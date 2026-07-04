iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлди
Apple компанияси ўзининг келажакдаги флагманлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этишига ҳали анча вақт бўлса-да, тармоқларда ушбу қурилмаларнинг техник хусусиятларига оид муҳим маълумотлар тарқалди. Хусусан, янги смартфонларнинг аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчилар учун қурилманинг автоном ишлаш вақтини узайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, iPhone 18 Pro туркумидаги қурилмалар ўзидан олдинги iPhone 17 Pro моделларига қараганда кучлироқ батареялар билан жиҳозланади. Бу ўзгаришлар нафақат стандарт Pro талқинига, балки энг юқори кўрсаткичларга эга Pro Max моделига ҳам тегишли бўлиб, энергия самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Моделлар кесимидаги ўзгаришларОлинган маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro моделининг Хитой бозори учун мўлжалланган версияси 4056 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлади. Таққослаш учун, iPhone 17 Pro моделида бу кўрсаткич 3988 мА·соатни ташкил этган. АҚШ бозори учун ишлаб чиқариладиган модификацияда эса батарея қуввати 4252 мА·соатдан 4288 мА·соатгача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.
Энг катта янгиланиш ва қувват ошиши iPhone 18 Pro Max моделида кузатилади. Ушбу қурилманинг Хитой бозори учун сертификатланган батареяси 5391 мА·соатни ташкил этади, ваҳоланки iPhone 17 Pro Max моделида бу рақам 4823 мА·соатга тенг эди. АҚШ бозори учун чиқариладиган версия эса янада кучлироқ — 5567 мА·соатли аккумулятор билан таъминланади (олдинги авлодда 5088 мА·соат бўлган).
Техник сизиб чиқишлар ва хавфсизлик масалалариУшбу маълумотларнинг тарқалиши Apple таъминотчилари занжиридаги узилишлар ва кутилмаган ахборот сизиб чиқишлари билан боғлиқ. Аввалроқ ижтимоий тармоқларда турли минтақалар учун мўлжалланган iPhone 18 Pro Max аккумуляторларининг суратлари пайдо бўлган эди. Шунингдек, инсайдерлар янги смартфонларнинг она платаси (мотербоард) хусусиятлари ҳақида ҳам маълумот беришган.
Таъкидлаш жоизки, ушбу маълумотларнинг бир қисми хакерлик ҳужумлари натижасида қўлга киритилган бўлиши мумкин. Хабарларга кўра, номаълум шахслар бутловчи қисмлар етказиб берувчилар рўйхатини ўғирлаб, iPhone 18 Pro тест жараёнлари акс этган фото ва видеоларни очиқ тармоққа жойлаштирган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгилик айниқса муҳим, чунки Apple қурилмаларининг қуввати ва батарея чидамлилиги маҳаллий бозорда смартфон танлашда асосий мезонлардан бири ҳисобланади. Аккумулятор сиғимининг бундай кенгайиши iPhone 18 Pro Max моделини ўз тоифасидаги энг узоқ вақт ишлайдиган флагманлардан бирига айлантириши мумкин.
…