Месси 39 ёшида ҳам тўхтамаяпти: 7 та гол билан тўпурарликда пешқадам
Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионел Месси ЖЧ-2026 1/16 финалида Кабо-Вердега қарши ўтказилган драматик баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.
39 ёшли юлдуз жамоасининг барча учта голида иштирок этиб, Аргентинанинг қўшимча бўлимларда қўлга киритган 3:2 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшди.
Месси ҳисобни очди
Учрашувнинг 29-дақиқасида Лионел Месси рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Аргентинани ҳисобда олдинга олиб чиқди.
У кейинчалик жамоасининг яна икки голида ҳам бевосита иштирок этди. Шу тариқа, аргентиналик ҳужумчи баҳсдаги барча голли ҳаракатларнинг марказида бўлди.
Ғолиб қўшимча бўлимларда аниқланди
Кабо-Верде турнир фаворитига муносиб қаршилик кўрсатди ва асосий вақт давомида мағлуб бўлмади.
Ғолиб фақат қўшимча бўлимларда аниқланди. Аргентина 3:2 ҳисобида устун келиб, Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олди.
Месси мундиал тўпурари бўлиб турибди
Лионел Месси ЖЧ-2026да юқори натижадорлик кўрсатмоқда.
У ҳозиргача:
4 та учрашувда майдонга тушди;
7 та гол урди;
турнир тўпурарлари рўйхатида пешқадам бўлиб турибди.
39 ёшида ҳам Месси жамоасининг асосий етакчиси ва энг хавфли ҳужумчиси бўлиб қолмоқда.
Кейинги рақиб — Миср
Аргентина 1/8 финал босқичида Миср миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Ушбу учрашув 7 июль куни бўлиб ўтади. Месси ва Муҳаммад Салоҳ ўртасидаги тўқнашув нимчорак финалнинг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…