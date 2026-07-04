Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқда

·0·Спорт
Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқда

Италиянинг Милан клуби атрофидаги трансфер миш-мишлари марказида яна бир бор тажрибали ярим ҳимоячи Лука Модрич номи пайдо бўлди. Сан Сирода бошланаётган янги давр ва жамоа бошқарувига Рубен Аморимнинг келиши хорватиялик юлдузнинг келажаги борасидаги қарашларни бутунлай ўзгартириб юборди. Ҳозирда клуб раҳбарияти ва янги мураббий фахрий футболчини яна бир мавсумга олиб қолиш устида фаол иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Рубен Аморим Миландаги фаолиятини айнан жамоа етакчиси билан боғлиқ масалани ҳал қилишдан бошлаган. Португалиялик мутахассис Лука Модрич билан шахсан телефон орқали мулоқот қилиб, унинг янги лойиҳадаги ўрни нақадар муҳим эканини тушунтирган. Аморим тажрибали футболчини шунчаки захира варианти эмас, балки кийиниш хонасидаги соғлом муҳитни шакллантирувчи асосий устун деб ҳисоблайди.

Янги тактик ёндашув ва Модричнинг роли

Аморимнинг келиши билан Милан ўйин услубида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Max Аллегри давридаги ҳимоявий ва эҳтиёткор футбол ўрнига энди кўпроқ ҳужумкор ва талабчан тизим жорий этилади. Бу эса 40 ёшни қаршилаётган Лука Модрич учун жисмоний юкламаларни тўғри тақсимлашни тақозо этади. Мураббий хорватиялик плеймейкерни ҳар бир ўйинда 90 дақиқа майдонда ушлаб туриш ниятида эмас, балки унинг маҳоратидан "жарроҳлик аниқлигида" фойдаланмоқчи.

Маълум бўлишича, Лука Модрич дастлаб жамоанинг Чемпионлар лигасига йўлланма ололмаганидан бироз ҳафсаласи пир бўлган ва шартномани узайтириш борасида иккиланаётган эди. Бироқ Аморимнинг амбициялари ва клубни Европа элитасига қайтариш режаси футболчида янги мотивация уйғотган. GOAL.com хабарига кўра, айни дамда томонлар ўртасида ўзаро келишувга эришиш учун барча шароитлар мавжуд.

Оилавий омил ва шартнома бандлари

Футболчининг Миланда қолишига фақатгина спорт натижалари эмас, балки оилавий муҳит ҳам катта таъсир кўрсатмоқда. Лука Модричнинг оиласи Италия шимолидаги ҳаётга тўлиқ мослашиб бўлган. Хусусан, унинг қизи Эма айни дамда Милан клубининг 13 ёшгача бўлган қизлар академиясида муваффақиятли тўп сурмоқда. Бу омил футболчининг шартномадаги бир йиллик узайтириш бандини фаоллаштиришига туртки бўлиши кутилмоқда.

Янги мавсумда Милан нафақат ички чемпионатда, балки Европа лигасида ҳам ғолиблик учун курашишни мақсад қилган. Рубен Аморим бундай узоқ ва машаққатли турнирда Лука Модрич каби катта тажрибага эга, бир неча бор Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган ўйинчининг маслаҳатлари ва майдондаги кўриши жамоа ёшларига ўрнак бўлишига ишонмоқда. Ҳозирда шартноманинг сўнгги деталлари кўриб чиқилмоқда.

МиланЛука МодричРубен АморимТрансферларИталия Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиано Роналдо билан бирга ишлайдиАнге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиано Роналдо билан бирга ишлайдиБугун, 20:50Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиМанчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиБугун, 20:38Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугун, 20:10ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиБугун, 20:02Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиКоул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиБугун, 19:56ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинБугун, 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди