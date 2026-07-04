Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айланди

·36·Техно
Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айланди

Сунъий интеллект оламида АҚШнинг OpenAI ва Anthropic каби гигантларига муносиб рақиб сифатида кўрилаётган Франциянинг Mistral AI компанияси сўнгги вақтларда жаҳон ҳамжамияти эътиборини ўзига қаратмоқда. АҚШдаги сиёсий ўзгаришлар ва технологик чекловлар фонида, Европа ўзининг суверен технологияларига эга бўлишга интилаётган бир пайтда, Парижда асос солинган ушбу стартап нафақат минтақавий, балки глобал миқёсдаги ўйинчи сифатида гавдаланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Mistral AI кўпинча "Европанинг OpenAI"си деб аталса-да, компаниянинг стратегияси Америка компанияларидан тубдан фарқ қилади. Унинг чат-боти ва агент платформаси бўлмиш Ле Чат (собиқ номи билан танилган) ҳозирча ChatGPT каби бренд танилувчанлигига эга эмас. Ҳатто Париждаги машҳур Статион Ф стартаплар кампусида ҳам Claude моделлари Mistral маҳсулотларидан кўра оммабопроқ. Бироқ, компания раҳбарияти оммавий фойдаланувчилар сони ортидан қувишни асосий мақсад деб билмайди.

Корпоратив сектор ва давлат буюртмалари

Mistral AI ўз фаолиятида кўпроқ Palantir компанияси қўллаган услубни танлаган. Яни, компания муҳандислари бевосита йирик корпорациялар ва давлат ташкилотлари билан ҳамкорликда ишлаб, сунъий интеллект моделларини айнан буюртмачининг эҳтиёжларига мослаштириб беришади. Бу ёндашув компанияга камроқ ресурслар билан юқори самарадорликка эришиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, Mistral AI айни пайтда 23,15 миллиард долларлик баҳолаш билан 3,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш арафасида турибди.

Компаниянинг молиявий кўрсаткичлари ҳам ҳайратланарли даражада ўсмоқда. Ўтган йили йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 20 миллион долларни ташкил этган бўлса, жорий йилнинг февралига келиб бу кўрсаткич 400 миллион доллардан ошди. Mistral AI жорий йил якунига қадар 1 миллиард долларлик даромад маррасини забт этишни режалаштирмоқда. Бундай муваффақият компания раҳбари Артур Менсч учун Давос иқтисодий форуми ва Франция парламенти каби нуфузли минбарларга йўл очди.

Технологик суверенитет ва очиқлик

Артур Менсч ўзининг LinkedIn саҳифасида компаниянинг асосий миссиясини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Mistral AI марказлашган назоратдан холи бўлган энг яхши сунъий интеллект тизимларига ҳамма учун кириш имкониятини таъминлаш учун мавжуд. Компания Форге платформаси орқали мижозларга ўз шахсий маълумотлари асосида махсус моделлар яратиш имконини беради, бу эса маълумотлар хавфсизлиги ва махфийлигини биринчи ўринга қўювчи ташкилотлар учун жуда муҳимдир.

Ҳозирда Mistral AI жаҳондаги энг кучли тил моделига эга бўлмаса-да, улар бу масофани жадал қисқартирмоқда. Компания жорий йилнинг ёзида янги, очиқ вазнли (опен-веигҳт) моделини тақдим этишни режалаштирган. Дастлабки кириш имконияти июль ойида очилиши кутилмоқда. Шунингдек, овозли буйруқлар, тасвирларни қайта ишлаш ва ҳужжатлар билан ишлаш каби йўналишларда Mistral аллақачон энг илғор (стате-оф-те-арт) ечимларга эга эканлигини даъво қилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам Mistral AI моделлари қизиқарли бўлиши мумкин. АҚШ компаниялари томонидан ўрнатилиши мумкин бўлган чекловлар ёки экспорт назорати шароитида, Европанинг очиқроқ ва мустақил технологиялари муқобил вариант сифатида хизмат қилади. Айниқса, ўз серверларида сунъий интеллектни ишга туширмоқчи бўлган маҳаллий бизнес вакиллари учун Mistral моделлари айни муддаодир.

Mistral AIСунъий IntelлектТехнологияOpenAIАртур Менсч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаБугун, 21:21Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиХитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқдиБугун, 20:55AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиAMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиБугун, 20:22Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиXiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 19:56Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқХитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқБугун, 19:29Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманVivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда