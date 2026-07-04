ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?

·66·Спорт
ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?

Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши ассистентга айланди, деган хабар аргентиналик мухлисларни қувонтирган эди. Аммо ФИФАнинг ўйиндан кейинги қарори вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.

Месси ҳал қилувчи голда иштирок этганди

Қаттиқ курашлар ва кескин вазиятларга бой ўтган учрашувда Аргентина Кабо-Верде терма жамоасини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.

Беллашувнинг қўшимча дақиқаларида Лионель Месси Кристиан Ромеро гол урган эпизодда сўнгги узатмани амалга оширди. Дастлаб бу гол Мессининг жаҳон чемпионатларидаги тўққизинчи ассисти сифатида қайд этилди.

Бу натижа орқали у афсонавий Диего Марадонани ортда қолдиргандек кўринганди.

ФИФА қарорни ўзгартирди

Бироқ учрашувдан кейин ФИФА эпизодни қайта кўриб чиқди. Ташкилот Ромеро урган тўпни Кабо-Верде футболчиси Динейнинг автоголи сифатида расмийлаштирди.

Шу сабабли Мессининг узатмаси голли пас сифатида статистикага киритилмади.

Натижада Мессининг жаҳон чемпионатларидаги ассистлари сони саккизта бўлиб қолди.

Месси ва Марадона ҳамон рекорддош

Ҳозирда жаҳон чемпионатларида Лионель Месси ва Диего Марадона саккизтадан голли узатма амалга оширган.

Шу тариқа, аргентиналик икки буюк футболчи мазкур кўрсаткич бўйича рекордни ҳозирча биргаликда бўлишиб турибди.

Кейинги имконият — Мисрга қарши

Аргентина 1/8 финалда Миср терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Агар Месси ушбу учрашувда камида битта голли узатма амалга оширса, Марадонани ортда қолдириб, жаҳон чемпионатлари тарихида энг кўп ассист берган футболчи сифатида якка рекордчига айланади.

Сизнингча, Месси Мисрга қарши ўйинда тарихий рекордни янгилай оладими?

Лионель МессиДиего МарадонаАргентинаЕгипетФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Радимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиРадимов Муҳаммад Салоҳнинг жисмоний ҳолатидан хавотир билдирдиБугун, 11:16Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Аргентина катта йўқотишга учради: Факундо Медина кеча жароҳат олди...Бугун, 11:14Миср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиМиср футболчиси Муҳаммад Хани майдонда ҳушини йўқотдиБугун, 11:10Колумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиКолумбия ғалаба қозонди, аммо Жон Кордоба жиддий жароҳат олдиБугун, 11:09Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Карло Анчелотти танқидчиларга: «100 фоиз аҳмоқ эмасман»Бугун, 10:06Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Мареска даврида «Манчестер Сити»да ким қолади, ким кетади?Бугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди