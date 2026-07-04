ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтади
Жаҳон чемпионатида плей-офф ҳаяжони давом этади. Бугун тунда Канада — Марокаш ва Парагвай — Франция учрашувлари бўлиб ўтади ҳамда яна икки чорак финалчи номи маълум бўлади.
Ҳар икки баҳсда ҳам фаворитлар бор, аммо мундиалнинг аввалги натижалари плей-оффда ҳар қандай сенсация юз бериши мумкинлигини кўрсатиб улгурди.
Канада — Марокаш: тарихий имконият учун кураш
Куннинг биринчи учрашувида Канада ва Марокаш терма жамоалари ўзаро куч синашади.
Учрашув 4 июль куни соат 22:00 да бошланади.
Канада плей-оффнинг илк босқичида Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олган эди. Марокаш эса Нидерландия билан кескин ўйин ўтказиб, пенальтилар сериясида ғалаба қозонди.
Икки жамоа ҳам жисмоний куч, тезкор ҳужумлар ва тартибли ҳимояси билан ажралиб туради. Шу сабабли бу беллашувда битта хато ҳам ҳал қилувчи бўлиши мумкин.
Парагвай — Франция: сенсация давом этадими?
Тундаги иккинчи баҳсда Парагвай амалдаги фаворитлардан бири Францияга қарши майдонга тушади.
Учрашув 5 июлга ўтар кечаси соат 02:00 да старт олади.
Франция 1/16 финалда Швецияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди. Парагвай эса Германияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқариб, мундиалнинг энг катта сенсацияларидан бирига муаллифлик қилди.
Энди жанубий америкаликлар яна бир Европа грандини тўхтатишга ҳаракат қилади. Франция эса Тчуамени жароҳатига қарамай, кучли таркиби ва юқори тезликдаги ўйини билан чорак финалга чиқишни кўзламоқда.
Бугунги учрашувлар жадвали
22:00 — Канада — Марокаш
02:00 — Парагвай — Франция
Кечанинг асосий саволи оддий: фаворитлар ўз вазифасини бажарадими ёки ЖЧ-2026 яна бир сенсацияни тайёрлаб қўйганми?
…