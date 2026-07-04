Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлди
Таиланднинг Паттая шаҳрида ўтаётган спорт курашлари бўйича U-20 Осиё чемпионатида Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси яна бир салмоқли натижани қайд этди.
Юнон-рум кураши баҳсларининг ортда қолган кунида ҳамюртларимиз 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.
Оғабек Муқимов Осиё чемпиони бўлди
67 килограмм вазн тоифасида гиламга чиққан Оғабек Муқимов барча рақибларини ортда қолдириб, олтин медалга сазовор бўлди.
Унинг ғалабаси Ўзбекистон терма жамоаси жамғармасига навбатдаги чемпионлик медалини қўшди.
Достонбек Орипов кумуш медаль олди
60 килограмм вазнда иштирок этган Достонбек Орипов финалгача етиб борди ва Осиё чемпионатининг кумуш медалига эга чиқди.
Ёш курашчимиз мусобақа давомида юқори маҳорат ва қатъият намойиш этди.
Уч нафар спортчимиз бронза соҳиби
Ўзбекистон терма жамоасининг яна уч нафар вакили ўз вазн тоифаларида бронза медалини қўлга киритди:
72 кг: Беҳрузбек Валиев;
82 кг: Бекмурод Рустамов;
97 кг: Фахрикамол Комилжонов.
Умумжамоа ҳисобида учинчи ўрин
Шу тариқа, Ўзбекистоннинг ёш юнон-рум курашчилари мусобақани жами 2 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медали билан якунлади.
Ушбу натижа терма жамоамизга умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллаш имконини берди.
Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
…