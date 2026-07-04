Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилинди
Ўзбекистонлик таниқли MMA жангчиси Нурсултон Рўзибоев UFC’даги навбатдаги муваффақиятли иштироки ортидан қимматбаҳо совға билан тақдирланди. Чеченистон раҳбари Рамзан Қодировга тегишли “Ахмат” жанговар клуби томонидан спортчига “Roewe M7 DMH” русумидаги янги автомобиль топширилди. Бу ҳақда Нурсултон Рўзибоев ўзининг Instagram саҳифаси орқали маълум қилди.
Маълум қилинишича, “Ахмат” жанговар клуби сафида фаолият юритиб келаётган Рўзибоев UFC’даги навбатдаги ишончли ғалабасидан кейин муносиб рағбатлантирилди. Спортчи ушбу совға муносабати билан ўз фикрларини ҳам билдириб ўтди.
“Ютсанг ундай қиламан, бундай қиламан деб ваъда берадиганлар кўп. Лекин жанг натижасидан қатъи назар, совға берадиганлар ҳам бор”, — деб ёзди Нурсултон Рўзибоев.
Маълумот учун, ўзбекистонлик жангчи жорий йилнинг 27 июнь куни Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида бўлиб ўтган UFC 280 турнири доирасида россиялик Андрей Пуляевга қарши октагонга кўтарилган эди. Ўрта вазн тоифасида кечган баҳсда Рўзибоев рақибини биринчи раунднинг ўзидаёқ бўғиш усули орқали мағлуб этиб, UFC’даги яна бир ишончли ғалабасини расмийлаштирди.
Нурсултон Рўзибоев 2015 йилдан буён “Ахмат” жанговар клуби шарафини ҳимоя қилиб келади. UFC’даги муваффақиятли иштирокидан кейин клуб раҳбарияти унинг ютуғини муносиб баҳолаб, спортчига янги автомобиль совға қилди. Бу эса ўзбекистонлик жангчи учун навбатдаги ғалабадан кейинги яна бир муҳим эътироф сифатида баҳоланмоқда.
…