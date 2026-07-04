Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»

·0·Спорт
Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»

Миср миллий жамоаси ҳужумчиси Айссем Ҳассан Австралияга қарши ЖЧ-2026 плей-офф баҳсидаги драматик ғалабадан сўнг ҳиссиётларини баён қилди.

Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган учрашувда мисрликлар пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида устун келиб, кейинги босқичга йўл олди.

Миср ўйинни яхши бошлади

Ҳассаннинг айтишича, Миср терма жамоаси учрашувни ишончли бошлаб, ҳисобда олдинга чиққан.

Бироқ Австралия тез орада мувозанатни тиклади ва баҳс янада кескин тус олди.

«Биз яхши бошладик ва олдинга чиқдик. Кейин улар ҳисобни тенглаштиришди», — деди ҳужумчи.

Австралиянинг кучли томонлари маълум эди

Миср футболчилари рақибнинг жисмоний жиҳатдан кучли, чидамли ва тезкор эканини олдиндан билган.

Ҳассан, айниқса, стандарт вазиятларда Австралия катта хавф туғдирганини таъкидлади.

«Улар жуда чидамли, тезкор ва кучли ўйинчиларга эга. Жарима зарбалари ва бурчак тўпларида қийин бўлишини тушунардик, чунки уларнинг футболчилари жуда баланд бўйли эди».

Пенальтиларда Миср устун келди

Тенг курашлар остида ўтган 120 дақиқадан сўнг ғолиб пенальтилар сериясида аниқланди.

Бу босқичда Миср футболчилари совуққонликни сақлаб, 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу натижа терма жамоага жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига чиқиш имконини берди.

«Бутун мамлакат байрам қилади»

Ҳассан ғалабанинг Миср халқи учун нақадар катта аҳамиятга эга эканини алоҳида қайд этди.

«Бу ажойиб ҳис. Чунки сен бугун 120 миллион одамни бахтли қилганингни ва бутун мамлакат бўйлаб байрамлар бўлишини биласан».

Унинг сўзларига кўра, бундай лаҳзалар ҳар бир футболчининг болаликдаги орзусидир.

«Ҳар бир футболчи болалигида ҳаммаси айнан шундай якунланишини орзу қилади», — деди Айссем Ҳассан.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиЖамоаси мағлубиятидан сўнг мухлиснинг юраги тўхтаб қолдиБугун, 15:07Нурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиНурсултон Рўзибоевга ғалабадан кейин янги автомобиль совға қилиндиБугун, 14:40Неймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиНеймар тўлиқ ўйинга тайёр: Карло Анселотти бразилиялик юлдузнинг ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 14:35Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Аббосбек Файзуллаев уйланяпти (видео)Бугун, 14:17Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Бугун, 13:55Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиБугун, 13:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди