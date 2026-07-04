ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтади

·0·Спорт
ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтади

Жаҳон чемпионатида плей-офф ҳаяжони давом этади. Бугун тунда Канада — Марокаш ва Парагвай — Франция учрашувлари бўлиб ўтади ҳамда яна икки чорак финалчи номи маълум бўлади.

Ҳар икки баҳсда ҳам фаворитлар бор, аммо мундиалнинг аввалги натижалари плей-оффда ҳар қандай сенсация юз бериши мумкинлигини кўрсатиб улгурди.

Канада — Марокаш: тарихий имконият учун кураш

Куннинг биринчи учрашувида Канада ва Марокаш терма жамоалари ўзаро куч синашади.

Учрашув 4 июль куни соат 22:00 да бошланади.

Канада плей-оффнинг илк босқичида Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олган эди. Марокаш эса Нидерландия билан кескин ўйин ўтказиб, пенальтилар сериясида ғалаба қозонди.

Икки жамоа ҳам жисмоний куч, тезкор ҳужумлар ва тартибли ҳимояси билан ажралиб туради. Шу сабабли бу беллашувда битта хато ҳам ҳал қилувчи бўлиши мумкин.

Парагвай — Франция: сенсация давом этадими?

Тундаги иккинчи баҳсда Парагвай амалдаги фаворитлардан бири Францияга қарши майдонга тушади.

Учрашув 5 июлга ўтар кечаси соат 02:00 да старт олади.

Франция 1/16 финалда Швецияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди. Парагвай эса Германияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқариб, мундиалнинг энг катта сенсацияларидан бирига муаллифлик қилди.

Энди жанубий америкаликлар яна бир Европа грандини тўхтатишга ҳаракат қилади. Франция эса Тчуамени жароҳатига қарамай, кучли таркиби ва юқори тезликдаги ўйини билан чорак финалга чиқишни кўзламоқда.

Бугунги учрашувлар жадвали

  • 22:00 — Канада — Марокаш

  • 02:00 — Парагвай — Франция

Кечанинг асосий саволи оддий: фаворитлар ўз вазифасини бажарадими ёки ЖЧ-2026 яна бир сенсацияни тайёрлаб қўйганми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиКоул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиБугун, 19:56ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинБугун, 19:47Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Бугун, 18:37Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиЛиверпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиБугун, 17:32Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Бугун, 17:16ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)Бугун, 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди