Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?
Жаҳон чемпионати сабаб юзага келган танаффусдан сўнг Суперлига баҳслари қайта бошланиш арафасида.
Жамоалар мавсумнинг навбатдаги қисмига тайёргарлик кўрар экан, бир қатор клубларда жиддий таркибий ўзгаришлар амалга оширилди.
«Андижон» тўрт футболчи билан хайрлашди
«Андижон» клуби бир вақтнинг ўзида тўрт футболчи билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилди.
Жамоани қуйидаги ўйинчилар тарк этди:
Раҳимжон Давронов;
Жамшид Болтабойев;
Иброҳим Йўлдошев;
Игор Голбан.
Раҳимжон Давронов кўп ўтмай янги жамоасини ҳам топди. «Қўқон-1912» клуби дарвозабоннинг трансферини расман эълон қилди.
«Навбаҳор»да ҳам ўзгаришлар бор
Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Катулонди Кати ва Шерзод Ғуломжонов билан хайрлашди.
Шу билан бирга, «лочинлар» таркибни янги футболчи билан кучайтирди. Жоэл Кожо расман «Навбаҳор» сафига қўшилди.
Тўрт футболчи «Динамо»дан кетди
Самарқанднинг «Динамо» жамоасида ҳам катта ўзгаришлар кузатилди.
Клубни қуйидаги футболчилар тарк этди:
Улуғбек Ҳошимов;
Тил Мавретич;
Маҳамаду Дембеле;
Драмане Салу.
Суперлига қачон қайта бошланади?
Жаҳон чемпионати туфайли юзага келган танаффусдан кейин Суперлига баҳслари 16 июль куни қайта старт олади.
Клублардаги трансферлар ва таркибий ўзгаришлар мавсумнинг кейинги қисмидаги кучлар нисбатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
…