Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирди
Челси клубининг етакчи плеймейкери Коул Палмер 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун Англия терма жамоаси қайдномасидан тушиб қолганига муносабат билдирди. Евро-2024 қаҳрамонларидан бири бўлган 23 ёшли футболчи, бош мураббий Томас Тухель томонидан Шимолий Америкадаги турнирга олиб кетилмаганидан сўнг, ўзининг шахсий ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Бу қарор кўплаб мутахассислар ва мухлислар учун кутилмаган ҳол бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг сўнгги йиллардаги энг иқтидорли вакилларидан бири саналган Коул Палмер Те Times нашрига берган интервюсида ушбу воқеани ҳазм қилиш қийин бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир профессионал футболчи фаолиятидаги энг йирик мусобақада иштирок этишни орзу қилади. Бироқ, мураббийнинг қарори якуний эканлигини тушунган ҳолда, у ҳозирда эътиборини дам олишга қаратган.
Мураббий қарори ва асосий сабабларТерма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ушбу шов-шувли қарорига аниқлик киритиб ўтди. Германиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Палмернинг ўтган мавсумдаги барқарорлиги ва жисмоний ҳолати талаб даражасида бўлмаган. Челси таркибида кўрсатган ўйинлари аввалги йиллардаги каби самарали бўлмагани ва тез-тез жароҳатларга йўлиққани унинг имкониятларини пасайтириб юборган.
"У клуб сафида ўзининг энг яхши формасини йўқотиб қўйди. Ўтган мавсум давомида у аввалгидек ҳал қилувчи рол ўйнамади. Қолаверса, терма жамоа йиғинларида ҳам кутилган натижани бера олмади. Жароҳатлар туфайли бир неча бор машғулотларни тарк этишига тўғри келди, бу эса унинг таркибга киришини қийинлаштирди", — дея тушунтирди Томас Тухель.
Палмернинг келажакдаги режалариАйни дамда Коул Палмер Ибизада таътил ўтказмоқда. Футболчи фаолиятидаги илк тўлиқ ёзги танаффусдан унумли фойдаланиб, янги мавсум олдидан куч йиғишни мақсад қилган. Унинг Манчестер Сити академиясидан чиқиб, Стамфорд Бридге юлдузига айланиши жуда тез содир бўлган эди, бироқ сўнгги пасайиш унга ўз устида кўпроқ ишлаш кераклигини кўрсатиб қўйди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Палмернинг ҳолати қизиқарли, сабаби у Англия Премер-лигасининг энг кўп кузатиладиган юлдузларидан бири ҳисобланади. Унинг терма жамоага қайтиши нафақат унинг индивидуал ҳаракатларига, балки Челси жамоасининг янги мавсумдаги умумий натижаларига ҳам боғлиқ бўлади. Ҳужумкор ярим ҳимоячи ўзининг техник маҳорати билан ҳали кўп нарсага қодирлигини исботлашига ишончи комил.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Коул Палмер каби ёш юлдузнинг мундиалдан четда қолиши Англия терма жамоасидаги рақобат нақадар кучли эканлигидан далолат беради. Томас Тухель бошчилигидаги "Уч шерлар" эндиликда усиз ғалаба қозонишга мажбур, Палмер эса кейинги йирик турнирларда ўз ўрнини қайтариб олиш учун курашади.
…