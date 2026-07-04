Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўлади

·22·Техно
Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўлади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг энг машҳур сақлаш қурилмалари оиласига мансуб янги маҳсулотни тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания 990 сериясининг бир қисми бўладиган, аммо ўзидан олдинги 990 EVО ва 990 PRO моделларидан тубдан фарқ қилувчи янги SSD дискини ишлаб чиқди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг DRAM-кеш хотирасидан воз кечилганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Samsung Канада расмий сайтида муддатидан аввал пайдо бўлган маълумотларга кўра, янги модел PCIe 4.0 NVMe интерфейсида ишлайди. IXBT.com нашрининг ёзишича, дискда шахсий тезкор хотира (DRAM) мавжуд эмаслиги сабабли, у ҲМБ (Ҳост Меморй Буффер) технологиясидан фойдаланади. Бу тизим маълумотларни кешлаштириш учун компьютернинг оператив хотирасидан (RAM) бир қисмини вақтинча ижарага олади, бу эса ишлаб чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлари

Янги SSD қурилмаси Samsung компаниясининг ўз назоратчиси (контроллер) ва юқори сифатли В-NAND хотира чиплари асосида яратилган. Бозорга ушбу маҳсулотнинг 1 TB ва 2 TB ҳажмли версиялари чиқарилиши кутилмоқда. Уларнинг тезлик кўрсаткичлари DRAM-кеш йўқлигига қарамай, анча юқори даражада сақлаб қолинган:

  • 1 TB модел: кетма-кет ўқиш тезлиги 7150 МБ/с гача, ёзиш тезлиги эса 6450 МБ/с гача;
  • 2 TB модел: кетма-кет ўқиш тезлиги 7250 МБ/с гача, ёзиш тезлиги 6450 МБ/с;
  • Самарадорлик: ўқишда 850 минг ИОПС ва ёзишда 1,2 миллион ИОПС гача.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу янги модел чидамлилик борасида 990 PRO флагманидан бироз ортда қолади. Хусусан, 1 TB ҳажмли версия учун 400 TBВ (терабайт ёзиш ресурси), 2 TB версия учун эса 800 TBВ кафолатланган. Бу кўрсаткичлар оддий фойдаланувчилар ва ўйин ихлосмандлари учун етарли бўлса-да, профессионал видео монтаж усталари учун бироз камлик қилиши мумкин.

Компания ушбу моделга 3 йиллик кафолат муддатини белгилаган, ҳолбуки юқори сегментдаги моделларда бу муддат одатда 5 йилни ташкил этади. Бу ҳам янги SSD моделининг кўпроқ ҳамёнбоп сегментга мўлжалланганидан далолат беради. Ўзбекистон бозорида ушбу турдаги қурилмалар одатда нарх ва сифат мутаносиблиги туфайли жуда тез оммалашади.

Ҳозирча Samsung янги маҳсулотнинг расмий сотув санаси ва нархини эълон қилгани йўқ. Маълумотлар расмий сайтдан тезда ўчириб ташланган бўлса-да, айрим ритейлерларнинг каталогларида ушбу SSD аллақачон кўриниш беришни бошлаган. Катта эҳтимол билан, ушбу модел яқин ойларда жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлади.

SamsungSSDТехнологияХотираГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиЯпония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиБугун, 15:20Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?Бугун, 14:58Lenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиLenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиБугун, 14:21iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиБугун, 13:53Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиRevolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиБугун, 13:23Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда