Муҳаммад Салоҳ «паненка» услуби билан баҳс қаҳрамони бўлди

·37·Спорт
Муҳаммад Салоҳ «паненка» услуби билан баҳс қаҳрамони бўлди

Миср миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Австралияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.

Учрашувдан сўнг FIFA Муҳаммад Салоҳни баҳснинг энг яхши футболчиси деб топди. 34 ёшли вингер ўйин давомида гол ёки ассист қайд этмаган бўлса-да, ҳал қилувчи пенальтилар сериясида маҳорат кўрсатди.

Асосий вақтда ғолиб аниқланмади

Австралия ва Миср ўртасидаги кескин беллашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди.

Тенглик сабаб кейинги босқич йўлланмаси пенальтилар сериясида ҳал қилинди. Унда Миср футболчилари совуққонлик билан ҳаракат қилиб, 4:2 ҳисобида устун келди.

Салоҳдан чиройли «паненка»

Пенальтилар сериясида Муҳаммад Салоҳ тўп олдига келиб, зарбасини «паненка» услубида аниқ амалга оширди.

Мисрлик юлдузнинг ишончли ва чиройли зарбаси жамоасига руҳий устунлик берди. Якунда африкаликлар Австралияни турнирдан чиқариб юборди.

FIFA Салоҳни энг яхши футболчи деб топди

Муҳаммад Салоҳ беллашувнинг асосий ва қўшимча вақтида гол ёки голли узатма муаллифи бўлмади.

Шунга қарамай, унинг майдондаги етакчилиги ва пенальтилар сериясидаги совуққон ҳаракати FIFA томонидан юқори баҳоланди. Салоҳ Австралия — Миср учрашувининг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди.

Кейинги рақиб — Аргентина

Ушбу ғалабадан кейин Миср миллий жамоаси Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олди.

Энди Салоҳ ва унинг жамоадошларини турнир фаворитларидан бири Аргентинага қарши мураккаб учрашув кутмоқда.

Австралияга қарши баҳсдаги қаҳрамонликдан сўнг барча эътибор Салоҳнинг Аргентина билан ўйинда қандай ҳаракат қилишига қаратилган.

Мохамед СалахЕгипетАвстралияАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Бугун, 10:06Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Бугун, 10:01Месси 39 ёшида ҳам тўхтамаяпти: 7 та гол билан тўпурарликда пешқадамМесси 39 ёшида ҳам тўхтамаяпти: 7 та гол билан тўпурарликда пешқадамБугун, 09:46ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқландиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқландиБугун, 09:25Ариаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиАриаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 09:18Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиАргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиБугун, 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди