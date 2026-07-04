Lenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошланди

·0·Техно
Lenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошланди

Дунёга машҳур Lenovo компанияси ўзининг оммабоп ноутбукларида илк бор Хитойнинг Янгтзе Меморй Течнологиес (ЙМТК) ишлаб чиқарувчисига тегишли SSD тўпловчиларидан фойдаланишни бошлади. Нотебоокчекк нашри маълумотларига кўра, ушбу компонентлар ТинкБоок 14 Ген 9 моделининг янги конфигурацияларида аниқланган. Бу ҳолат Lenovo каби йирик брендларнинг оммавий қурилмаларида Хитой хотира чиплари пайдо бўлишининг биринчи расмий ҳолатидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синовдан ўтказилган ТинкБоок 14 Ген 9 ИПЛ версиясида 512 GB ҳажмли, M.2 2242 форматидаги ва PCIe 4.0 NVMe интерфейсига эга SSD ўрнатилгани маълум бўлди. Замонавий уланиш стандартига қарамай, мазкур тўпловчининг самарадорлиги ушбу тоифадаги ноутбукларда одатда қўлланиладиган Samsung ёки Western Digital каби брендлар маҳсулотларидан сезиларли даражада ортда қолмоқда.

Тезлик ва барқарорлик масаласи

Ўтказилган тест натижалари шуни кўрсатдики, ЙМТК драйверининг кетма-кет ўқиш тезлиги сониясига 3950 МБ, ёзиш тезлиги эса 2514 МБ атрофида қайд этилган. Бу кўрсаткичлар PCIe 4.0 стандарти учун паст натижа ҳисобланади. Шунингдек, 4К форматидаги тасодифий операциялар тезлиги ҳам ўртача даражадан паст бўлиб чиқди, бу эса тизимнинг умумий чаққонлигига таъсир кўрсатиши мумкин.

Энг асосийси, узоқ муддатли юклама остида ушбу SSD қизиб кетиши натижасида троттлинг ҳолатига тушади, яни ҳароратни пасайтириш учун ўз тезлигини сунъий равишда камайтиради. Бу эса катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдириши мумкин.

Бозордаги ўзгаришлар сабаби

Lenovo ноутбукларида Хитой хотира чипларининг пайдо бўлиши жаҳон бозоридаги глобал ўзгаришлар билан боғлиқ. Ҳозирги кунда сунъий интеллект (AI) тизимлари учун чипларга бўлган талаб кескин ортиб бораётгани сабабли, NAND-хотира бозорида танқислик ва нархларнинг кўтарилиши кузатилмоқда. Шу сабабли йирик ишлаб чиқарувчилар Samsung, Kioxia ва Western Digital каби қимматроқ етказиб берувчиларга муқобил сифатида Хитой брендларига мурожаат қилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, хотира чиплари бозоридаги бу тенденция фақат Lenovo билан чекланиб қолмайди. Аввалроқ Apple компанияси ҳам Хитойнинг CXMT ишлаб чиқарувчисидан хотира сотиб олиш учун АҚШ ҳукуматидан рухсат сўраётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу эса келажакда Хитой технологиялари глобал электроника бозорида янада мустаҳкам ўрин эгаллашидан далолат беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам Lenovo маҳсулотлари жуда оммабоп эканини ҳисобга олсак, тез орада бизнинг дўконларимиздаги ноутбукларда ҳам ушбу янги бутловчи қисмларни учратишимиз эҳтимоли юқори. Бироқ, харидорлар қурилма танлашда нафақат процессор ва оператив хотира, балки ўрнатилган SSD брендига ҳам эътибор қаратишлари тавсия этилади.

LenovoSSDЙМТКТехнологияНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиБугун, 13:53Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиRevolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиБугун, 13:23Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиБугун, 12:52NASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиNASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиБугун, 12:43Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектИнсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектБугун, 12:23Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиXiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда