Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчи

·0·Жамият
Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчи

Ўзбекистонда коммунал ва давлат хизматларининг ишонч телефонлари фаолиятини тубдан тартибга солиш таклиф этилмоқда. Рақобат қўмитаси қисқа рақамларга қўнғироқ қилган фуқароларнинг узоқ кутиши, алоқанинг узилиб қолиши ва мурожаатларга жавоб берилмаслиги билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш ташаббусини илгари сурди.

Бу бўйича Рақамли технологиялар вазирлигига алоқа марказлари ишини ислоҳ қилишга қаратилган таклифлар тўплами юборилди.

Фуқаролар 10–30 дақиқа кутишга мажбур

Қайд этилишича, коммунал ва давлат хизматларининг қисқа рақамларига қўнғироқ қилган фуқаролар кўпинча оператор жавобини 10 дақиқадан 30 дақиқагача кутади.

Айрим ҳолатларда эса навбат операторга яқинлашганда қўнғироқ тўсатдан узилиб қолади. Натижада фуқаро яна қайта қўнғироқ қилиб, навбатни бошидан кутишга мажбур бўлади.

Шикоятлар сони кескин ошган

Рақобат қўмитаси ўтказган таҳлилга кўра, ишонч телефонлари билан боғлиқ мурожаатлар сезиларли даражада кўпайган.

Хусусан:

  • 1159 линияси орқали газ таъминоти масалалари бўйича шикоятлар 4,5 баробарга ошган;

  • чиқиндиларни олиб чиқиш билан боғлиқ мурожаатлар 2,4 баробар кўпайган.

Бу рақамлар аҳолининг алоқа марказлари ишидан норозилиги тобора кучайиб бораётганини кўрсатмоқда.

Ишонч телефонлари учун аниқ қоидалар йўқ

Муаммоларнинг асосий сабабларидан бири — алоқа марказлари фаолиятини тартибга солувчи ягона меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат мавжуд эмаслиги.

Яъни, оператор қанча вақт ичида жавоб бериши, узилган қўнғироқлар билан қандай ишлаш кераклиги ва мурожаат сифати қандай баҳоланиши бўйича барча ташкилотлар учун умумий талаблар белгиланмаган.

Раҳбарларга шахсий жавобгарлик юкланиши мумкин

Рақобат қўмитаси бир қатор янги тартибларни жорий этишни таклиф қилмоқда.

Жумладан:

  1. Аҳоли билан ишлайдиган барча ташкилотлар учун қўнғироқларга хизмат кўрсатишнинг ягона сифат стандартларини белгилаш.

  2. Жавобсиз қолдирилган ёки асоссиз узилган қўнғироқлар учун ташкилот раҳбарларининг шахсий жавобгарлигини жорий этиш.

  3. Алоқа марказлари самарадорлиги бўйича ҳар ойлик рейтингларни очиқ эълон қилиб бориш.

Мақсад — фуқаронинг вақтини тежаш

Ташаббусдан кўзланган асосий мақсад фуқароларнинг телефонда соатлаб навбат кутишига барҳам беришдир.

Шунингдек, ташкилотларга аҳоли муаммоларини телефон орқали тезкор, сифатли ва масъулият билан ҳал этиш мажбуриятини юклаш режалаштирилмоқда.

Агар таклифлар қабул қилинса, ишонч телефонларидаги «Сизнинг қўнғироғингиз биз учун жуда муҳим» деган узун куттиришлар амалда қисқариши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиТошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиБугун, 13:48Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиУчтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 13:40Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиБугун, 11:45Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиҚўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиБугун, 11:40Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиЎрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиБугун, 11:36Наманганда яширин нарколаборатория фош этилдиНаманганда яширин нарколаборатория фош этилдиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди