Швейцария музликлари рекорд даражада тез эримоқда

·28·Дунё
Швейцария музликлари рекорд даражада тез эримоқда

Европада кузатилаётган кучли иссиқлик тўлқини Швейцариядаги музликларнинг одатдагидан анча эрта ва жадал суръатда эришига сабаб бўлмоқда. Олимлар бу ҳолат Алп тоғларидаги музликлар яна бир йил катта ҳажмда қисқариши мумкинлигидан дарак бераётганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.

Мутахассислар маълум қилишича, жорий йилнинг 29 июнь куни Швейцария жанубида жойлашган Рона музлиги «Музликларни йўқотиш куни» деб аталувчи босқичга етди. Бу давр қиш мавсумида тўпланган қор қатлами тўлиқ эриб, эндиликда музликнинг кўп йиллик муз қатламлари эрий бошлайдиган жараённи англатади.

Швейцария музликларини кузатиш хизмати раҳбари Маттиас Хусснинг сўзларига кўра, бу сана кузатувлар тарихидаги иккинчи энг эрта ҳолат сифатида қайд этилди. Энг эрта кўрсаткич эса 2022 йилда кузатилган бўлиб, ўшанда мазкур жараён ҳозиргидан уч кун аввал бошланган эди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, қиш ойларида қор ёғиши кам бўлгани ва ёз бошланиши билан кетма-кет кузатилган кучли иссиқлик тўлқинлари музликларнинг тез суръатларда эришига олиб келган.

«Бу жуда хавотирли ҳолат. Ёзнинг ярмига ҳам етмай туриб музликлар катта ҳажмда йўқолишни бошлади», — деди Маттиас Хусс.

Унинг ҳисоб-китобларига кўра, июнь ойида кузатилган иссиқ кунлар давомида Швейцария музликларидан эриган сув ҳажми икки ҳафта мобайнида ҳар олти сонияда битта Олимпия стандартидаги сузиш ҳавзасини тўлдиришга етарли бўлган.

Шунингдек, Рона музлигидаги кузатув нуқталаридан бирида атиги икки ҳафталик жазирама натижасида қарийб 1,5 метр қалинликдаги муз қатлами эриб кетгани аниқланган.

Бу ўзгаришларни узоқ йиллардан бери ушбу ҳудудга ташриф буюриб келаётган сайёҳлар ҳам яққол сезмоқда. Сўнгги 50 йил давомида Рона музлигига мунтазам келиб турадиган германиялик сайёҳ Гарри Блок музликнинг кўз ўнгида кескин қисқариб бораётгани уни қаттиқ изтиробга солаётганини айтди.

«Мен йиғлаяпман. Бир вақтлар улкан бўлган музлик кўз олдимизда йўқолиб бормоқда. Бу иқлим ўзгаришининг энг яққол далилидир», — деди у.

Олимлар таъкидлашича, агар юқори ҳароратлар сақланиб қолса, Швейцария музликлари жорий йил ҳам катта миқдорда муз массасини йўқотиши мумкин. Бу эса Европа табиати ва сув захиралари учун жиддий хавотир уйғотаётган омиллардан бири сифатида баҳоланмоқда.

ШвейцарияРонМаттиас ХуссРейтерс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқдиБугун, 13:03Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Бугун, 11:36Чиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиЧиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиБугун, 10:45Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Кеча, 21:19Ҳомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиҲомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиКеча, 20:39230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйландиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди