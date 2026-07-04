Тошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратилади

·37·Ўзбекистон
Тошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратилади

Президент иштирокидаги йиғилишда Тошкентнинг шаҳар муҳитини яхшилаш ва туристик салоҳиятини оширишга қаратилган янги чора-тадбирлар тақдим этилди. Йил бошидан буён пойтахтга 3 миллион нафар сайёҳ келгани ҳисобга олиниб, аҳоли ва меҳмонлар учун қулай шароит яратиш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланди.

Шаҳар экологияси ва микроиқлимини яхшилаш мақсадида Тошкентда 12 та сунъий кўл барпо этиш режалаштирилган. Сергели туманидаги «Қушқўрғон», «Султонобод» ва «Фароғатли» маҳаллалари ҳудудида сув ҳавзалари учун 22 гектар ер ажратилган.

Шунингдек, «Жўн» канали бўйлаб 5 километрлик саломатлик йўлаги ташкил этилади. Бу ҳудудда пиёда сайр қилиш, дам олиш ва жисмоний фаоллик учун шароит яратилиши кўзда тутилган.

Сайёҳлар учун рақамли йўналишлар ҳам ишга туширилади. Темир йўл вокзаллари, аэропорт ва метро бекатларида смартфонга юклаб олиш мумкин бўлган бепул рақамли хариталар ҳамда туристик маршрутлар жойлаштирилади.

Шаҳар хизматларини яхшилаш доирасида Тошкентнинг ҳар бир туманида 15–20 тадан замонавий жамоат ҳожатхонаси қуриш учун ер майдонлари аукционга чиқарилади. Кўчалар ва жамоат жойларида чиқинди қутилари сони ҳам кўпайтирилади.

Жамоат хавфсизлиги бўйича ҳам ижобий ўзгаришлар қайд этилган. Криминоген вазияти оғир бўлган маҳаллалар сони 60 тадан 23 тага камайган. Шу билан бирга, 230 та маҳаллада ярим йил давомида бирорта ҳам жиноят содир этилмаган.

ТошкентСергелиСунъий кўлларТуризмРақамли харитаЖамоат хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинЎзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинБугун, 18:09Ислом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиИслом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиБугун, 17:21Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Бугун, 17:03 Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишдиБугун, 16:45Тошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиТошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиБугун, 16:25Қашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаҚашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаБугун, 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??