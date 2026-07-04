iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлди

·0·Техно
iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max аккумуляторлари: Янги авлод имкониятлари маълум бўлди

Apple компанияси ўзининг келажакдаги флагманлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этишига ҳали анча вақт бўлса-да, тармоқларда ушбу қурилмаларнинг техник хусусиятларига оид муҳим маълумотлар тарқалди. Хусусан, янги смартфонларнинг аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчилар учун қурилманинг автоном ишлаш вақтини узайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, iPhone 18 Pro туркумидаги қурилмалар ўзидан олдинги iPhone 17 Pro моделларига қараганда кучлироқ батареялар билан жиҳозланади. Бу ўзгаришлар нафақат стандарт Pro талқинига, балки энг юқори кўрсаткичларга эга Pro Max моделига ҳам тегишли бўлиб, энергия самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Моделлар кесимидаги ўзгаришлар

Олинган маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro моделининг Хитой бозори учун мўлжалланган версияси 4056 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлади. Таққослаш учун, iPhone 17 Pro моделида бу кўрсаткич 3988 мА·соатни ташкил этган. АҚШ бозори учун ишлаб чиқариладиган модификацияда эса батарея қуввати 4252 мА·соатдан 4288 мА·соатгача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.

Энг катта янгиланиш ва қувват ошиши iPhone 18 Pro Max моделида кузатилади. Ушбу қурилманинг Хитой бозори учун сертификатланган батареяси 5391 мА·соатни ташкил этади, ваҳоланки iPhone 17 Pro Max моделида бу рақам 4823 мА·соатга тенг эди. АҚШ бозори учун чиқариладиган версия эса янада кучлироқ — 5567 мА·соатли аккумулятор билан таъминланади (олдинги авлодда 5088 мА·соат бўлган).

Техник сизиб чиқишлар ва хавфсизлик масалалари

Ушбу маълумотларнинг тарқалиши Apple таъминотчилари занжиридаги узилишлар ва кутилмаган ахборот сизиб чиқишлари билан боғлиқ. Аввалроқ ижтимоий тармоқларда турли минтақалар учун мўлжалланган iPhone 18 Pro Max аккумуляторларининг суратлари пайдо бўлган эди. Шунингдек, инсайдерлар янги смартфонларнинг она платаси (мотербоард) хусусиятлари ҳақида ҳам маълумот беришган.

Таъкидлаш жоизки, ушбу маълумотларнинг бир қисми хакерлик ҳужумлари натижасида қўлга киритилган бўлиши мумкин. Хабарларга кўра, номаълум шахслар бутловчи қисмлар етказиб берувчилар рўйхатини ўғирлаб, iPhone 18 Pro тест жараёнлари акс этган фото ва видеоларни очиқ тармоққа жойлаштирган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгилик айниқса муҳим, чунки Apple қурилмаларининг қуввати ва батарея чидамлилиги маҳаллий бозорда смартфон танлашда асосий мезонлардан бири ҳисобланади. Аккумулятор сиғимининг бундай кенгайиши iPhone 18 Pro Max моделини ўз тоифасидаги энг узоқ вақт ишлайдиган флагманлардан бирига айлантириши мумкин.

AppleiPhone 18 ProТехнологияАккумуляторСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Revolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиRevolut кўзлари ёнадиган Доге меми туширилган ноодатий банк картасини тақдим этдиБугун, 13:23Ҳиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Telegram ва Signal мессенжерларидан анонимлик бўйича ҳисобот талаб қилдиБугун, 12:52NASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиNASA Ерга қулаётган телескопни қутқаришга киришдиБугун, 12:43Инсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектИнсон қиёфасидаги Убтеч U1 роботлари: Мукаммал реализм ва ҳиссий интеллектБугун, 12:23Xiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиXiaomi ўзининг Хринг процессорлари билан бозорда кескин бурилиш ясадиБугун, 11:55Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиSamsung Galaxy З Фолд 8 ва Флип 8 серияси: янги флагманлар дизайни фош бўлдиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда