Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айланди
Сунъий интеллект оламида АҚШнинг OpenAI ва Anthropic каби гигантларига муносиб рақиб сифатида кўрилаётган Франциянинг Mistral AI компанияси сўнгги вақтларда жаҳон ҳамжамияти эътиборини ўзига қаратмоқда. АҚШдаги сиёсий ўзгаришлар ва технологик чекловлар фонида, Европа ўзининг суверен технологияларига эга бўлишга интилаётган бир пайтда, Парижда асос солинган ушбу стартап нафақат минтақавий, балки глобал миқёсдаги ўйинчи сифатида гавдаланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Mistral AI кўпинча "Европанинг OpenAI"си деб аталса-да, компаниянинг стратегияси Америка компанияларидан тубдан фарқ қилади. Унинг чат-боти ва агент платформаси бўлмиш Ле Чат (собиқ номи билан танилган) ҳозирча ChatGPT каби бренд танилувчанлигига эга эмас. Ҳатто Париждаги машҳур Статион Ф стартаплар кампусида ҳам Claude моделлари Mistral маҳсулотларидан кўра оммабопроқ. Бироқ, компания раҳбарияти оммавий фойдаланувчилар сони ортидан қувишни асосий мақсад деб билмайди.
Корпоратив сектор ва давлат буюртмалариMistral AI ўз фаолиятида кўпроқ Palantir компанияси қўллаган услубни танлаган. Яни, компания муҳандислари бевосита йирик корпорациялар ва давлат ташкилотлари билан ҳамкорликда ишлаб, сунъий интеллект моделларини айнан буюртмачининг эҳтиёжларига мослаштириб беришади. Бу ёндашув компанияга камроқ ресурслар билан юқори самарадорликка эришиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, Mistral AI айни пайтда 23,15 миллиард долларлик баҳолаш билан 3,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш арафасида турибди.
Компаниянинг молиявий кўрсаткичлари ҳам ҳайратланарли даражада ўсмоқда. Ўтган йили йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 20 миллион долларни ташкил этган бўлса, жорий йилнинг февралига келиб бу кўрсаткич 400 миллион доллардан ошди. Mistral AI жорий йил якунига қадар 1 миллиард долларлик даромад маррасини забт этишни режалаштирмоқда. Бундай муваффақият компания раҳбари Артур Менсч учун Давос иқтисодий форуми ва Франция парламенти каби нуфузли минбарларга йўл очди.
Технологик суверенитет ва очиқликАртур Менсч ўзининг LinkedIn саҳифасида компаниянинг асосий миссиясини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Mistral AI марказлашган назоратдан холи бўлган энг яхши сунъий интеллект тизимларига ҳамма учун кириш имкониятини таъминлаш учун мавжуд. Компания Форге платформаси орқали мижозларга ўз шахсий маълумотлари асосида махсус моделлар яратиш имконини беради, бу эса маълумотлар хавфсизлиги ва махфийлигини биринчи ўринга қўювчи ташкилотлар учун жуда муҳимдир.
Ҳозирда Mistral AI жаҳондаги энг кучли тил моделига эга бўлмаса-да, улар бу масофани жадал қисқартирмоқда. Компания жорий йилнинг ёзида янги, очиқ вазнли (опен-веигҳт) моделини тақдим этишни режалаштирган. Дастлабки кириш имконияти июль ойида очилиши кутилмоқда. Шунингдек, овозли буйруқлар, тасвирларни қайта ишлаш ва ҳужжатлар билан ишлаш каби йўналишларда Mistral аллақачон энг илғор (стате-оф-те-арт) ечимларга эга эканлигини даъво қилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам Mistral AI моделлари қизиқарли бўлиши мумкин. АҚШ компаниялари томонидан ўрнатилиши мумкин бўлган чекловлар ёки экспорт назорати шароитида, Европанинг очиқроқ ва мустақил технологиялари муқобил вариант сифатида хизмат қилади. Айниқса, ўз серверларида сунъий интеллектни ишга туширмоқчи бўлган маҳаллий бизнес вакиллари учун Mistral моделлари айни муддаодир.
…