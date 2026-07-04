Златан Ибрагимович Криштиано Роналдо ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»
Футбол оламининг энг шов-шувли вакилларидан бири Златан Ибрагимович Португалия терма жамоасининг Хорватия устидан қозонган қийин ғалабасидан сўнг Криштиано Роналдо манзилига кескин танқидий фикрлар билдирди. Швециялик собиқ ҳужумчининг фикрича, 39 ёшли юлдузнинг таркибда бўлиши жамоанинг ривожланишига тўсқинлик қилмоқда ва бу қарор спорт принципларидан кўра кўпроқ носталгия билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Ибрагимович Фох Sportс эфирида эксперт сифатида чиқиш қилиб, Роберто Мартинез жамоасининг келажагига шубҳа билан қараган. Златаннинг таъкидлашича, Португалия 2026-йилги жаҳон чемпионатида 41 ёшли Роналдо билан муваффақиятга эриша олмайди. Унинг фикрича, ҳужумчининг ҳозирги ҳолати жамоавий ўйинга фойда келтиришдан кўра, кўпроқ зарар бермоқда.
«Афсонавий етакчилик эмас, бу шунчаки эго»Ибрагимович ўз нутқида Роналдонинг майдондаги ҳаракатлари чекланиб қолганини ва у фақат жарима майдончаси ичида тўп кутиб туришини айтди. «Бу афсонавий етакчилик эмас. Бу жамоани асирга олиб турган шахсий эго, холос. Роналдо ўзининг чаққонлиги ва техникасини йўқотган. Ҳозирда унинг оёқлари эмас, балки номи ва ўтмишдаги обрўси уни қўллаб-қувватлаяпти», — дейди Златан.
Шунингдек, собиқ футболчи Португалия терма жамоасининг Хорватияга қарши ўйинида захирадан тушиб ғалаба голини урган Гонкало Ramос мисолида ўз фикрларини асослаган. Ибрагимовичнинг фикрича, Ramос каби ёш ва сермаҳсул ҳужумчилар захирада қолиб, Роналдонинг асосий таркибда тушиши «носталгияга асосланган ақлсизлик» ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, Португалия ва Хорватия ўртасидаги баҳс драматик воқеаларга бой бўлди. Иван Перисик ҳисобни очган бўлса, Криштиано Роналдо пеналтидан гол уриб мувозанатни тиклади. Ўйин якунида эса айнан Ramос ғалаба тўпини киритди. Бироқ учрашув ҳакамлик борасидаги баҳсларсиз ўтмади: Йошко Гвардиол томонидан киритилган гол VAR текширувидан сўнг офсайд туфайли бекор қилинди, бу эса хорватлар устози Златко Даликнинг жиддий эътирозларига сабаб бўлди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари орасида ҳам Роналдонинг терма жамоадаги келажаги борасида турли қарашлар мавжуд. Ибрагимовичнинг ушбу чиқиши ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлиши кутилмоқда, чунки Португалия сардори ҳамон жамоанинг энг асосий фигураларидан бири бўлиб қолмоқда.
…