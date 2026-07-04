ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкин
ФИФА 2030 йилдан кейин жаҳон чемпионатларини анъанавий ёз фаслида ўтказиш тартибини қайта кўриб чиқиши мумкин. Бунга турнирлар вақтидаги жазирама иссиқ, футболчилар саломатлиги ва мухлислар хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлмоқда.
Иқлим ўзгариши футбол тақвимига ҳам таъсир кўрсата бошлади. Энди келажакдаги мундиаллар Қатардаги каби қиш ойларида ўтказилиши эҳтимоли муҳокама қилинмоқда.
ФИФАни 38 даражали иссиқ хавотирга солмоқда
RMC Sport маълумотига кўра, ФИФА раҳбарияти жаҳон чемпионатини июнь ва июль ойларида ўтказиш қанчалик тўғри эканини муҳокама қилмоқда.
Бунга 2026 йилда АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган турнирдаги ўта юқори ҳарорат ҳам туртки бўлган.
Масалан, Франция ва Парагвай ўртасида Филадельфияда ўтказиладиган 1/8 финал баҳси бошланиши вақтида ҳаво ҳарорати 38 даражагача кўтарилиши мумкин.
Шаҳарда аллақачон кучли иссиқ бўйича огоҳлантириш эълон қилинган. Футболчилар эса машғулотларни ҳам шундай оғир об-ҳаво шароитида ўтказишга мажбур бўлмоқда.
Қатар тажрибаси яна тилга олинди
ФИФАда 2022 йил Қатарда ўтказилган жаҳон чемпионати тажрибасига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Ўша турнир иқлим шароити туфайли ёздан ноябрь ва декабрь ойларига кўчирилган эди.
Кўплаб мутахассислар мусобақа вақтида:
ўйинлар сифати юқори бўлганини;
футболчилар яхши жисмоний ҳолатда майдонга тушганини;
терма жамоалар таркибида камроқ чарчоқ кузатилганини қайд этган.
Шу сабабли айрим футбол вакиллари мундиални Европа мавсуми ўртасида ўтказиш ғоясини қўллаб-қувватламоқда.
2030 йилги мундиаль ҳали ёзда ўтказилади
Испания, Португалия ва Марокко мезбонлик қиладиган 2030 йилги жаҳон чемпионати тасдиқланган тақвимга кўра ёз фаслида ўтказилади.
Бироқ ФИФАда айрим шаҳарлардаги иқлим жиддий хавотир уйғотмоқда.
Хусусан, Марракешда июнь ва июль ойларида ҳаво ҳарорати 40 даражадан ошиб кетиши мумкин. Бундай шароитда ўйин ўтказиш футболчилар учун ҳам, мухлислар учун ҳам хавфли бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Муаммо фақат стадион билан чекланмайди
Ташкилот вакилларининг таъкидлашича, иссиқлик масаласи фақат ўйин пайтидаги стадион ҳарорати билан боғлиқ эмас.
ФИФА қуйидаги омилларни ҳам ҳисобга олиши керак:
футболчилар машғулот ўтказадиган базалар;
мухлислар учун ташкил этиладиган фан-зоналар;
стадион ва турнир ходимларининг меҳнат шароити;
ўйинларнинг бошланиш вақти;
шаҳар бўйлаб ҳаракатланаётган сайёҳлар хавфсизлиги.
Демак, мундиални ёз фаслида ўтказиш бутун турнир инфратузилмасига катта босим тушириши мумкин.
2034 йилги турнир қишда ўтиши кутилмоқда
ФИФА президенти Жанни Инфантино ҳам аввалроқ йирик мусобақалар тақвимини қайта кўриб чиқиш эҳтимолини рад этмаган эди.
Манбага кўра, Саудия Арабистонида ўтказиладиган 2034 йилги жаҳон чемпионати катта эҳтимол билан қиш фаслига белгиланади.
Ёзги мундиаллар тақдири эса 2030 йилдан кейин қабул қилинадиган қарорларга боғлиқ бўлади. Иқлим ўзгариши давом этса, келажакда жаҳон чемпионатларининг ёзда ўтказилиши тарихга айланиши мумкин.
…