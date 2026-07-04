ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқланди

·0·Спорт
ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқланди

2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал босқичи якунланди.

Шу тариқа, нимчорак финалга чиққан барча 16 жамоа ва чорак финал йўлланмаси учун курашадиган саккизта жуфтлик маълум бўлди. Мухлисларни бир қатор муросасиз ва йирик тўқнашувлар кутмоқда.

4 июль

22:00 — Канада — Марокаш

Икки кутилмаган иштирокчи чорак финал учун курашади. Канада аввалги босқичда Жанубий Африкани, Марокаш эса Нидерландияни мағлуб этган эди.

5 июль

02:00 — Парагвай — Франция

Германияни пенальтилар сериясида турнирдан чиқарган Парагвай чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири Францияга қарши майдонга тушади.

6 июль

01:00 — Бразилия — Норвегия

Беш карра жаҳон чемпионлари кейинги босқич йўлланмаси учун Норвегия билан беллашади.

05:00 — Мексика — Англия

Мексика ва Англия ўртасидаги баҳс ҳам нимчорак финалнинг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.

7 июль

00:00 — Португалия — Испания

Иберия яриморолининг икки футбол гиганти ўртасидаги супербаҳс турнинг асосий афишаларидан бирига айланди.

05:00 — АҚШ — Белгия

Мезбонлардан бири АҚШ чорак финал йўлланмаси учун Бельгияга қарши майдонга тушади.

21:00 — Аргентина — Миср

Амалдаги кучли жамоалардан бири Аргентина Миср тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилади.

8 июль

01:00 — Швейцария — Колумбия

Нимчорак финалнинг сўнгги баҳсида Швейцария ва Колумбия ўзаро тўқнаш келади.

ЖЧ-2026. 1/8 финалнинг барча жуфтликлари

  • Канада — Марокаш;

  • Парагвай — Франция;

  • Бразилия — Норвегия;

  • Мексика — Англия;

  • Португалия — Испания;

  • АҚШ — Белгия;

  • Аргентина — Миср;

  • Швейцария — Колумбия.

Барча учрашувлар вақти Тошкент вақти билан кўрсатилган.

Жаҳон чемпионати энди янада ҳал қилувчи босқичга кирди. Саккиз учрашувдан сўнг турнирнинг чорак финал иштирокчилари тўлиқ маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ариаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиАриаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 09:18Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиАргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиБугун, 06:12Мартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилдиМартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилдиБугун, 02:53Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиАнчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 01:59Миср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиМиср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиБугун, 01:56ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...Бугун, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди