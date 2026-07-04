Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолди
Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтган Белгия – Сенегал учрашуви нафақат майдондаги кескин кураш, балки трибунадаги кутилмаган воқеа билан ҳам ёдда қолди.
Маълум қилинишича, Сенегал терма жамоасининг мухлисларидан бири жамоасининг аламли мағлубиятини оғир қабул қилган. Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Сенегал дарвозасига урилган учинчи голдан кейин мухлиснинг аҳволи кескин ёмонлашиб, у трибунада ҳушидан кетган. Дастлабки маълумотларга кўра, унинг юраги тўхтаб қолган.
Шифокорлар зудлик билан биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, мухлисни шошилинч равишда шифохонага етказган. Ҳозирча унинг саломатлиги юзасидан расмий маълумот эълон қилинмаган.
Эслатиб ўтамиз, Сенегал терма жамоаси учрашув давомида 2:0 ҳисобида олдинда бораётганига қарамай, якунда кетма-кет учта гол ўтказиб юборди. Натижада жамоа 2:3 ҳисобида мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.
…