Ариаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқди

·0·Спорт
Ариаснинг голи Колумбияни 1/8 финалга олиб чиқди

ЖЧ-2026да 1/16 финал босқичи Колумбия ва Гана ўртасидаги учрашув билан якунига етди.

Канзасда ўтказилган кескин баҳсда Лотин Америкаси вакиллари 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди.

Тезкор гол учрашув тақдирини ҳал қилди

Колумбия баҳсни фаол бошлади ва 14-дақиқада ҳисобни очишга муваффақ бўлди.

Сантьяго Ариас аниқ зарба билан Гана дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Қолган вақт давомида африкаликлар ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо Колумбия ҳимояси устунликни сақлаб қолди.

Гана имкониятларидан фойдалана олмади

Гана миллий жамоаси учрашув давомида босимни оширишга ва хавфли вазиятлар яратишга уринди.

Бироқ колумбияликлар ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, рақибга гол уриш имконини бермади.

Шу тариқа, Ариаснинг биринчи бўлимдаги голи баҳсдаги ягона ва ҳал қилувчи тўп бўлиб қолди.

Кейинги рақиб — Швейцария

Колумбия 1/8 финал босқичида Швейцария миллий жамоаси билан тўқнаш келади.

Швейцария аввалги босқичда Жазоирни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Энди икки жамоа чорак финал йўлланмаси учун кураш олиб боради.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Колумбия — Гана — 1:0

3 июль, Канзас

Гол: Ариас, 14.

Колумбия: Варгас, Мунос, Санчес, Лукуми, Мохика, Ариас (Кинтеро, 73), Лерма, Пуэрта, Родригес (Риос, 46), Диас (Кампаз, 90), Кордоба (Суарес, 8).

Гана: Ати Зиги, Сенайя (Сейду, 13), Лукассен, Опоку, Менса, Парти, Йиренкйи (Аду, 79), Сибо (Овусу, 62), Уилямс (Фатаву, 62), Семенё, Айю (Нуама, 79).

Огоҳлантиришлар: Ариас, 12; Йиренкйи, 49; Фатаву, 66; Сейду, 76; Риос, 78.

Колумбия минимал ҳисобдаги ғалаба билан мундиалдаги юришини давом эттирди. Энди жамоани Швейцарияга қарши янада мураккаб синов кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиАргентина Жаҳон чемпионатида сенсациядан қутулиб қолди: Месси ва Ромеро қаҳрамон бўлдиБугун, 06:12Мартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилдиМартин Одегаард Арсенални тарк этмайди: Galatasaray билан боғлиқ хабарлар рад этилдиБугун, 02:53Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиАнчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 01:59Миср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиМиср Австралияни пеналтилар сериясида мағлуб этдиБугун, 01:56ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...ЎФА ЖЧ-2026 чипталари бўйича барча рақамларни очиқлади...Бугун, 01:22ЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиЖЧ-2026да автоголлар бўйича тарихий рекорд янгиландиБугун, 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди