ФИФА Мессининг рекордини бекор қилди: аслида нима бўлган эди?
Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши ассистентга айланди, деган хабар аргентиналик мухлисларни қувонтирган эди. Аммо ФИФАнинг ўйиндан кейинги қарори вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.
Месси ҳал қилувчи голда иштирок этганди
Қаттиқ курашлар ва кескин вазиятларга бой ўтган учрашувда Аргентина Кабо-Верде терма жамоасини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
Беллашувнинг қўшимча дақиқаларида Лионель Месси Кристиан Ромеро гол урган эпизодда сўнгги узатмани амалга оширди. Дастлаб бу гол Мессининг жаҳон чемпионатларидаги тўққизинчи ассисти сифатида қайд этилди.
Бу натижа орқали у афсонавий Диего Марадонани ортда қолдиргандек кўринганди.
ФИФА қарорни ўзгартирди
Бироқ учрашувдан кейин ФИФА эпизодни қайта кўриб чиқди. Ташкилот Ромеро урган тўпни Кабо-Верде футболчиси Динейнинг автоголи сифатида расмийлаштирди.
Шу сабабли Мессининг узатмаси голли пас сифатида статистикага киритилмади.
Натижада Мессининг жаҳон чемпионатларидаги ассистлари сони саккизта бўлиб қолди.
Месси ва Марадона ҳамон рекорддош
Ҳозирда жаҳон чемпионатларида Лионель Месси ва Диего Марадона саккизтадан голли узатма амалга оширган.
Шу тариқа, аргентиналик икки буюк футболчи мазкур кўрсаткич бўйича рекордни ҳозирча биргаликда бўлишиб турибди.
Кейинги имконият — Мисрга қарши
Аргентина 1/8 финалда Миср терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Агар Месси ушбу учрашувда камида битта голли узатма амалга оширса, Марадонани ортда қолдириб, жаҳон чемпионатлари тарихида энг кўп ассист берган футболчи сифатида якка рекордчига айланади.
Сизнингча, Месси Мисрга қарши ўйинда тарихий рекордни янгилай оладими?
…