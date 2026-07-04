Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқда
Италиянинг Милан клуби атрофидаги трансфер миш-мишлари марказида яна бир бор тажрибали ярим ҳимоячи Лука Модрич номи пайдо бўлди. Сан Сирода бошланаётган янги давр ва жамоа бошқарувига Рубен Аморимнинг келиши хорватиялик юлдузнинг келажаги борасидаги қарашларни бутунлай ўзгартириб юборди. Ҳозирда клуб раҳбарияти ва янги мураббий фахрий футболчини яна бир мавсумга олиб қолиш устида фаол иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Рубен Аморим Миландаги фаолиятини айнан жамоа етакчиси билан боғлиқ масалани ҳал қилишдан бошлаган. Португалиялик мутахассис Лука Модрич билан шахсан телефон орқали мулоқот қилиб, унинг янги лойиҳадаги ўрни нақадар муҳим эканини тушунтирган. Аморим тажрибали футболчини шунчаки захира варианти эмас, балки кийиниш хонасидаги соғлом муҳитни шакллантирувчи асосий устун деб ҳисоблайди.
Янги тактик ёндашув ва Модричнинг ролиАморимнинг келиши билан Милан ўйин услубида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Max Аллегри давридаги ҳимоявий ва эҳтиёткор футбол ўрнига энди кўпроқ ҳужумкор ва талабчан тизим жорий этилади. Бу эса 40 ёшни қаршилаётган Лука Модрич учун жисмоний юкламаларни тўғри тақсимлашни тақозо этади. Мураббий хорватиялик плеймейкерни ҳар бир ўйинда 90 дақиқа майдонда ушлаб туриш ниятида эмас, балки унинг маҳоратидан "жарроҳлик аниқлигида" фойдаланмоқчи.
Маълум бўлишича, Лука Модрич дастлаб жамоанинг Чемпионлар лигасига йўлланма ололмаганидан бироз ҳафсаласи пир бўлган ва шартномани узайтириш борасида иккиланаётган эди. Бироқ Аморимнинг амбициялари ва клубни Европа элитасига қайтариш режаси футболчида янги мотивация уйғотган. GOAL.com хабарига кўра, айни дамда томонлар ўртасида ўзаро келишувга эришиш учун барча шароитлар мавжуд.
Оилавий омил ва шартнома бандлариФутболчининг Миланда қолишига фақатгина спорт натижалари эмас, балки оилавий муҳит ҳам катта таъсир кўрсатмоқда. Лука Модричнинг оиласи Италия шимолидаги ҳаётга тўлиқ мослашиб бўлган. Хусусан, унинг қизи Эма айни дамда Милан клубининг 13 ёшгача бўлган қизлар академиясида муваффақиятли тўп сурмоқда. Бу омил футболчининг шартномадаги бир йиллик узайтириш бандини фаоллаштиришига туртки бўлиши кутилмоқда.
Янги мавсумда Милан нафақат ички чемпионатда, балки Европа лигасида ҳам ғолиблик учун курашишни мақсад қилган. Рубен Аморим бундай узоқ ва машаққатли турнирда Лука Модрич каби катта тажрибага эга, бир неча бор Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган ўйинчининг маслаҳатлари ва майдондаги кўриши жамоа ёшларига ўрнак бўлишига ишонмоқда. Ҳозирда шартноманинг сўнгги деталлари кўриб чиқилмоқда.
…