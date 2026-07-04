Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»

·0·Спорт
Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан билдирилаётган танқидларга кескин, аммо хотиржам муносабат билдирди.

Италиялик мутахассис қарор қабул қилишда ташқи босимга эмас, футболда тўплаган улкан тажрибасига таянишини таъкидлади.

«1400 дан ортиқ ўйинга тайёргарлик кўрганман»

Анчелотти футболчи ва мураббий сифатида жуда катта йўлни босиб ўтганини эслатди.

«Футболчи ва мураббий сифатида 1400 дан ортиқ ўйинга тайёргарлик кўрганман. Балки бу футболни тўлиқ тушуниш учун етарли эмасдир, лекин бу, албатта, жуда катта тажриба», — деди у.

Мутахассиснинг фикрича, кўп йиллик фаолияти унга мураккаб вазиятларда мустақил қарор қабул қилиш имконини беради.

Фақат Фергюсондан маслаҳат олиши мумкин

Анчелотти футбол тарихида ундан кўпроқ учрашувга тайёргарлик кўрган ягона мутахассис сифатида Алекс Фергюсонни тилга олди.

«Мендан кўра кўпроқ ўйинга тайёргарлик кўрган ягона инсон бор — бу Алекс Фергюсон. Унинг ҳисобида 2000 дан ортиқ учрашув бор», — деди Бразилия устози.

Италиялик мураббий бошқаларнинг фикрини тинглашга тайёрлигини, аммо ҳақиқий маслаҳатни фақат шундай тажрибага эга инсондан қабул қилиши мумкинлигини айтди.

«Маслаҳат бермоқчи бўлганларни эшитаман. Лекин менга ҳақиқатан ҳам маслаҳат бериши мумкин бўлган ягона инсон — Алекс Фергюсон».

«Ўзимни даҳо деб ҳисобламайман»

Анчелотти ўзини мутлақ ҳақ деб билмаслигини, бироқ тажрибасини ҳам инкор этиб бўлмаслигини таъкидлади.

«Мен ўзимни 100 фоиз даҳоман, деб ҳисобламайман. Лекин шу билан бирга, 100 фоиз аҳмоқ ҳам эмасман», — деди у Folha de S. Paulo нашрига берган интервьюсида.

Бразилияни Норвегияга қарши ўйин кутмоқда

Бразилия миллий жамоаси айни пайтда ЖЧ-2026нинг 1/8 финал баҳсига тайёргарлик кўрмоқда.

Карло Анчелотти шогирдлари 5 июль куни Норвегия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Мухлислар танқиди ортиб бораётган бир пайтда, тажрибали мураббий ўз қарорларига ишончини йўқотмаётганини очиқ кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Бугун, 10:01Месси 39 ёшида ҳам тўхтамаяпти: 7 та гол билан тўпурарликда пешқадамМесси 39 ёшида ҳам тўхтамаяпти: 7 та гол билан тўпурарликда пешқадамБугун, 09:46Муҳаммад Салоҳ «паненка» услуби билан баҳс қаҳрамони бўлдиМуҳаммад Салоҳ «паненка» услуби билан баҳс қаҳрамони бўлдиБугун, 09:41ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқландиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг барча жуфтликлари тўлиқ аниқландиБугун, 09:25Ариаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиАриаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 09:18Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиАргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиБугун, 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди