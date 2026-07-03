Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?

·40·Спорт
Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?

Жаҳон чемпионати сабаб юзага келган танаффусдан сўнг Суперлига баҳслари қайта бошланиш арафасида.

Жамоалар мавсумнинг навбатдаги қисмига тайёргарлик кўрар экан, бир қатор клубларда жиддий таркибий ўзгаришлар амалга оширилди.

«Андижон» тўрт футболчи билан хайрлашди

«Андижон» клуби бир вақтнинг ўзида тўрт футболчи билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилди.

Жамоани қуйидаги ўйинчилар тарк этди:

  • Раҳимжон Давронов;

  • Жамшид Болтабойев;

  • Иброҳим Йўлдошев;

  • Игор Голбан.

Раҳимжон Давронов кўп ўтмай янги жамоасини ҳам топди. «Қўқон-1912» клуби дарвозабоннинг трансферини расман эълон қилди.

«Навбаҳор»да ҳам ўзгаришлар бор

Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Катулонди Кати ва Шерзод Ғуломжонов билан хайрлашди.

Шу билан бирга, «лочинлар» таркибни янги футболчи билан кучайтирди. Жоэл Кожо расман «Навбаҳор» сафига қўшилди.

Тўрт футболчи «Динамо»дан кетди

Самарқанднинг «Динамо» жамоасида ҳам катта ўзгаришлар кузатилди.

Клубни қуйидаги футболчилар тарк этди:

  • Улуғбек Ҳошимов;

  • Тил Мавретич;

  • Маҳамаду Дембеле;

  • Драмане Салу.

Суперлига қачон қайта бошланади?

Жаҳон чемпионати туфайли юзага келган танаффусдан кейин Суперлига баҳслари 16 июль куни қайта старт олади.

Клублардаги трансферлар ва таркибий ўзгаришлар мавсумнинг кейинги қисмидаги кучлар нисбатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаБугун, 10:25Эмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиЭмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 10:20Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди