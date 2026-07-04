Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)

·30·Жамият
Ўрикзор бозоридаги ёнғин видеолари ижтимоий тармоқларда тарқалди (видео)

Ижтимоий тармоқларда Тошкентдаги Ўрикзор бозорида ёнғин содир бўлгани акс этган видеолар кенг тарқалмоқда. Тасвирларда бозор ҳудудидан қуюқ тутун кўтарилгани ва воқеа жойига фавқулодда хизматлар етиб келгани акс этган.

Видеолар остида фойдаланувчилар "Ўрикзор бозори. Аллоҳ савдогарларимизга сабр берсин" каби изоҳлар қолдириб, ҳодисадан хавотир билдираётганини кўриш мумкин.

Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари, унинг қай даражада бартараф этилгани, олов қанча ҳудудни қамраб олгани ҳамда етказилган моддий зарар миқдори ҳақида расмий идоралар томонидан ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.

Шунингдек, ҳодиса оқибатида жабрланганлар бор ёки йўқлиги ҳам ҳозирча номаълум. Расмий ташкилотларнинг қўшимча ахбороти эълон қилиниши билан воқеа тафсилотларига аниқлик киритилиши кутилмоқда.

ЎРикзор бозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Қўшнининг бир илтимоси 27 ёшли йигитнинг ток уришига сабабчи бўлдими?Кеча, 20:48Тошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиТошкент метросидаги инсонийлик америкалик сайёҳни лол қолдирдиКеча, 20:05«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портлади«Абу Саҳий» бозори олдида КамAZ газ баллони портладиКеча, 17:42Яккасаройда йирик авария: канализация қувури ёрилиб кетдиЯккасаройда йирик авария: канализация қувури ёрилиб кетдиКеча, 17:29Мирободда трансформаторда ёнғин юз берди, электр узилдиМирободда трансформаторда ёнғин юз берди, электр узилдиКеча, 16:56Тошкентда Gentra автомобили дарахтга урилдиТошкентда Gentra автомобили дарахтга урилдиКеча, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди