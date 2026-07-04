Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирди
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти жамоанинг асосий юлдузи Неймар ниҳоят жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклаганини ва Жаҳон чемпионати баҳсларида 90 дақиқа давомида ҳаракат қилишга тайёрлигини маълум қилди. Бу хабар "Пентакампеонлар" мухлислари учун кутилган янгилик бўлди, боиси тажрибали ҳужумчи узоқ вақт давомида жароҳат сабабли ўз имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиялик мутахассиснинг Фолҳа де С.Пауло нашрига берган интервюсига кўра, 34 ёшли Неймар ўнг оёғидаги болдир мушаклари жароҳатидан бутунлай фориғ бўлган. Шу пайтгача у турнирда фақат Шотландияга қарши кечган баҳсда захирадан майдонга тушиб, бор-йўғи 14 дақиқа ҳаракат қилган эди. Япония билан ўйинда эса мураббий уни эҳтимолий қўшимча бўлимлар учун асраб, захирада қолдирганини тушунтирди.
Анселотти футболчининг айни дамдаги руҳий ҳолатига ҳам тўхталиб ўтди. Мураббийнинг тан олишича, Неймар захира ўриндиғида ўтиришдан асло мамнун эмас. "У бахтли эмас, лекин ўзини жуда профессионал тутмоқда. Неймар машғулотларда бор кучи билан ишлаяпти ва жамоадошлари орасида катта ҳурматга эга. У нафақат сифатли ўйинчи, балки жуда камтар инсон ҳамдир", — дея таъкидлади мураббий.
Янги Зеландиядаги баҳс олдидан катта кучБразилия терма жамоасининг ҳужум чизиғи Норвегияга қарши кечадиган навбатдаги муҳим учрашув олдидан сезиларли даражада кучайиши кутилмоқда. Анселотти Неймарнинг тажрибаси ўйин темпини назорат қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, футболчи қанча вақт майдонда бўлишини ўйин динамикаси белгилайди, бироқ жисмоний жиҳатдан у тўлиқ ўйинни ўтказишга қодир.
Неймар Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланади ва унинг сафга қайтиши жамоанинг умумий кайфиятига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Гарчи у ёши ўтган сари жароҳатларга мойил бўлиб қолган бўлса-да, унинг майдондаги креативлиги ва стандарт вазиятлардаги маҳорати ҳамон дунё даражасида қолмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Неймарнинг ҳар бир ҳаракати қизиқарли, чунки у замонамизнинг энг техник кучли ўйинчиларидан бири саналади. Унинг асосий таркибга қайтиши Бразилиянинг чемпионлик учун имкониятларини янада ошириши кутилмоқда. Эндиликда барча эътибор Анселоттининг Норвегияга қарши танлайдиган тактикасига ва Неймарга бериладиган дақиқаларга қаратилган.
…