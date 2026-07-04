Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўлади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг энг машҳур сақлаш қурилмалари оиласига мансуб янги маҳсулотни тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания 990 сериясининг бир қисми бўладиган, аммо ўзидан олдинги 990 EVО ва 990 PRO моделларидан тубдан фарқ қилувчи янги SSD дискини ишлаб чиқди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг DRAM-кеш хотирасидан воз кечилганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Samsung Канада расмий сайтида муддатидан аввал пайдо бўлган маълумотларга кўра, янги модел PCIe 4.0 NVMe интерфейсида ишлайди. IXBT.com нашрининг ёзишича, дискда шахсий тезкор хотира (DRAM) мавжуд эмаслиги сабабли, у ҲМБ (Ҳост Меморй Буффер) технологиясидан фойдаланади. Бу тизим маълумотларни кешлаштириш учун компьютернинг оператив хотирасидан (RAM) бир қисмини вақтинча ижарага олади, бу эса ишлаб чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлариЯнги SSD қурилмаси Samsung компаниясининг ўз назоратчиси (контроллер) ва юқори сифатли В-NAND хотира чиплари асосида яратилган. Бозорга ушбу маҳсулотнинг 1 TB ва 2 TB ҳажмли версиялари чиқарилиши кутилмоқда. Уларнинг тезлик кўрсаткичлари DRAM-кеш йўқлигига қарамай, анча юқори даражада сақлаб қолинган:
- 1 TB модел: кетма-кет ўқиш тезлиги 7150 МБ/с гача, ёзиш тезлиги эса 6450 МБ/с гача;
- 2 TB модел: кетма-кет ўқиш тезлиги 7250 МБ/с гача, ёзиш тезлиги 6450 МБ/с;
- Самарадорлик: ўқишда 850 минг ИОПС ва ёзишда 1,2 миллион ИОПС гача.
Компания ушбу моделга 3 йиллик кафолат муддатини белгилаган, ҳолбуки юқори сегментдаги моделларда бу муддат одатда 5 йилни ташкил этади. Бу ҳам янги SSD моделининг кўпроқ ҳамёнбоп сегментга мўлжалланганидан далолат беради. Ўзбекистон бозорида ушбу турдаги қурилмалар одатда нарх ва сифат мутаносиблиги туфайли жуда тез оммалашади.
Ҳозирча Samsung янги маҳсулотнинг расмий сотув санаси ва нархини эълон қилгани йўқ. Маълумотлар расмий сайтдан тезда ўчириб ташланган бўлса-да, айрим ритейлерларнинг каталогларида ушбу SSD аллақачон кўриниш беришни бошлаган. Катта эҳтимол билан, ушбу модел яқин ойларда жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлади.
…