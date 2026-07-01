Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб берди
Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири, 1995-йилги "Олтин тўп" соҳиби Жорж Веа айни дамда дунёнинг энг яхши футболчилари деб ҳисобланаётган Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ҳақидаги мунозараларга ўз муносабатини билдирди. Унинг фикрича, Реал Мадрид ҳужумчиси ва Барселона ёш юлдузи ўртасидаги савияда ҳали жуда катта фарқ мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Веа АҚШнинг Ню-Жерси штатидаги "МетЛифе Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган Франция ва Швеция ўртасидаги учрашувни бевосита кузатди. Мазкур баҳсда Килиан Мбаппе дубл қайд этиб, жамоасининг 3:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Goal.com нашри хабарига кўра, либериялик собиқ футболчи Мбаппенинг ўйинидан ҳайратда эканини яширмаган.
"Мбаппе — бу феноменал ҳодиса. У ҳақиқатда жуда кучли футболчи ва ажойиб тўпурар. Уни ҳозирча ҳеч ким билан солиштириб бўлмайди", — дея таъкидлади Милан ва PSJ клубларининг собиқ ҳужумчиси Испаниянинг Эл Чирингуито телеканалига берган интервюсида.
Тажриба ва ёшлик ўртасидаги тафовутСўнгги вақтларда футбол жамоатчилиги Барселона сафида порлаётган 18 ёшли Ламин Ямалнинг иқтидорини юқори баҳоламоқда. Бироқ Жорж Веа ёш иқтидор эгасини тажрибали Мбаппе билан бир қаторга қўйишга ҳали эрта эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, Ямал ҳали ўсиш ва шаклланиш босқичида турибди.
"Ламин Ямал ҳали жуда ёш бола. Уни Мбаппе билан солиштириш нотўғри. Килиан аллақачон шаклланган феномен, Ламин эса энди ўз йўлини топмоқда. Мен унга фақат омад тилайман, лекин ҳамма биладики, Мбаппе ҳозирда ундан анча юқори даражада", — дея қўшимча қилди Веа.
Мбаппе айни дамда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда. Унинг ҳисобида ҳозирча 6 та гол мавжуд бўлиб, у "Олтин бутса" учун курашда Лионель Месси билан рақобатлашмоқда. Швецияга қарши ўйинда у хет-трик қайд этиши ҳам мумкин эди, бироқ унинг зарбаларидан бири дарвоза устунига тегди, яна бири эса офсайд туфайли бекор қилинди.
Тарихий рекордлар остонасидаКилиан Мбаппе ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 18 тага етказиб олди. У мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган Лионель Мессидан атиги битта гол ортда қолмоқда. 27 ёшли ҳужумчи ўзининг барқарор ўйини ва юқори самарадорлиги билан Ямал каби ёш юлдузлардан ажралиб туради.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик қизиқарли, чунки Мбаппе ва Ямал нафақат терма жамоалар, балки Испания чемпионатидаги ашаддий рақиблар — Реал Мадрид ва Барселона шарафини ҳимоя қилишади. Веанинг фикрлари эса ёш иқтидор эгаларига берилаётган ортиқча баҳоларга нисбатан ўзига хос ҳушёрлик қўнғироғи бўлди.
…