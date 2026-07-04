Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирди

·0·Спорт
Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирди

Челси клубининг етакчи плеймейкери Коул Палмер 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун Англия терма жамоаси қайдномасидан тушиб қолганига муносабат билдирди. Евро-2024 қаҳрамонларидан бири бўлган 23 ёшли футболчи, бош мураббий Томас Тухель томонидан Шимолий Америкадаги турнирга олиб кетилмаганидан сўнг, ўзининг шахсий ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Бу қарор кўплаб мутахассислар ва мухлислар учун кутилмаган ҳол бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг сўнгги йиллардаги энг иқтидорли вакилларидан бири саналган Коул Палмер Те Times нашрига берган интервюсида ушбу воқеани ҳазм қилиш қийин бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир профессионал футболчи фаолиятидаги энг йирик мусобақада иштирок этишни орзу қилади. Бироқ, мураббийнинг қарори якуний эканлигини тушунган ҳолда, у ҳозирда эътиборини дам олишга қаратган.

Мураббий қарори ва асосий сабаблар

Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ушбу шов-шувли қарорига аниқлик киритиб ўтди. Германиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Палмернинг ўтган мавсумдаги барқарорлиги ва жисмоний ҳолати талаб даражасида бўлмаган. Челси таркибида кўрсатган ўйинлари аввалги йиллардаги каби самарали бўлмагани ва тез-тез жароҳатларга йўлиққани унинг имкониятларини пасайтириб юборган.

"У клуб сафида ўзининг энг яхши формасини йўқотиб қўйди. Ўтган мавсум давомида у аввалгидек ҳал қилувчи рол ўйнамади. Қолаверса, терма жамоа йиғинларида ҳам кутилган натижани бера олмади. Жароҳатлар туфайли бир неча бор машғулотларни тарк этишига тўғри келди, бу эса унинг таркибга киришини қийинлаштирди", — дея тушунтирди Томас Тухель.

Палмернинг келажакдаги режалари

Айни дамда Коул Палмер Ибизада таътил ўтказмоқда. Футболчи фаолиятидаги илк тўлиқ ёзги танаффусдан унумли фойдаланиб, янги мавсум олдидан куч йиғишни мақсад қилган. Унинг Манчестер Сити академиясидан чиқиб, Стамфорд Бридге юлдузига айланиши жуда тез содир бўлган эди, бироқ сўнгги пасайиш унга ўз устида кўпроқ ишлаш кераклигини кўрсатиб қўйди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Палмернинг ҳолати қизиқарли, сабаби у Англия Премер-лигасининг энг кўп кузатиладиган юлдузларидан бири ҳисобланади. Унинг терма жамоага қайтиши нафақат унинг индивидуал ҳаракатларига, балки Челси жамоасининг янги мавсумдаги умумий натижаларига ҳам боғлиқ бўлади. Ҳужумкор ярим ҳимоячи ўзининг техник маҳорати билан ҳали кўп нарсага қодирлигини исботлашига ишончи комил.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Коул Палмер каби ёш юлдузнинг мундиалдан четда қолиши Англия терма жамоасидаги рақобат нақадар кучли эканлигидан далолат беради. Томас Тухель бошчилигидаги "Уч шерлар" эндиликда усиз ғалаба қозонишга мажбур, Палмер эса кейинги йирик турнирларда ўз ўрнини қайтариб олиш учун курашади.

Коул ПалмерАнглияЧелсиТомас ТухельЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинБугун, 19:47Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Бугун, 18:37Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиЛиверпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиБугун, 17:32Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Бугун, 17:16ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)Бугун, 17:12ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)Бугун, 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди