Златан Ибрагимович Криштиано Роналдо ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»

·0·Спорт
Златан Ибрагимович Криштиано Роналдо ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»

Футбол оламининг энг шов-шувли вакилларидан бири Златан Ибрагимович Португалия терма жамоасининг Хорватия устидан қозонган қийин ғалабасидан сўнг Криштиано Роналдо манзилига кескин танқидий фикрлар билдирди. Швециялик собиқ ҳужумчининг фикрича, 39 ёшли юлдузнинг таркибда бўлиши жамоанинг ривожланишига тўсқинлик қилмоқда ва бу қарор спорт принципларидан кўра кўпроқ носталгия билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Ибрагимович Фох Sportс эфирида эксперт сифатида чиқиш қилиб, Роберто Мартинез жамоасининг келажагига шубҳа билан қараган. Златаннинг таъкидлашича, Португалия 2026-йилги жаҳон чемпионатида 41 ёшли Роналдо билан муваффақиятга эриша олмайди. Унинг фикрича, ҳужумчининг ҳозирги ҳолати жамоавий ўйинга фойда келтиришдан кўра, кўпроқ зарар бермоқда.

«Афсонавий етакчилик эмас, бу шунчаки эго»

Ибрагимович ўз нутқида Роналдонинг майдондаги ҳаракатлари чекланиб қолганини ва у фақат жарима майдончаси ичида тўп кутиб туришини айтди. «Бу афсонавий етакчилик эмас. Бу жамоани асирга олиб турган шахсий эго, холос. Роналдо ўзининг чаққонлиги ва техникасини йўқотган. Ҳозирда унинг оёқлари эмас, балки номи ва ўтмишдаги обрўси уни қўллаб-қувватлаяпти», — дейди Златан.

Шунингдек, собиқ футболчи Португалия терма жамоасининг Хорватияга қарши ўйинида захирадан тушиб ғалаба голини урган Гонкало Ramос мисолида ўз фикрларини асослаган. Ибрагимовичнинг фикрича, Ramос каби ёш ва сермаҳсул ҳужумчилар захирада қолиб, Роналдонинг асосий таркибда тушиши «носталгияга асосланган ақлсизлик» ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, Португалия ва Хорватия ўртасидаги баҳс драматик воқеаларга бой бўлди. Иван Перисик ҳисобни очган бўлса, Криштиано Роналдо пеналтидан гол уриб мувозанатни тиклади. Ўйин якунида эса айнан Ramос ғалаба тўпини киритди. Бироқ учрашув ҳакамлик борасидаги баҳсларсиз ўтмади: Йошко Гвардиол томонидан киритилган гол VAR текширувидан сўнг офсайд туфайли бекор қилинди, бу эса хорватлар устози Златко Даликнинг жиддий эътирозларига сабаб бўлди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари орасида ҳам Роналдонинг терма жамоадаги келажаги борасида турли қарашлар мавжуд. Ибрагимовичнинг ушбу чиқиши ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлиши кутилмоқда, чунки Португалия сардори ҳамон жамоанинг энг асосий фигураларидан бири бўлиб қолмоқда.

Криштиано РоналдоЗлатан ИбрагимовичПортугалияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футболчимиз Аббосбек Файзуллаев бугун уйланмоқдаФутболчимиз Аббосбек Файзуллаев бугун уйланмоқдаБугун, 13:46Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиБугун, 13:42Ўзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиЎзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиБугун, 13:35Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...Бугун, 13:30Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиКлопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиБугун, 13:26Ламин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиЛамин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди