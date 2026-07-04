Муҳаммад Салоҳ «паненка» услуби билан баҳс қаҳрамони бўлди
Миср миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Австралияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.
Учрашувдан сўнг FIFA Муҳаммад Салоҳни баҳснинг энг яхши футболчиси деб топди. 34 ёшли вингер ўйин давомида гол ёки ассист қайд этмаган бўлса-да, ҳал қилувчи пенальтилар сериясида маҳорат кўрсатди.
Асосий вақтда ғолиб аниқланмади
Австралия ва Миср ўртасидаги кескин беллашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди.
Тенглик сабаб кейинги босқич йўлланмаси пенальтилар сериясида ҳал қилинди. Унда Миср футболчилари совуққонлик билан ҳаракат қилиб, 4:2 ҳисобида устун келди.
Салоҳдан чиройли «паненка»
Пенальтилар сериясида Муҳаммад Салоҳ тўп олдига келиб, зарбасини «паненка» услубида аниқ амалга оширди.
Мисрлик юлдузнинг ишончли ва чиройли зарбаси жамоасига руҳий устунлик берди. Якунда африкаликлар Австралияни турнирдан чиқариб юборди.
FIFA Салоҳни энг яхши футболчи деб топди
Муҳаммад Салоҳ беллашувнинг асосий ва қўшимча вақтида гол ёки голли узатма муаллифи бўлмади.
Шунга қарамай, унинг майдондаги етакчилиги ва пенальтилар сериясидаги совуққон ҳаракати FIFA томонидан юқори баҳоланди. Салоҳ Австралия — Миср учрашувининг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди.
Кейинги рақиб — Аргентина
Ушбу ғалабадан кейин Миср миллий жамоаси Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олди.
Энди Салоҳ ва унинг жамоадошларини турнир фаворитларидан бири Аргентинага қарши мураккаб учрашув кутмоқда.
Австралияга қарши баҳсдаги қаҳрамонликдан сўнг барча эътибор Салоҳнинг Аргентина билан ўйинда қандай ҳаракат қилишига қаратилган.
…