Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирди

·0·Спорт
Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирди

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти жамоанинг асосий юлдузи Неймар ниҳоят жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклаганини ва Жаҳон чемпионати баҳсларида 90 дақиқа давомида ҳаракат қилишга тайёрлигини маълум қилди. Бу хабар "Пентакампеонлар" мухлислари учун кутилган янгилик бўлди, боиси тажрибали ҳужумчи узоқ вақт давомида жароҳат сабабли ўз имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиялик мутахассиснинг Фолҳа де С.Пауло нашрига берган интервюсига кўра, 34 ёшли Неймар ўнг оёғидаги болдир мушаклари жароҳатидан бутунлай фориғ бўлган. Шу пайтгача у турнирда фақат Шотландияга қарши кечган баҳсда захирадан майдонга тушиб, бор-йўғи 14 дақиқа ҳаракат қилган эди. Япония билан ўйинда эса мураббий уни эҳтимолий қўшимча бўлимлар учун асраб, захирада қолдирганини тушунтирди.

Анселотти футболчининг айни дамдаги руҳий ҳолатига ҳам тўхталиб ўтди. Мураббийнинг тан олишича, Неймар захира ўриндиғида ўтиришдан асло мамнун эмас. "У бахтли эмас, лекин ўзини жуда профессионал тутмоқда. Неймар машғулотларда бор кучи билан ишлаяпти ва жамоадошлари орасида катта ҳурматга эга. У нафақат сифатли ўйинчи, балки жуда камтар инсон ҳамдир", — дея таъкидлади мураббий.

Янги Зеландиядаги баҳс олдидан катта куч

Бразилия терма жамоасининг ҳужум чизиғи Норвегияга қарши кечадиган навбатдаги муҳим учрашув олдидан сезиларли даражада кучайиши кутилмоқда. Анселотти Неймарнинг тажрибаси ўйин темпини назорат қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, футболчи қанча вақт майдонда бўлишини ўйин динамикаси белгилайди, бироқ жисмоний жиҳатдан у тўлиқ ўйинни ўтказишга қодир.

Неймар Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланади ва унинг сафга қайтиши жамоанинг умумий кайфиятига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Гарчи у ёши ўтган сари жароҳатларга мойил бўлиб қолган бўлса-да, унинг майдондаги креативлиги ва стандарт вазиятлардаги маҳорати ҳамон дунё даражасида қолмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Неймарнинг ҳар бир ҳаракати қизиқарли, чунки у замонамизнинг энг техник кучли ўйинчиларидан бири саналади. Унинг асосий таркибга қайтиши Бразилиянинг чемпионлик учун имкониятларини янада ошириши кутилмоқда. Эндиликда барча эътибор Анселоттининг Норвегияга қарши танлайдиган тактикасига ва Неймарга бериладиган дақиқаларга қаратилган.

НеймарБразилияКарло АнселоттиФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиНурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиБугун, 14:40Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Бугун, 14:17Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Бугун, 13:55Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиБугун, 13:42Ўзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиЎзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиБугун, 13:35Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Бугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди