Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқди

·26·Техно
Хитойнинг Starlink муқобили: Қианфан туркумидаги янги сунъий йўлдошлар орбитага чиқди

Хитой глобал сунъий йўлдош интернети бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Мамлакатнинг Тайюан космодромидан навбатдаги Лонг Марч 6А ракета-ташувчиси муваффақиятли парвоз қилиб, Қианфан туркумига кирувчи 13 та янги сунъий йўлдошни орбитага олиб чиқди. Мазкур лойиҳа Илон Маскнинг Starlink тизимига асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу миссия Лонг Марч (Чанчжен) туркумидаги ракеталар учун тарихий 655-парвоз бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, барча аппаратлар белгиланган орбитага аниқ жойлаштирилган. Қианфан лойиҳаси Шангҳаи Юанхин Сателлите Течнологй компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган бўлиб, у паст орбитали кенг полосали интернет тармоғини яратишга қаратилган.

Лойиҳа доирасида яратилаётган тармоқ нафақат юқори тезликдаги интернет, балки паст кечикиш вақти ва келажакдаги 6G алоқа стандартларини қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлади. Бу эса Хитойнинг технологик мустақиллигини таъминлаш ва глобал миқёсда рақамли хизматлар кўрсатиш салоҳиятини оширади.

Глобал қамров сари босқичма-босқич қадамлар

Қианфан тизимини кенгайтириш бир неча муҳим босқичдан иборат бўлиб, ҳозирда унинг дастлабки фазаси амалга оширилмоқда:

  • Биринчи босқичда 648 та сунъий йўлдош ёрдамида минтақавий қамров таъминланади.
  • Иккинчи босқичда аппаратлар сони 1296 тага етказилиб, глобал тармоқ шакллантирилади.
  • Якуний режаларга кўра, коинотдаги қурилмалар сони 15 мингдан ошади ва улар турли сунъий йўлдош хизматларини кўрсатади.
Миссияда қўлланилган Лонг Марч 6А ракетаси Хитойнинг ўрта юк кўтарувчи янги авлод ташувчилари сирасига киради. У суюқ ёнилғида ишловчи биринчи босқич ва қаттиқ ёнилғили тезлаткичлар комбинациясидан фойдаланади. Ушбу ракета 500 километр баландликдаги қуёш-синхрон орбитасига 6,5 тоннагача фойдали юкни олиб чиқиш қувватига эга.

Таъкидлаш жоизки, Қианфан туркумининг аввалги партияси шу йилнинг 5-июн куни учирилган эди. Ўшанда орбитага 12 та аппарат юборилган. Янги парвоздан сўнг гуруҳдаги сунъий йўлдошларнинг умумий сони 190 тадан ошди. Бу суръат Хитойнинг коинотни ўзлаштириш ва сунъий йўлдошли алоқа соҳасидаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай лойиҳаларнинг ривожланиши катта аҳамиятга эга. Starlink каби тизимларнинг кўпайиши ва рақобатнинг кучайиши келажакда чекка ҳудудларда арзон ва сифатли интернет хизматларидан фойдаланиш имкониятини кенгайтириши мумкин. Хитой технологияларининг жаҳон бозорига чиқиши истеъмолчилар учун танлов имкониятини оширади.

ХитойКоинотҚианфанТехнологияСунъий Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаБугун, 21:21Европанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиЕвропанинг OpenAI рақобатчиси: Mistral AI қандай қилиб технологик мустақиллик рамзига айландиБугун, 21:00AMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиAMD Треадриппер иссиқлиги 19-асрга оид Стирлинг двигателини ҳаракатга келтирдиБугун, 20:22Xiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиXiaomi Сиви туркумидаги смартфонлар ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиБугун, 19:56Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқХитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқБугун, 19:29Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманVivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда