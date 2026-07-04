Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқда

·0·Авто
Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқда

Германиянинг Mercedes-Benz компанияси ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган C-Class'нинг тўлиқ электр версиясини тақдим этишга яқин турибди. Мазкур янгилик автомобил бозоридаги асосий рақиб — BMW и3 (электр 3-Сериес) учун жиддий хавф туғдириши кутилмоқда. Гарчи BMW ўзининг Ген6 архитектураси билан техник кўрсаткичлар, хусусан, масофа босиш ва нарх борасида бироз устунликка эга бўлса-да, Штутгарт муҳандислари янги моделда асосий эътиборни қулайлик ва технологик устунликка қаратган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Дастлабки синовлар ва мутахассислар фикрига кўра, янги Mercedes C-Class Электрик аввалги EQE моделидаги камчиликларни бартараф этган ҳолда, бренднинг классик анъаналарини замонавий технологиялар билан бирлаштиради. Автомобил МЛА платформасида қурилган бўлиб, у GLC Электрик кроссовери билан техник жиҳатдан ўхшаш. Бироқ, седан кўринишидаги ушбу модел ўзининг динамикаси ва йўлда ўзини тутиши билан ажралиб туради.

Ташқи кўриниш ва дизайн фалсафаси

Янги электр седан аввалги ички ёнув двигателли авлодларига қараганда анча йирикроқ кўринишга эга. У узунроқ, кенгроқ ва баландроқ бўлиб, бу ўзгаришлар махсус "скатебоард" платформаси билан боғлиқ. Кузов аккумуляторлар блоки устига ўрнатилгани сабабли, автомобил бироз массивроқ кўринса-да, қора деталлар ва шаффоф том дизайни визуал оғирликни мувозанатлаштиради.

Дизайндаги энг мунозарали жиҳатлардан бири — бу бренднинг уч қиррали юлдуз логотипидан ҳаддан ташқари кўп фойдаланилганидир. Чироқлар ва радиатор панжарасидаги ёрқин элементлар автомобилга футуристик руҳ бағишлайди, аммо баъзи таҳлилчилар буни ўта ҳашаматга берилиш деб баҳоламоқда. Шунга қарамай, автомобил йўлда дарҳол таниб олинади ва ўзининг замонавийлиги билан ажралиб туради.

Ички макон ва амалийлик

Салонда Mercedes-Benz анъаналарига содиқ қолган ҳолда юқори сифатли чарм ва юmsҳоқ материаллардан фойдаланилган. Ўриндиқлар узоқ масофали сафарлар учун мўлжалланган бўлиб, ҳайдовчи ва йўловчилар учун кенг макон яратилган. Айниқса, орқа қатордаги йўловчилар учун оёқ қисми кенгайтирилгани эътиборга молик.

  • Кенг ва чуқур юкхона бўлмаси;
  • Олд капот остида кичик чамадон учун қўшимча жой;
  • Яхшиланган шовқин изоляцияси;
  • Энг сўнгги авлод мультимедиа тизими.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу модел катта аҳамиятга эга. Ҳозирда мамлакатимизда BYD Han каби Хитой электромобиллари оммалашган бир пайтда, Mercedes C-Class Электрик премиум сегментда кучли муқобил бўлиши мумкин. Автомобилнинг нархи тахминан 58 минг фунт стерлинг атрофида бўлиши кутилаётган бўлса-да, бренд нуфузи ва сервис хизмати уни харидоргир қилиши шубҳасиз.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Mercedes-Benz ўзининг электрлаштириш стратегиясида янги босқичга чиқди. Гарчи BMW и3 баъзи техник рақамларда олдинда бўлса-да, C-Class ўзининг ҳайдаш қулайлиги ва ички муҳити билан мижозлар қалбини забт этишни кўзлаган. Яқин ҳафталарда бўлиб ўтадиган расмий ҳайдов синовлари ушбу моделнинг ҳақиқий имкониятларини тўлиқ очиб беради.

Mercedes-BenzC-ClassЭлектромобилАвтоBMW
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателFord янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигателБугун, 04:56Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриChery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриБугун, 03:23Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиFerrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиКеча, 23:56Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишLand Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишКеча, 22:58Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаYandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаКеча, 21:22Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Кеча, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди