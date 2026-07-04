ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқланди
2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал босқичи якунланди.
Шу тариқа, нимчорак финалга чиққан барча 16 жамоа ва чорак финал йўлланмаси учун курашадиган саккизта жуфтлик маълум бўлди. Мухлисларни бир қатор муросасиз ва йирик тўқнашувлар кутмоқда.
4 июль
22:00 — Канада — Марокаш
Икки кутилмаган иштирокчи чорак финал учун курашади. Канада аввалги босқичда Жанубий Африкани, Марокаш эса Нидерландияни мағлуб этган эди.
5 июль
02:00 — Парагвай — Франция
Германияни пенальтилар сериясида турнирдан чиқарган Парагвай чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири Францияга қарши майдонга тушади.
6 июль
01:00 — Бразилия — Норвегия
Беш карра жаҳон чемпионлари кейинги босқич йўлланмаси учун Норвегия билан беллашади.
05:00 — Мексика — Англия
Мексика ва Англия ўртасидаги баҳс ҳам нимчорак финалнинг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.
7 июль
00:00 — Португалия — Испания
Иберия яриморолининг икки футбол гиганти ўртасидаги супербаҳс турнинг асосий афишаларидан бирига айланди.
05:00 — АҚШ — Белгия
Мезбонлардан бири АҚШ чорак финал йўлланмаси учун Бельгияга қарши майдонга тушади.
21:00 — Аргентина — Миср
Амалдаги кучли жамоалардан бири Аргентина Миср тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилади.
8 июль
01:00 — Швейцария — Колумбия
Нимчорак финалнинг сўнгги баҳсида Швейцария ва Колумбия ўзаро тўқнаш келади.
ЖЧ-2026. 1/8 финалнинг барча жуфтликлари
Канада — Марокаш;
Парагвай — Франция;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия;
Португалия — Испания;
АҚШ — Белгия;
Аргентина — Миср;
Швейцария — Колумбия.
Барча учрашувлар вақти Тошкент вақти билан кўрсатилган.
Жаҳон чемпионати энди янада ҳал қилувчи босқичга кирди. Саккиз учрашувдан сўнг турнирнинг чорак финал иштирокчилари тўлиқ маълум бўлади.
…