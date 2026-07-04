Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқди
Хитой глобал сунъий йўлдош интернети бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Мамлакатнинг Тайюан космодромидан навбатдаги Лонг Марч 6А ракета-ташувчиси муваффақиятли парвоз қилиб, Қианфан туркумига кирувчи 13 та янги сунъий йўлдошни орбитага олиб чиқди. Мазкур лойиҳа Илон Маскнинг Starlink тизимига асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу миссия Лонг Марч (Чанчжен) туркумидаги ракеталар учун тарихий 655-парвоз бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, барча аппаратлар белгиланган орбитага аниқ жойлаштирилган. Қианфан лойиҳаси Шангҳаи Юанхин Сателлите Течнологй компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган бўлиб, у паст орбитали кенг полосали интернет тармоғини яратишга қаратилган.
Лойиҳа доирасида яратилаётган тармоқ нафақат юқори тезликдаги интернет, балки паст кечикиш вақти ва келажакдаги 6G алоқа стандартларини қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлади. Бу эса Хитойнинг технологик мустақиллигини таъминлаш ва глобал миқёсда рақамли хизматлар кўрсатиш салоҳиятини оширади.
Глобал қамров сари босқичма-босқич қадамларҚианфан тизимини кенгайтириш бир неча муҳим босқичдан иборат бўлиб, ҳозирда унинг дастлабки фазаси амалга оширилмоқда:
- Биринчи босқичда 648 та сунъий йўлдош ёрдамида минтақавий қамров таъминланади.
- Иккинчи босқичда аппаратлар сони 1296 тага етказилиб, глобал тармоқ шакллантирилади.
- Якуний режаларга кўра, коинотдаги қурилмалар сони 15 мингдан ошади ва улар турли сунъий йўлдош хизматларини кўрсатади.
Таъкидлаш жоизки, Қианфан туркумининг аввалги партияси шу йилнинг 5-июн куни учирилган эди. Ўшанда орбитага 12 та аппарат юборилган. Янги парвоздан сўнг гуруҳдаги сунъий йўлдошларнинг умумий сони 190 тадан ошди. Бу суръат Хитойнинг коинотни ўзлаштириш ва сунъий йўлдошли алоқа соҳасидаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай лойиҳаларнинг ривожланиши катта аҳамиятга эга. Starlink каби тизимларнинг кўпайиши ва рақобатнинг кучайиши келажакда чекка ҳудудларда арзон ва сифатли интернет хизматларидан фойдаланиш имкониятини кенгайтириши мумкин. Хитой технологияларининг жаҳон бозорига чиқиши истеъмолчилар учун танлов имкониятини оширади.
…