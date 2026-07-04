Миср термаси ҳужумчиси: «Бугун 120 миллион мисрликни бахтли қилдик»
Миср миллий жамоаси ҳужумчиси Айссем Ҳассан Австралияга қарши ЖЧ-2026 плей-офф баҳсидаги драматик ғалабадан сўнг ҳиссиётларини баён қилди.
Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган учрашувда мисрликлар пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида устун келиб, кейинги босқичга йўл олди.
Миср ўйинни яхши бошлади
Ҳассаннинг айтишича, Миср терма жамоаси учрашувни ишончли бошлаб, ҳисобда олдинга чиққан.
Бироқ Австралия тез орада мувозанатни тиклади ва баҳс янада кескин тус олди.
«Биз яхши бошладик ва олдинга чиқдик. Кейин улар ҳисобни тенглаштиришди», — деди ҳужумчи.
Австралиянинг кучли томонлари маълум эди
Миср футболчилари рақибнинг жисмоний жиҳатдан кучли, чидамли ва тезкор эканини олдиндан билган.
Ҳассан, айниқса, стандарт вазиятларда Австралия катта хавф туғдирганини таъкидлади.
«Улар жуда чидамли, тезкор ва кучли ўйинчиларга эга. Жарима зарбалари ва бурчак тўпларида қийин бўлишини тушунардик, чунки уларнинг футболчилари жуда баланд бўйли эди».
Пенальтиларда Миср устун келди
Тенг курашлар остида ўтган 120 дақиқадан сўнг ғолиб пенальтилар сериясида аниқланди.
Бу босқичда Миср футболчилари совуққонликни сақлаб, 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу натижа терма жамоага жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига чиқиш имконини берди.
«Бутун мамлакат байрам қилади»
Ҳассан ғалабанинг Миср халқи учун нақадар катта аҳамиятга эга эканини алоҳида қайд этди.
«Бу ажойиб ҳис. Чунки сен бугун 120 миллион одамни бахтли қилганингни ва бутун мамлакат бўйлаб байрамлар бўлишини биласан».
Унинг сўзларига кўра, бундай лаҳзалар ҳар бир футболчининг болаликдаги орзусидир.
«Ҳар бир футболчи болалигида ҳаммаси айнан шундай якунланишини орзу қилади», — деди Айссем Ҳассан.
…