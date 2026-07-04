Месси 39 ёшида ҳам тўхтамаяпти: 7 та гол билан тўпурарликда пешқадам

·44·Спорт
Месси 39 ёшида ҳам тўхтамаяпти: 7 та гол билан тўпурарликда пешқадам

Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионел Месси ЖЧ-2026 1/16 финалида Кабо-Вердега қарши ўтказилган драматик баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.

39 ёшли юлдуз жамоасининг барча учта голида иштирок этиб, Аргентинанинг қўшимча бўлимларда қўлга киритган 3:2 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшди.

Месси ҳисобни очди

Учрашувнинг 29-дақиқасида Лионел Месси рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Аргентинани ҳисобда олдинга олиб чиқди.

У кейинчалик жамоасининг яна икки голида ҳам бевосита иштирок этди. Шу тариқа, аргентиналик ҳужумчи баҳсдаги барча голли ҳаракатларнинг марказида бўлди.

Ғолиб қўшимча бўлимларда аниқланди

Кабо-Верде турнир фаворитига муносиб қаршилик кўрсатди ва асосий вақт давомида мағлуб бўлмади.

Ғолиб фақат қўшимча бўлимларда аниқланди. Аргентина 3:2 ҳисобида устун келиб, Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олди.

Месси мундиал тўпурари бўлиб турибди

Лионел Месси ЖЧ-2026да юқори натижадорлик кўрсатмоқда.

У ҳозиргача:

  • 4 та учрашувда майдонга тушди;

  • 7 та гол урди;

  • турнир тўпурарлари рўйхатида пешқадам бўлиб турибди.

39 ёшида ҳам Месси жамоасининг асосий етакчиси ва энг хавфли ҳужумчиси бўлиб қолмоқда.

Кейинги рақиб — Миср

Аргентина 1/8 финал босқичида Миср миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Ушбу учрашув 7 июль куни бўлиб ўтади. Месси ва Муҳаммад Салоҳ ўртасидаги тўқнашув нимчорак финалнинг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Бугун, 10:06Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Бугун, 10:01Муҳаммад Салоҳ «паненка» услуби билан баҳс қаҳрамони бўлдиМуҳаммад Салоҳ «паненка» услуби билан баҳс қаҳрамони бўлдиБугун, 09:41ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқландиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқландиБугун, 09:25Ариаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиАриаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 09:18Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиАргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиБугун, 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди