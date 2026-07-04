ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкин

·0·Спорт
ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкин

ФИФА 2030 йилдан кейин жаҳон чемпионатларини анъанавий ёз фаслида ўтказиш тартибини қайта кўриб чиқиши мумкин. Бунга турнирлар вақтидаги жазирама иссиқ, футболчилар саломатлиги ва мухлислар хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлмоқда.

Иқлим ўзгариши футбол тақвимига ҳам таъсир кўрсата бошлади. Энди келажакдаги мундиаллар Қатардаги каби қиш ойларида ўтказилиши эҳтимоли муҳокама қилинмоқда.

ФИФАни 38 даражали иссиқ хавотирга солмоқда

RMC Sport маълумотига кўра, ФИФА раҳбарияти жаҳон чемпионатини июнь ва июль ойларида ўтказиш қанчалик тўғри эканини муҳокама қилмоқда.

Бунга 2026 йилда АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган турнирдаги ўта юқори ҳарорат ҳам туртки бўлган.

Масалан, Франция ва Парагвай ўртасида Филадельфияда ўтказиладиган 1/8 финал баҳси бошланиши вақтида ҳаво ҳарорати 38 даражагача кўтарилиши мумкин.

Шаҳарда аллақачон кучли иссиқ бўйича огоҳлантириш эълон қилинган. Футболчилар эса машғулотларни ҳам шундай оғир об-ҳаво шароитида ўтказишга мажбур бўлмоқда.

Қатар тажрибаси яна тилга олинди

ФИФАда 2022 йил Қатарда ўтказилган жаҳон чемпионати тажрибасига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўша турнир иқлим шароити туфайли ёздан ноябрь ва декабрь ойларига кўчирилган эди.

Кўплаб мутахассислар мусобақа вақтида:

  • ўйинлар сифати юқори бўлганини;

  • футболчилар яхши жисмоний ҳолатда майдонга тушганини;

  • терма жамоалар таркибида камроқ чарчоқ кузатилганини қайд этган.

Шу сабабли айрим футбол вакиллари мундиални Европа мавсуми ўртасида ўтказиш ғоясини қўллаб-қувватламоқда.

2030 йилги мундиаль ҳали ёзда ўтказилади

Испания, Португалия ва Марокко мезбонлик қиладиган 2030 йилги жаҳон чемпионати тасдиқланган тақвимга кўра ёз фаслида ўтказилади.

Бироқ ФИФАда айрим шаҳарлардаги иқлим жиддий хавотир уйғотмоқда.

Хусусан, Марракешда июнь ва июль ойларида ҳаво ҳарорати 40 даражадан ошиб кетиши мумкин. Бундай шароитда ўйин ўтказиш футболчилар учун ҳам, мухлислар учун ҳам хавфли бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Муаммо фақат стадион билан чекланмайди

Ташкилот вакилларининг таъкидлашича, иссиқлик масаласи фақат ўйин пайтидаги стадион ҳарорати билан боғлиқ эмас.

ФИФА қуйидаги омилларни ҳам ҳисобга олиши керак:

  • футболчилар машғулот ўтказадиган базалар;

  • мухлислар учун ташкил этиладиган фан-зоналар;

  • стадион ва турнир ходимларининг меҳнат шароити;

  • ўйинларнинг бошланиш вақти;

  • шаҳар бўйлаб ҳаракатланаётган сайёҳлар хавфсизлиги.

Демак, мундиални ёз фаслида ўтказиш бутун турнир инфратузилмасига катта босим тушириши мумкин.

2034 йилги турнир қишда ўтиши кутилмоқда

ФИФА президенти Жанни Инфантино ҳам аввалроқ йирик мусобақалар тақвимини қайта кўриб чиқиш эҳтимолини рад этмаган эди.

Манбага кўра, Саудия Арабистонида ўтказиладиган 2034 йилги жаҳон чемпионати катта эҳтимол билан қиш фаслига белгиланади.

Ёзги мундиаллар тақдири эса 2030 йилдан кейин қабул қилинадиган қарорларга боғлиқ бўлади. Иқлим ўзгариши давом этса, келажакда жаҳон чемпионатларининг ёзда ўтказилиши тарихга айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Бугун, 18:37Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиЛиверпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиБугун, 17:32Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Бугун, 17:16ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)Бугун, 17:12ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)Бугун, 17:05ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)Бугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди