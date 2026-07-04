Чиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоланди

·0·Дунё
Чиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоланди

Испаниянинг Севиля шаҳрида яшовчи эркак йўл четидан топиб олган картинани дастлаб оддий ташлаб кетилган буюм деб ўйлаган. Бироқ кейинчалик у машҳур рассом Хоакин Соролянинг қимматбаҳо асарларидан бири экани аниқланган.

57 ёшли Андрес Уртадонинг айтишича, у картинани йўл бўйида кўриб қолган ва асарнинг ўзидан кўра, унинг чиройли рамкаси кўпроқ ёққани учун уйига олиб кетган.

Кейинчалик маълум бўлишича, картина кўп йиллардан буён Севилядаги оилалардан бирига тегишли бўлган. Оила уни таътилга чиққанида доимо ўзи билан олиб юришни одат қилган. Навбатдаги саёҳатлардан бирида улар картинани автомобил юкхонасига жойлаштирмоқчи бўлган, бироқ шошилиш оқибатида уни деворга суяб қўйганча унутиб кетишган. Асар йўқолганини пайқашганида эса уни топишнинг иложи бўлмаган.

Картинанинг ҳақиқий қийматини билмоқчи бўлган Андрес Уртадо аввал сунъий интеллект ёрдамида уни текширтирган. Дастур асар учун жуда юқори баҳоларни кўрсатгач, у бунга аниқлик киритиш мақсадида Мадриддаги аукцион уйларидан бирига мурожаат қилган. Мутахассислар текшируви натижасида картина таниқли испан рассоми Хоакин Сороля қаламига мансуб қимматбаҳо асар экани тасдиқланган.

Картинанинг йўқолгани ҳақида хабар топган Андрес Уртадо вазиятни яширмай, ўзи полицияга қўнғироқ қилган. У асарни йўл бўйидан топиб олганини айтиб, уни ҳақиқий эгаларига топширишга тайёрлигини билдирган. Орадан кўп ўтмай, қимматбаҳо картина ўз эгаларига қайтарилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Кеча, 21:19Ҳомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиҲомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиКеча, 20:39230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйландиКеча, 16:45Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиАли Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиКеча, 16:30Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаЭверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаКеча, 16:111000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқдаКеча, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди