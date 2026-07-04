Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?

·35·Техно
Ақлли узук юрак етишмовчилигини енгишга ёрдам берадими?

Жерсида юрак етишмовчилиги билан оғриган беморлар учун янги клиник синов дастури бошланди. Мутахассислар ушбу тадқиқот орқали замонавий рақамли технологиялар ёрдамида даволаш самарадорлигини янада аниқ баҳолаш ва келажакда беморларга кўрсатиладиган тиббий хизмат сифатини яхшилашни мақсад қилган.

Клиник синовга Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), яъни юракнинг чиқариш қобилияти сақланган ҳолда кечадиган юрак етишмовчилиги ташхиси қўйилган беморлар жалб этилган. Тадқиқот давомида олимлар вена орқали юбориладиган темир препарати юрак етишмовчилиги белгиларига, шунингдек, беморларнинг жисмоний фаоллиги ва машқ бажариш қобилиятига қандай таъсир қилишини ўрганади.

Ko'kragini tutib azoblanayotgan va yurak sohasida qizil og'riq belgisi bo'lgan erkak.

Синов иштирокчилари 14 ҳафта давомида махсус ақлли узук ҳамда сон қисмига тақиладиган электрон сенсорли пластирдан фойдаланади. Ушбу қурилмалар беморнинг кундалик ҳаракатлари, қадамлар сони, жисмоний фаоллиги, ўтирган ҳолатдан туриш вақти каби кўрсаткичларни мунтазам қайд этади. Ақлли узук эса юрак уриш тезлиги каби физиологик маълумотларни йиғиб боради.

Жерси шифохонаси кардиология бўлими шифокори доктор Аарон Генрининг таъкидлашича, анъанавий усулларда темир инъекцияси самараси одатда олти дақиқалик юриш синови орқали баҳоланади. Бироқ бу усул фақат муайян вақтдаги ҳолатни кўрсатади.

Унинг сўзларига кўра, янги технология эса беморнинг ҳолатини 14 ҳафта давомида узлуксиз кузатиш имконини беради. Қурилмалар тўплаган маълумотлар беморнинг смартфони орқали серверга юкланади ва шифокорлар уларни таҳлил қилиб, даволаш қанчалик самара берганини баҳолайди.

Ichki qismida datchiklari bo'lgan kumushrang aqlli uzuk ko'k fonda turibdi.

Доктор Генрининг айтишича, тадқиқотда турли ёшдаги беморлар иштирок этиши мумкин. Амалда эса қатнашчиларнинг аксарияти 70, 80 ва ҳатто 90 ёшдан ошган инсонлардир. Унинг фикрича, кекса беморларни ҳам замонавий рақамли технологиялардан фойдаланиш имконияти билан таъминлаш бугунги тиббиёт учун муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Лойиҳани молиялаштириш учун Digital Jersey ташкилоти ўзининг Impact Jersey Fund жамғармаси орқали 200 минг фунт стерлинг маблағ ажратган.

Ташкилот раҳбари Тони Мореттанинг таъкидлашича, соғлиқни сақлаш соҳасидан муҳимроқ йўналиш йўқ. Унинг фикрича, Жерси янги рақамли тиббий технологияларни синаб кўриш учун қулай майдон ҳисобланади ва агар орол бу соҳада етакчилардан бирига айланса, бундан энг аввало беморлар манфаат кўради.

Ko'k fonda barmog'iga qora aqlli uzuk taqqan inson qo'li.

Мутахассислар ушбу клиник синов муваффақиятли якунланса, юрак етишмовчилигини кузатиш ва даволашда рақамли технологиялардан фойдаланиш янада кенгайиши мумкинлигини таъкидламоқда.

ЖерсиАарон ГенриЖерси касалхонаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиЯпония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилдиБугун, 15:20Samsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиSamsung кутилмаган қадам ташлади: 990 сериясида DRAM-кешсиз янги SSD пайдо бўладиБугун, 14:55Lenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиLenovo ноутбукларига Хитойнинг ЙМТК хотира чиплари ўрнатила бошландиБугун, 14:21iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлдиБугун, 13:53Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиRevolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиБугун, 13:23Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда