Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб берди

·0·Спорт
Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб берди

Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири, 1995-йилги "Олтин тўп" соҳиби Жорж Веа айни дамда дунёнинг энг яхши футболчилари деб ҳисобланаётган Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ҳақидаги мунозараларга ўз муносабатини билдирди. Унинг фикрича, Реал Мадрид ҳужумчиси ва Барселона ёш юлдузи ўртасидаги савияда ҳали жуда катта фарқ мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Веа АҚШнинг Ню-Жерси штатидаги "МетЛифе Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган Франция ва Швеция ўртасидаги учрашувни бевосита кузатди. Мазкур баҳсда Килиан Мбаппе дубл қайд этиб, жамоасининг 3:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Goal.com нашри хабарига кўра, либериялик собиқ футболчи Мбаппенинг ўйинидан ҳайратда эканини яширмаган.

"Мбаппе — бу феноменал ҳодиса. У ҳақиқатда жуда кучли футболчи ва ажойиб тўпурар. Уни ҳозирча ҳеч ким билан солиштириб бўлмайди", — дея таъкидлади Милан ва PSJ клубларининг собиқ ҳужумчиси Испаниянинг Эл Чирингуито телеканалига берган интервюсида.

Тажриба ва ёшлик ўртасидаги тафовут

Сўнгги вақтларда футбол жамоатчилиги Барселона сафида порлаётган 18 ёшли Ламин Ямалнинг иқтидорини юқори баҳоламоқда. Бироқ Жорж Веа ёш иқтидор эгасини тажрибали Мбаппе билан бир қаторга қўйишга ҳали эрта эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, Ямал ҳали ўсиш ва шаклланиш босқичида турибди.

"Ламин Ямал ҳали жуда ёш бола. Уни Мбаппе билан солиштириш нотўғри. Килиан аллақачон шаклланган феномен, Ламин эса энди ўз йўлини топмоқда. Мен унга фақат омад тилайман, лекин ҳамма биладики, Мбаппе ҳозирда ундан анча юқори даражада", — дея қўшимча қилди Веа.

Мбаппе айни дамда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда. Унинг ҳисобида ҳозирча 6 та гол мавжуд бўлиб, у "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси билан рақобатлашмоқда. Швецияга қарши ўйинда у хет-трик қайд этиши ҳам мумкин эди, бироқ унинг зарбаларидан бири дарвоза устунига тегди, яна бири эса офсайд туфайли бекор қилинди.

Тарихий рекордлар остонасида

Килиан Мбаппе ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 18 тага етказиб олди. У мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган Лионель Мессидан атиги битта гол ортда қолмоқда. 27 ёшли ҳужумчи ўзининг барқарор ўйини ва юқори самарадорлиги билан Ямал каби ёш юлдузлардан ажралиб туради.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик қизиқарли, чунки Мбаппе ва Ямал нафақат терма жамоалар, балки Испания чемпионатидаги ашаддий рақиблар — Реал Мадрид ва Барселона шарафини ҳимоя қилишади. Веанинг фикрлари эса ёш иқтидор эгаларига берилаётган ортиқча баҳоларга нисбатан ўзига хос ҳушёрлик қўнғироғи бўлди.

МбаппеЯмалРеал МадридБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Бугун, 17:13«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55Мексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиМексикадан мағлубиятдан сўнг Беккасесе Эквадордан кетдиБугун, 16:48Милан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиМилан трансфер рекордини янгилади: Рубен Аморим жамоага янги ҳужумчи олиб келдиБугун, 16:32Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиЛиверпул ҳимоя чизиғини кучайтирди: Жеремй Жакқует трансфери расман эълон қилиндиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди