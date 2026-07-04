Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқда
Германиянинг Mercedes-Benz компанияси ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган C-Class'нинг тўлиқ электр версиясини тақдим этишга яқин турибди. Мазкур янгилик автомобил бозоридаги асосий рақиб — BMW и3 (электр 3-Сериес) учун жиддий хавф туғдириши кутилмоқда. Гарчи BMW ўзининг Ген6 архитектураси билан техник кўрсаткичлар, хусусан, масофа босиш ва нарх борасида бироз устунликка эга бўлса-да, Штутгарт муҳандислари янги моделда асосий эътиборни қулайлик ва технологик устунликка қаратган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Дастлабки синовлар ва мутахассислар фикрига кўра, янги Mercedes C-Class Электрик аввалги EQE моделидаги камчиликларни бартараф этган ҳолда, бренднинг классик анъаналарини замонавий технологиялар билан бирлаштиради. Автомобил МЛА платформасида қурилган бўлиб, у GLC Электрик кроссовери билан техник жиҳатдан ўхшаш. Бироқ, седан кўринишидаги ушбу модел ўзининг динамикаси ва йўлда ўзини тутиши билан ажралиб туради.
Ташқи кўриниш ва дизайн фалсафасиЯнги электр седан аввалги ички ёнув двигателли авлодларига қараганда анча йирикроқ кўринишга эга. У узунроқ, кенгроқ ва баландроқ бўлиб, бу ўзгаришлар махсус "скатебоард" платформаси билан боғлиқ. Кузов аккумуляторлар блоки устига ўрнатилгани сабабли, автомобил бироз массивроқ кўринса-да, қора деталлар ва шаффоф том дизайни визуал оғирликни мувозанатлаштиради.
Дизайндаги энг мунозарали жиҳатлардан бири — бу бренднинг уч қиррали юлдуз логотипидан ҳаддан ташқари кўп фойдаланилганидир. Чироқлар ва радиатор панжарасидаги ёрқин элементлар автомобилга футуристик руҳ бағишлайди, аммо баъзи таҳлилчилар буни ўта ҳашаматга берилиш деб баҳоламоқда. Шунга қарамай, автомобил йўлда дарҳол таниб олинади ва ўзининг замонавийлиги билан ажралиб туради.
Ички макон ва амалийликСалонда Mercedes-Benz анъаналарига содиқ қолган ҳолда юқори сифатли чарм ва юmsҳоқ материаллардан фойдаланилган. Ўриндиқлар узоқ масофали сафарлар учун мўлжалланган бўлиб, ҳайдовчи ва йўловчилар учун кенг макон яратилган. Айниқса, орқа қатордаги йўловчилар учун оёқ қисми кенгайтирилгани эътиборга молик.
- Кенг ва чуқур юкхона бўлмаси;
- Олд капот остида кичик чамадон учун қўшимча жой;
- Яхшиланган шовқин изоляцияси;
- Энг сўнгги авлод мультимедиа тизими.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Mercedes-Benz ўзининг электрлаштириш стратегиясида янги босқичга чиқди. Гарчи BMW и3 баъзи техник рақамларда олдинда бўлса-да, C-Class ўзининг ҳайдаш қулайлиги ва ички муҳити билан мижозлар қалбини забт этишни кўзлаган. Яқин ҳафталарда бўлиб ўтадиган расмий ҳайдов синовлари ушбу моделнинг ҳақиқий имкониятларини тўлиқ очиб беради.
…