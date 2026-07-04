Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан билдирилаётган танқидларга кескин, аммо хотиржам муносабат билдирди.
Италиялик мутахассис қарор қабул қилишда ташқи босимга эмас, футболда тўплаган улкан тажрибасига таянишини таъкидлади.
«1400 дан ортиқ ўйинга тайёргарлик кўрганман»
Анчелотти футболчи ва мураббий сифатида жуда катта йўлни босиб ўтганини эслатди.
«Футболчи ва мураббий сифатида 1400 дан ортиқ ўйинга тайёргарлик кўрганман. Балки бу футболни тўлиқ тушуниш учун етарли эмасдир, лекин бу, албатта, жуда катта тажриба», — деди у.
Мутахассиснинг фикрича, кўп йиллик фаолияти унга мураккаб вазиятларда мустақил қарор қабул қилиш имконини беради.
Фақат Фергюсондан маслаҳат олиши мумкин
Анчелотти футбол тарихида ундан кўпроқ учрашувга тайёргарлик кўрган ягона мутахассис сифатида Алекс Фергюсонни тилга олди.
«Мендан кўра кўпроқ ўйинга тайёргарлик кўрган ягона инсон бор — бу Алекс Фергюсон. Унинг ҳисобида 2000 дан ортиқ учрашув бор», — деди Бразилия устози.
Италиялик мураббий бошқаларнинг фикрини тинглашга тайёрлигини, аммо ҳақиқий маслаҳатни фақат шундай тажрибага эга инсондан қабул қилиши мумкинлигини айтди.
«Маслаҳат бермоқчи бўлганларни эшитаман. Лекин менга ҳақиқатан ҳам маслаҳат бериши мумкин бўлган ягона инсон — Алекс Фергюсон».
«Ўзимни даҳо деб ҳисобламайман»
Анчелотти ўзини мутлақ ҳақ деб билмаслигини, бироқ тажрибасини ҳам инкор этиб бўлмаслигини таъкидлади.
«Мен ўзимни 100 фоиз даҳоман, деб ҳисобламайман. Лекин шу билан бирга, 100 фоиз аҳмоқ ҳам эмасман», — деди у Folha de S. Paulo нашрига берган интервьюсида.
Бразилияни Норвегияга қарши ўйин кутмоқда
Бразилия миллий жамоаси айни пайтда ЖЧ-2026нинг 1/8 финал баҳсига тайёргарлик кўрмоқда.
Карло Анчелотти шогирдлари 5 июль куни Норвегия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Мухлислар танқиди ортиб бораётган бир пайтда, тажрибали мураббий ўз қарорларига ишончини йўқотмаётганини очиқ кўрсатди.
…