Плутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқда

·0·Техно
Плутоний бирикмасида ноёб квант ҳолати аниқланди: Ядро физикаси янги босқичга чиқмоқда

АҚШдаги Айдахо миллий лабораторияси (Идаҳо Натионал Лабораторй) олимлари плутоний гексабориди (ПуБ6) бирикмасида ўта ноёб квант ҳолати — Кондо топологик изоляторини аниқлашди. Ушбу кашфиёт даврий жадвалдаги энг мураккаб ва сирли элементлардан бири бўлган плутонийнинг электрон хусусиятларини тушунишда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда. Мазкур ҳодиса илгари жуда кам сонли материалларда кузатилган бўлиб, ядровий материалшунослик соҳасида мутлақо янги тадқиқот йўналишларини очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Плутоний 1940-йилда кашф этилганидан буён олимлар унинг кўплаб хусусиятларини ўрганишган, бироқ унинг электронлари ўзини тутиши замонавий физиканинг энг қийин жумбоқларидан бири бўлиб қолмоқда. Хусусан, плутонийнинг 5ф-электронлари бир вақтнинг ўзида ҳам маълум бир нуқтада локаллашган зарра, ҳам эркин ҳаракатланувчи заряд ташувчи каби ҳаракат қилиши мумкин. Айнан шу ғайритабиий хатти-ҳаракат аниқланган квант эффектининг асосини ташкил этади.

Топологик изоляторлар ва Кондо эффекти

Топологик изоляторлар — бу ўзининг ички қисмидан электр токини ўтказмайдиган, аммо сиртида токнинг эркин ҳаракатланишига имкон берадиган ноёб материаллардир. Энг муҳими, бундай сирт ўтказувчанлиги турли нуқсонлар ва аралашмаларга нисбатан ўта чидамли бўлади. "Кондо" атамаси эса электронларнинг бир-бири билан кучли ўзаро таъсири натижасида юзага келадиган квант ҳодисасини англатади. Бундай шароитда материалнинг хусусиятлари алоҳида атомлар эмас, балки жамоавий квант эффектлари орқали шаклланади.

Тадқиқотчилар плутоний гексаборидида ушбу икки ҳодиса — топологик ўтказувчанлик ва кучли электрон корреляциялари бир вақтда мавжудлигини исботлашди. Бу эса ушбу бирикмани актинидлар — плутоний ва уран каби оғир элементлар гуруҳини ўрганиш учун ноёб экспериментал майдонга айлантиради. Ўзбекистон каби энергетика соҳасини ривожлантираётган мамлакатлар учун ҳам бундай фундаментал кашфиётлар келажакда хавфсизроқ ва самаралироқ технологиялар яратишда муҳим аҳамиятга эга.

Ядро энергетикаси ва келажак технологиялари

Актинидларнинг электрон хусусиятларини тушуниш фақат назарий аҳамиятга эга эмас. Бу билимлар қуйидаги амалий йўналишларда ҳал қилувчи рол ўйнайди:

  • Ядро материалларининг қариш жараёнини прогноз қилиш;
  • Реакторларнинг хавфсизлик даражасини ошириш;
  • Юқори ҳарорат ва кучли радиацияга чидамли янги материаллар яратиш;
  • Квант ҳисоблашлари ва ўта аниқ сенсорлар ишлаб чиқиш.
Тадқиқот жараёни Айдахо миллий лабораториясининг ноёб инфратузилмасидан фойдаланишни талаб қилди. Олимлар фокусланган ион нурлари ёрдамида плутонийнинг микроскопик намуналарини тайёрлаб, квант эффектлари яққол намоён бўладиган ўта паст ҳароратларда ўлчовларни амалга оширишди. Тажриба натижалари Колумбия университети мутахассислари билан ҳамкорликда компьютер моделлаштириш орқали тасдиқланди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кашфиёт илгари экспериментал физика учун имконсиз бўлган бошқа мураккаб актинид бирикмаларини ўрганишга йўл очади. Бу нафақат ядро энергетикаси, балки замонавий квант технологиялари ривожига ҳам кучли туртки бериши кутилмоқда. Плутонийнинг сирли дунёси эндиликда инсониятга хавфсиз ва самарали энергия манбаларини яратишда янги имкониятларни тақдим этиши мумкин.

ПлутонийКвант ФизикасиЯдро ЭнергетикасиИлмий КашфиётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиHuawei Мате 80 Pro ва Кирин 9030 Pro: Графика самарадорлиги 76 фоизга ошдиБугун, 08:26AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?AnTuTu ҳисоботи: Замонавий Android смартфонлар қандай техник кўрсаткичларга эга?Бугун, 07:52Intel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиIntel ўрта сегментда инқилоб қилмоқчи: Core Ultra 5 процессорлари 22 ядроли бўладиБугун, 07:22Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиАвиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиБугун, 06:51Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиХитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиБугун, 06:24Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиЭнергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиБугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди