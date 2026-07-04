Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Тошкентдаги Ўрикзор бозорида ёнғин содир бўлгани акс этган видеолар кенг тарқалмоқда. Тасвирларда бозор ҳудудидан қуюқ тутун кўтарилгани ва воқеа жойига фавқулодда хизматлар етиб келгани акс этган.
Видеолар остида фойдаланувчилар "Ўрикзор бозори. Аллоҳ савдогарларимизга сабр берсин" каби изоҳлар қолдириб, ҳодисадан хавотир билдираётганини кўриш мумкин.
Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари, унинг қай даражада бартараф этилгани, олов қанча ҳудудни қамраб олгани ҳамда етказилган моддий зарар миқдори ҳақида расмий идоралар томонидан ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.
Шунингдек, ҳодиса оқибатида жабрланганлар бор ёки йўқлиги ҳам ҳозирча номаълум. Расмий ташкилотларнинг қўшимча ахбороти эълон қилиниши билан воқеа тафсилотларига аниқлик киритилиши кутилмоқда.
…