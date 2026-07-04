Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида таркибни тубдан янгилаш, хусусан, ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш бўйича фаол ишларни давом эттирмоқда. Жамоа раҳбарияти ва мураббийлар штаби Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени ҳамда Борнмут иқтидори Алекс Скотт номзодларини асосий мақсад сифатида белгилаб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед Матеус Фернандеснинг 85 миллион фунт эвазига Тоттенхем сафига ўтиб кетганидан сўнг, ўзининг трансфер стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлган. Ҳозирда клуб мутасаддилари бир неча позициялар учун муносиб номзодларни қидирмоқда, бироқ марказий ярим ҳимоя энг устувор йўналиш бўлиб қолмоқда.

Реал Мадрид билан музокаралар мураккаб кечиши кутилмоқда

Орельен Чуамени трансфери Манчестер Юнайтед учун осон кечмайди. Реал Мадрид ўз ярим ҳимоясини ислоҳ қилишни режалаштираётган бўлса-да, франциялик футболчини осонгина қўйиб юбормоқчи эмас. Қайд этиш жоизки, Мадрид клуби Челси аъзоси Энзо Фернандез билан шартнома имзоламаслигини расман тасдиқлади. Шунингдек, Испания гранди Манчестер Сити сардори Родри билан қизиқаётган бўлса-да, "шаҳарликлар" ўз етакчисини янги шартнома орқали жамоада олиб қолишга қатъий қарор қилган.

Агар Орельен Чуамени трансфери амалга ошмаса, Манчестер Юнайтед бор эътиборини Алекс Скоттга қаратади. Борнмутнинг ёш юлдузи Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасига кирмай қолган бўлса-да, Премер-лигада ўзини кўрсата олди. Бироқ Борнмут ўзининг энг қимматли активини сотиш ниятида эмас ва футболчи билан янги шартнома имзолаш устида ишламоқда.

Бошқа муқобил вариантлар ва ёш иқтидорлар

Манчестер Юнайтед скаутлари Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатини ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Хусусан, Лилл клуби ва Марокаш терма жамоаси аъзоси Айёуб Боуадди клуб қизиқишлари доирасига тушган. 18 ёшли иқтидор эгаси мундиалда ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, клубнинг кенгайтирилган трансфер рўйхатидан қуйидаги футболчилар ҳам жой олган:

  • Феликс Нмеча (Боруссия Дортмунд)
  • Сандер Берге (Фулхэм)
  • Айёуб Боуадди (Лилл)
Манчестер Юнайтед ушбу футболчиларни ярим ҳимоядаги муаммоларни узоқ муддатли ҳал қилиш учун муносиб номзод деб билади. Клуб раҳбарияти янги мавсум олдидан таркибни сифат жиҳатидан янгилаш орқали Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигасида юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридОрельен ЧуамениТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугун, 20:10ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиБугун, 20:02Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиКоул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиБугун, 19:56ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинБугун, 19:47Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Бугун, 18:37Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиЛиверпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди