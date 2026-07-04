Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида таркибни тубдан янгилаш, хусусан, ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш бўйича фаол ишларни давом эттирмоқда. Жамоа раҳбарияти ва мураббийлар штаби Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени ҳамда Борнмут иқтидори Алекс Скотт номзодларини асосий мақсад сифатида белгилаб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед Матеус Фернандеснинг 85 миллион фунт эвазига Тоттенхем сафига ўтиб кетганидан сўнг, ўзининг трансфер стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлган. Ҳозирда клуб мутасаддилари бир неча позициялар учун муносиб номзодларни қидирмоқда, бироқ марказий ярим ҳимоя энг устувор йўналиш бўлиб қолмоқда.
Реал Мадрид билан музокаралар мураккаб кечиши кутилмоқдаОрельен Чуамени трансфери Манчестер Юнайтед учун осон кечмайди. Реал Мадрид ўз ярим ҳимоясини ислоҳ қилишни режалаштираётган бўлса-да, франциялик футболчини осонгина қўйиб юбормоқчи эмас. Қайд этиш жоизки, Мадрид клуби Челси аъзоси Энзо Фернандез билан шартнома имзоламаслигини расман тасдиқлади. Шунингдек, Испания гранди Манчестер Сити сардори Родри билан қизиқаётган бўлса-да, "шаҳарликлар" ўз етакчисини янги шартнома орқали жамоада олиб қолишга қатъий қарор қилган.
Агар Орельен Чуамени трансфери амалга ошмаса, Манчестер Юнайтед бор эътиборини Алекс Скоттга қаратади. Борнмутнинг ёш юлдузи Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасига кирмай қолган бўлса-да, Премер-лигада ўзини кўрсата олди. Бироқ Борнмут ўзининг энг қимматли активини сотиш ниятида эмас ва футболчи билан янги шартнома имзолаш устида ишламоқда.
Бошқа муқобил вариантлар ва ёш иқтидорларМанчестер Юнайтед скаутлари Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатини ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Хусусан, Лилл клуби ва Марокаш терма жамоаси аъзоси Айёуб Боуадди клуб қизиқишлари доирасига тушган. 18 ёшли иқтидор эгаси мундиалда ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, клубнинг кенгайтирилган трансфер рўйхатидан қуйидаги футболчилар ҳам жой олган:
- Феликс Нмеча (Боруссия Дортмунд)
- Сандер Берге (Фулхэм)
- Айёуб Боуадди (Лилл)
…