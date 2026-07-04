Ариаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқди
ЖЧ-2026да 1/16 финал босқичи Колумбия ва Гана ўртасидаги учрашув билан якунига етди.
Канзасда ўтказилган кескин баҳсда Лотин Америкаси вакиллари 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди.
Тезкор гол учрашув тақдирини ҳал қилди
Колумбия баҳсни фаол бошлади ва 14-дақиқада ҳисобни очишга муваффақ бўлди.
Сантьяго Ариас аниқ зарба билан Гана дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Қолган вақт давомида африкаликлар ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо Колумбия ҳимояси устунликни сақлаб қолди.
Гана имкониятларидан фойдалана олмади
Гана миллий жамоаси учрашув давомида босимни оширишга ва хавфли вазиятлар яратишга уринди.
Бироқ колумбияликлар ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, рақибга гол уриш имконини бермади.
Шу тариқа, Ариаснинг биринчи бўлимдаги голи баҳсдаги ягона ва ҳал қилувчи тўп бўлиб қолди.
Кейинги рақиб — Швейцария
Колумбия 1/8 финал босқичида Швейцария миллий жамоаси билан тўқнаш келади.
Швейцария аввалги босқичда Жазоирни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Энди икки жамоа чорак финал йўлланмаси учун кураш олиб боради.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Колумбия — Гана — 1:0
3 июль, Канзас
Гол: Ариас, 14.
Колумбия: Варгас, Мунос, Санчес, Лукуми, Мохика, Ариас (Кинтеро, 73), Лерма, Пуэрта, Родригес (Риос, 46), Диас (Кампаз, 90), Кордоба (Суарес, 8).
Гана: Ати Зиги, Сенайя (Сейду, 13), Лукассен, Опоку, Менса, Парти, Йиренкйи (Аду, 79), Сибо (Овусу, 62), Уилямс (Фатаву, 62), Семенё, Айю (Нуама, 79).
Огоҳлантиришлар: Ариас, 12; Йиренкйи, 49; Фатаву, 66; Сейду, 76; Риос, 78.
Колумбия минимал ҳисобдаги ғалаба билан мундиалдаги юришини давом эттирди. Энди жамоани Швейцарияга қарши янада мураккаб синов кутмоқда.
…