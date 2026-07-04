Футболчимиз Аббосбек Файзуллаев бугун уйланмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳамда клубимиз сафидаги иқтидорли ярим ҳимоячи Аббосбек Файзуллаев ҳаётидаги энг қувончли кунлардан бирига қадам қўймоқда.
23 ёшли футболчимиз бугун никоҳ тўйини ўтказиб, расман оила қуради. Ёш бўлишига қарамасдан майдондаги ёрқин ўйини, меҳнаткашлиги ва иқтидори билан мухлислар меҳрини қозонган Аббосбек энди шахсий ҳаётида ҳам янги босқични бошламоқда.
Мухлислар ва футбол жамоатчилиги футболчини ушбу қутлуғ кун билан самимий табриклаб, унга бахтли оилавий ҳаёт, мустаҳкам соғлиқ ва келгуси фаолиятида янада улкан ютуқлар тиламоқда.
Биз ҳам Аббосбек Файзуллаевни ушбу қувончли воқеа билан муборакбод этамиз ва унга бахт-саодат, аҳил ва фаровон оила, шунингдек, футболда ҳам янги зафарлар тилаймиз.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…