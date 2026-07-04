Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолди

·0·Спорт
Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолди

Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтган Белгия – Сенегал учрашуви нафақат майдондаги кескин кураш, балки трибунадаги кутилмаган воқеа билан ҳам ёдда қолди.

Маълум қилинишича, Сенегал терма жамоасининг мухлисларидан бири жамоасининг аламли мағлубиятини оғир қабул қилган. Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Сенегал дарвозасига урилган учинчи голдан кейин мухлиснинг аҳволи кескин ёмонлашиб, у трибунада ҳушидан кетган. Дастлабки маълумотларга кўра, унинг юраги тўхтаб қолган.

Шифокорлар зудлик билан биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, мухлисни шошилинч равишда шифохонага етказган. Ҳозирча унинг саломатлиги юзасидан расмий маълумот эълон қилинмаган.

Эслатиб ўтамиз, Сенегал терма жамоаси учрашув давомида 2:0 ҳисобида олдинда бораётганига қарамай, якунда кетма-кет учта гол ўтказиб юборди. Натижада жамоа 2:3 ҳисобида мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиНурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиБугун, 14:40Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиНеймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 14:35Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Бугун, 14:17Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Бугун, 13:55Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиБугун, 13:42Ўзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиЎзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиБугун, 13:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди