҳимояда Ҳуго Ларссон ўрнига кўрсатилган таркибда Ловро Маер эмас, балки суратда қайд этилган О. Стру, Лукас Бергвалл, Ясин Айяри ва Даниел Свенссон майдонга тушади. Ҳужумда Александр Исак ва Антони Эланга Виктор Йёкерешни қўллаб-қувватлайди.

Швециянинг бошланғич таркиби:

• Якоб Виделл-Зеттерстрём
• Габриел Гудмундссон
• Виктор Линделёф
• Густав Лагербилке
• О. Стру
• Лукас Бергвалл
• Ясин Айяри
• Даниел Свенссон
• Александр Исак
• Антони Эланга
• Виктор Йёкереш

Ғолиб жамоа жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига йўл олади. Ўйиннинг барча асосий воқеаларини Zamin.uz сайтидаги матнли трансляция орқали кузатиш мумкин.

Жонли репортажЖОНЛИ
5'
Микаэл Олизе (Франция) узоқ масофадан эркин зарбани амалга оширди, аммо ҳимоячи тўпни четга чиқариб юборишга улгурди.
4'
Ҳакам Денни Маккели Ясин Аяри (Швеция) тарафидан содир этилган қоидабузарликни кўриб, дарҳол ҳуштак чалди. Франция эркин зарбага эга бўлди. Қани, улар бундан нима ярата олишини кўрамиз.
3'
Александер Исак (Швеция) жарима майдони чегарасида қийин пасни аъло даражада қабул қилди ва дарвоза марказига қарата кучли паст зарба амалга оширди, аммо дарвозабон тўпни базўр четга чиқариб юборди.
2'
Лука Динь (Франция) Килиан Мбаппега айёрона ошириб пас берди, ҳужумчи тўпни яхши қабул қилди, лекин ҳимоячилардан ўтиб кета олмай, тўпни бой берди. Швеция фойдасига аут.
1'
Ҳакам ўйинни бошлаб берди! МетЛайф стадионида Франция — Швеция учрашуви бошланди. Дастлабки тўп Швеция ихтиёрида.
ФранцияШвецияКилиан МбаппеВиктор ЙёкерешАлександр ИсакУсмон Дембеле
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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